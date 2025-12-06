Na světě je konečně levný, ne úplně malý elektromobil. Stojí 400 tisíc a chybí mu jen drobnost, baterie
Na první pohled působí tohle auto lákavě - designem, velikostí, výkonem, dynamikou i cenou. Jenže bez baterie je vám platné asi jako mrtvému zimník, z pasti elektrických aut jako by nebylo úniku.
Na světě je konečně levný, ne úplně malý elektromobil. Stojí 400 tisíc a chybí mu jen drobnost, baterie
včera | Petr Prokopec
Na první pohled působí tohle auto lákavě - designem, velikostí, výkonem, dynamikou i cenou. Jenže bez baterie je vám platné asi jako mrtvému zimník, z pasti elektrických aut jako by nebylo úniku.
Pokud někdo na celém světě prodává levné elektromobily, jsou to Číňané. Stojí za tím hned několik faktorů, přičemž efektivní výroba a sladěné dodavatelské řetězce jsou pouze jedním z nich. Víc než to automobilky z Říše středu profitují z lokální těžby a rafinace vzácných kovů, levné uhelné elektřiny a nízkých výrobních nákladů. Automobilky se navíc na elektrický pohon s gustem vrhli, protože dekády nezvládali dohnat ztrátu na poli vývojově náročnějších spalovacích vozů.
Levný elektromobil jinak v podstatě neexistuje, nyní se ale s konkurencí pro čínské stroje vytasila malajsijská automobilka Perodua. Nakonec ale dokázala jen to, že nikdo jiný mimo Říši středu vyloženě levný vůz s bateriovým pohonem nabídnout nedokáže. SUV QV-E, což je zkratka pro Quest for Visionary Electric Vehicle, totiž startuje na 80 tisících malajsijských ringgitů, tedy dle aktuálního kurzu asi na 400 tisících korunách, což na první pohled zní dobře. Ale na ten druhý...
S QV-E dostáváte 4 170 milimetrů dlouhé SUV připomínající Nissan Juke či Toyotu C-HR. QV-E přitom disponuje vpředu usazeným a přední kola roztáčejícím elektromotorem, jehož 204 koní a 285 Nm zvládá zrychlit na stovku za 7,5 sekundy, to všechno zní době. Baterie pak Perodua odebírá od čínské společnosti CATL, přičemž lithium-železito-fosfátový paket má kapacitu 52,5 kWh a vystačit má na 445 km normovaného dojezdu. Ani to není vyloženě problém, jakkoli velká baterie to opravdu není. Komplikací je, že auto za zmíněné peníze koupíte bez baterek.
Místo toho si je klientela musí pronajímat, a to za 275 MYR neboli za 1 385 Kč měsíčně. Perodua k tomu uvádí, že takto se majitelé nemusí obávat o jejich stav, což se jistě cení. Nicméně při nutnosti uzavřít devítiletou smlouvu už QV-E tak levně nepůsobí, jen na pronájmu baterií totiž zákazníci zaplatí dalších 150 tisíc korun. A kdo dnes vůbec používá jedno auto 9 let?
Z evropského úhlu pohledu tedy sice elektrická prvotina značky levná, a drahá vlastně není ani na malajsijské poměry - třeba Nissan v zemi nabízí svůj Leaf za dvojnásobek. Na druhé straně jsou však u toho baterie. Přičemž jej můžete kdykoli prodat, zatímco u Perodue jste vázáni onou devítiletou smlouvou. Je navíc otázkou, co přijde na jejím konci, pokud vám v rukou zůstane auto bez baterek, z původní hodnoty vozu vám moc nezbude.
Jinými slovy, Čína zůstává i nadále na elektrickém poli neporažena. Pročež už jen dodáme, že QV-E počítá standardně s 18palcovými koly, s nimiž lze spárovat pouze modrý či šedý lak karoserie. Uvnitř pak kromě volantu a sedadel dostáváte dvojici 10,25palcových displejů či ambientní podsvícení. Poměrně rozsáhlá je pak bezpečnostní výbava, ta ale nejspíš již nic nezachrání. Není tak divu, že na úvod Perodua plánuje výrobu jen 500 vozů měsíčně.
Perodua QV-E je prvním malajsijským národním elektromobilem. Ve srovnání s takovým Nissanem Leaf stojí polovinu, má to však své opodstatnění - baterie nejsou součástí ani standardní, ani příplatkové výbavy. Místo toho si je musíte separátně pronajmout a „upsat se ďáblu” na 9 let. Foto: Perodua
Zdroj: Perodua
