Na světě je další „zabiják Tesly", tentokrát té nejhůř prodávané. Kolikátý už je? A jak moc asi může uspět?

Ze spojení „Tesla killer” se stalo už takové klišé, že tato slova nelze opakovat jinak než žertem. V tomto případě je navíc třeba se ptát, koho chce tohle auto zabíjet krom sebe sama či celé vlastní značky - jde proti nejmíň žádané Tesle a nepřichází s ničím převratným.

Pokud chcete chytrý telefon, můžete jej dnes pořídit za babku, takové Xiaomi Redmi je k mání za necelé dvě tisícikoruny. Většina lidí ale zkrátka touží po iPhonu, jenž se stal jakousi ikonou svého druhu. Z toho důvodu si Apple může dovolit účtovat za každý přístroj daleko víc než konkurence, i když za ní v mnoha ohledech již zaostává. Automobilovou obdobou této firmy je pak Tesla, která taktéž technicky nepatří na špičku branže. Nicméně s pomocí chytrého marketingu se Elonu Muskovi povedlo udělat ze svých aut cosi, co je považováno za stejný symbol životního stylu, jakým je onen iPhone.

Tak jako ve světě mobilů se i ve světě aut na Teslu neustále dotírá konkurence. Je tu ovšem jeden háček - jak jsme naznačili výše, nový telefon si dnes může pořídit naprosto každý. V případě elektrických aut jde však jen o hrstku zákazníků. Ti pak sice mohou vybírat ze stále větší nabídky, primárně (a vlastně i ve finále) však nejčastěji míří k Tesle. Z posledních kroků americké značky je ovšem patrné, že lidí ochotných opustit spalovací techniku začíná být stále méně, a proto i Musk nakonec musel zavelet ke slevám, stejně jako se již nebrání třeba reklamám.

Od Tesly se můžeme přesunout k Lucidu, tedy automobilce, za kterou stojí lidé, kteří dříve pro Muska pracovali. S jeho řízením firmy však nebyli spokojeni, a proto založili vlastní automobilku, která dosud nabízela pouze sedan Air, tedy soupeře Modelu S. Příliš úspěšní s ním ovšem nebyli, ve třetím kvartálu letošního roku totiž každý exemplář prodávali se ztrátou takřka deseti milionů korun. Přeplácený šéf automobilky Peter Rawlinson však uvedl, že značka plní, co si předsevzala. A zmínil i velké naděje spojené s novým SUV Gravity.

Tento vůz byl odhalen na autosalonu v Los Angeles, přičemž po stránce designové dokáže zaujmout, ať již v dobrém či zlém. Otázkou je ovšem technika, neboť jakkoli jsou zveřejněná čísla působivá, je třeba si uvědomit, co vlastně představují. Gravity totiž disponuje bateriemi o kapacitě 120 kWh, jenž mají dle výrobce vystačit na 708 km jízdy. Jenže onen paket odpovídá asi 30litrové palivové nádrži. Je tak nad slunce jasné, že reálně zvládne 2 800 kilo vážící elektromobil daleko méně.

SUV Lucidu dostalo do vínku dva elektromotory, které produkují 800 koní, s nimiž se sprint na stovku má odehrát za necelých 3,5 sekundy. Automobilka ovšem uvádí, že do budoucna se nabídka rozroste. Dorazit má tedy i základní verze, s níž bude spojen pouze jeden motor naladěný na 450 koní, stejně jako vrcholné provedení disponující 1 080 koňmi. Kdy se tak ovšem stane, je otázkou, neboť aktuálně odhalené Gravity zamíří do prodeje až na konci roku 2024. Stát by přitom mělo méně než 80 tisíc dolarů (cca 1,8 mil. Kč).

Za podobné peníze je přitom k mání i zmiňovaný Air, ten nicméně nedisponuje interiérem se třemi řadami sedadle, z nichž druhé dvě lze sklopit do podlahy a vytvořit tak zavazadelník o kapacitě neskutečných 3 171 litrů. SUV by tedy mohlo oslovit víc lidí než sedan. Kolik jich však bude? Pár tisíc ročně? To Lucidu z červených čísel asi nepomůže. Ačkoli je auto prezentováno jako už asi tisící zabiják Tesly, koho nebo co reálně zabije? I kdyby Tesle sebral všechny zákazníky, půjde o kupce modelu X, který se ze všech vozů značky prodává nejhůř.

SUV Gravity dostalo do vínku 900voltovou architekturu, díky které byste u stojanu s výkonem 350 kW měli doplnit 320 km dojezdu za 15 minut. Na poměry elektromobilů hezké, vedle dotankování spalovacích aut jde ale stále o zdlouhavý proces, navíc kdy a kde bude reálně k dispozici? Foto: Lucid Motors

