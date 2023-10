Na trh míří další desítky nových elektromobilů. Kdo je za současné situace bude kupovat, ptají se už i světová média před 7 hodinami | Petr Miler

Bylo to po léta skoro tabu, až otevřené patálie velkých výrobců s prodejem donedávna tak velebených aut ale najednou vedou k pokládání nepříjemných otázek. Pokud je už současná nabídka příliš velká, co bude následovat?

Bezstarostné líbánky jsou u konce, teď nastal čas pokusit se společně žít. Tak nějak lze shrnout následky dění posledních týdnů, kdy mnohé automobilky ke svému velkému překvapení zjistily, že trhem nevyžádaná auta nebudou lidé kupovat tak, jak si ony představují. Naposledy to byl Ford, který odpískal 280miliardovou investici do rozšíření výroby stávajících elektromobilů a stavby nových fabrik, zařadil se ale jen na konec dlouhé řady firem, které v předchozích týdnech udělaly v zásadě totéž.

Volkswagen, General Motors, dokonce i Tesla - tyto firmy i řada dalších přišly na to, že už dnes nabízejí elektromobilů moc na to, kolik jich lze reálně na trhu uplatnit. Omezují tak výrobu, propouští, přehodnocují své investice, aby je naivní bazírování na prodávání neprodejného nestáhlo ke dnu. Na jednu stranu je to jistě velké vystřízlivění z elektrického snu, i pokud by to ale bylo pro výrobce náležitým ponaučením, že s trhem si nelze takto zahrávat (což stejně není a asi hned tak nebude), zmíněné restriktivní kroky rozjetý vlak bezprostředně nezastaví. A to může mít na celý obor velmi negativní dopady.

Někteří měli tendenci léta říkat: Vlak se rozjel, už se s tím nedá nic dělat, elektrická revoluce prostě bude, i kdyby ji lidé nechtěli. Realita je jiná: Vlak se rozjel, zastavit ho snadné skutečně nebude, ale když lidé o elektrická auta nebudou stát, bude z toho pořádná mela. Přesně k té se nyní schyluje, neboť i když dealeři mají očividný problém prodat už dnes nabízené elektromobily, v prodeji jich bude ještě víc.

Americký Business Insider tak v jednom ze svých posledních článků vypočítává, že jen do USA míří 50 nových elektrických modelů, jejichž vypuštění na trh bylo naplánováno v souladu s dříve naivně očekávaným zájmem o ně, který se jaksi nedostavil. A pokud dnešní přemíra nabídky způsobuje, že firmy jako Ford prodělávají na každém prodaném elektromobilu skoro milion korun, co přijde, když se nabídka jen rozroste a o zřetelně nadále omezené spektrum kupců se bude prát ještě víc aut?

Odpověď přinese jen čas, optimisté pochopitelně doufají, že některé nové modely by svou povahou mohly oslovit i zákazníky, kteří se dosud elektromobilům vyhýbali. Problém těchto aut je ale pořád stejný a nevyřešíte jej tak, že jim dáte pěkné křivky, karoserii kupé nebo jim přidáte další dvojici kol. Limitem pro elektrické vozy je jejich technická povaha znamenající omezenou použitelnost a vysoké ceny. A těchto problémů elektromobily bez sekvence převratných vynálezů nikdo nezbaví.

Prodejci tak přiznávají, že zbavit se naskladněných elektromobilů je stále těžší. A to stěží k lepšímu změní, když se jejich nabídka dál rozroste. Oněch 50 nových elektrických modelů, které mají do USA (a u nás jich bude ještě víc) dorazit během dalších třech let, na trhu nikdo nečeká. Analytici říkají, že jacísi průkopníci, první osvojitelé, kteří na elektromobily čekali, jsou téměř saturováni. A jako hodnotová nabídka pro klíčovou většinu běžných zákazníků elektromobily nefungují.

„Elektricky optimističtí” analytici říkají, že by bylo chybou nabídku přehodnotit, neboť na cestě k elektrifikaci automobilového světa se vždy objeví nějaké hrboly, které bude třeba překonat. Současný stav ale není ukázkou toho, že na cestě je pár hrbolýů, spíše před námi leží Mt. Everest nezájmu většiny trhu, který není jak překonat. Protože lidé nejsou hloupí a neopijete je rohlíkem, nevnutíte jim horší produkt za vyšší cenu s tím, že tak vykonají nějaké dobro. Člověk je ve výsledku racionálně uvažující tvor a na většinu si bude třeba přijít něčím lepším než oněmi 50 modely, které do USA směřují. Naděje, že by tento pokus prodat nežádané skončil jinak než dalšími a ještě hlubšími ekonomickými problémy, je velmi malá.

Jaguar I-Pace je jen jednou z mnoha ukázek toho, jak lidem nelze vnutit jimi nevyžádané řešení ani za mohutné podpory odborné veřejnosti. Auto skončí jako totální fiasko. A většina na trh se chystajících elektromobilů je podle nás odsouzena k více nebo méně podobnému osudu. Foto: Jaguar

