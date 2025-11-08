Nabídka výkonných Mercedesů se dál rozpadá, kvůli novým regulacím brzy skončí hned pět modelů
Petr MilerMáte pocit, že současná auta jsou už zregulovaná tak, že není možné přidat další pravidlo, které by jim mohlo ublížit? Omyl, když už nejde omezovat nic nového, dá se znovu omezovat stokrát omezené. A přesně na to tahle pětka od AMG dojede.
včera | Petr Miler
Měl jsem v poslední době tu čest osedlat řadu výjimečných, zejména pak německých aut posledních dekád poté, co se mezi mé „automobilové přátele” zařadil jeden významný nizozemský sběratel. Hlavně ostrá Audi, BMW, Mercedesy a Porsche nejsou v zásadě ničím, co bych z dřívějška neznal, pohlédnout na ně současnou optikou je ale vždy zajímavé. V člověku to probouzí nejen spoustu nostalgie i náhodných vzpomínek, ale také řadu otázek, z nichž jedna se opakuje až nepříjemně často: Proč to či ono řešení výrobce opustil, když se i dnešní optikou jeví tak dobré? A lidé dnes platí ohromné peníze za to, aby ho pořád mohli mít?
Jeden příklad za všechny - dotyčný ve své garáži čerstvě přivítal Porsche 911 GT3 Touring generace 992.2, což je v Nizozemsku auto za 8 milionů v základu. Osm milionů! Je to úchvatný stroj, zvlášť díky svému motoru 4,0 H6 s výkonem 510 koní, po osazení čtyřmi (!) novými katalyzátory s modelovým rokem 2025 ale dělá snad i horší dojem než motor (pravda trochu jiné koncepce, ale objem a způsob plnění sedí) 4,0 V8, který ten samý člověk má v krásně zachovalém BMW M3 E92. Má dokonce o 90 koní méně, přesto vezme u srdce i víc a nachází se v autě, které dnes nestojí ani 2 miliony v perfektním stavu. A kdyby ho BMW nepřestalo dělat, mohlo by ho vyrábět za drobné a dnes jej prodávat jako superexkluzivní specialitu možná ne za 8 milionů, ale za 4 snadno. Přesto to nedělá.
Podobných úkroků identifikujete při jízdě průřezem toho nejlepšího z posledních dvou tří dekád hromadu a ptáte se dokola: Proč? Proč? Proč? Odpověď zní prostě - tahle řešení byla „vyregulována” z trhu. Buď zcela, popř. byla učiněna tak komplikovanými a drahými, že si automobilky dál netroufnou investovat do toho, aby je držely v prodeji. Však nakonec ví, že po tisíci nezbytných úpravách budou nejen vývojově a výrobně drahá, ale ani už nebudou tak dobrá, viz ono dilema s Porsche 911 GT3 a BMW M3 E92.
Nějaká pravidla byla automobilovému světu vlastní vždy, v posledních asi dvou dekádách jich ale přibylo tolik - a dotýkají se tolika aspektů -, že se stala zcela definující pro podobu nabídek aut. Regulováno je absolutně vše, v novém autě tak už máte pocit, že není co nového omezovat. Ale ouha, dá se znovu omezovat tisíckrát omezené, což nabídku pochopitelně dál ovlivňuje.
Jedním z mocně regulovaných aspektů je zvukový projev. Nejenže auta zvukově „zašla” kvůli turbům a filtrům pevných částic, zašla i kvůli přímé definici maximální hlučnosti. Na jednu stranu si můžeme říci, že ne každý je zvědavý na „zvonky štěstí” všeho BMW Z4 M Coupe, ale všechno má mít své meze. Pokud se pak větším zdrojem hluku snadno stanou Zvonky štěstí Karla Gotta pouštěné z reproduktorů vedle v domě, nebo větší randál vyluzuje pominutý pes v sousedství, je to k autům trochu nefér. Ale „třídní nepřátelé” holt byli definování a Karlové ani psi mezi nimi nejsou. Auta ano, a tak se utahuje a utahuje, aby některá auta náhodou nešlo vyrábět, kdyby se je nepodařilo zakázat jinými přímými či nepřímými opatřeními
Tak se stalo, že od července 2026 vstupuje v platnost nová regulace OSN s označením UN-R51.03, kterou EU radostně přijala za svou. Jako by svých regulací neměla dost... Obětí bude jistě víc, německý portál Elektroauto-News ale s odkazem na interní oběžník Mercedesu informuje o tom, že v nabídce značky brzy skončí pětice modelů právě kvůli přemíře hluku optikou zmíněné nové regulace. A automobilka se zjevně nebude obtěžovat s tím, aby je dostala do latě, prostě skončí.
Kupodivu skončí jednak modely C 43 a GLC 43 od AMG, které jsou se svými čtyřválcovými motory obětí regulací jako takové. K nim se přidá GLA 35 od AMG, verze 45 S překvapivě prochází a zůstane v nabídce. Naopak z té se pakují hybridní absurdity jménem C 63 SE Performance a GLC 63 SE Performance - výroba prvních tří zmíněných modelů skončí v únoru 2026, hybridy to zabalí v květnu téhož roku.
A finito basta, automobilka klade dealerům na srdce, že pak už nevyrobí ani ťuk: „Prosíme, zajistěte, aby po ukončení výroby nebyly přijímány žádné další objednávky na výše uvedené ukončené modely,” uvádí doslova. Co přijde místo nich - a pokud vůbec něco -, můžeme jen domýšlet.
O komentář jsme požádali přímo centrálu automobilky, která se k věci - kuriózně - odmítla vyjádřit. Jeden z dealerů nám ale tento stav potvrdil, ani on ale nevěděl, co bude následovat. To je také za hranicí pochopitelnosti - automobilka by zveřejněním data konce výroby mohla alespoň podpořit prodeje těchto verzí ve zbylých měsících, ale asi to nechce dělat, aby jich neprodala „moc” a nepokazila si své průměrné emise CO2. Absurdní nový svět...
Pokud byste tedy o některý ze zmíněných vozů měli zájem, je čas vyrazit k prodejcům a objednat. Ale nedělejte si iluze, že aspoň ti budou nutně rádi - bez ohledu na zmíněné mají kvůli přerozdělovacím mechanismům EU beztak stanovené kvóty limitují odbyt, znovu aby nepřekročily ony flotilové limity spojené s CO2. Člověk se diví, že se v tomto prostředí vůbec ještě dá něco prodávat.
Mercedes C43 od AMG není žádná bomba a prodává se teprve tři roky, přesto končí - je „moc hlučný”. Foto: Mercedes-Benz
To samé platí o hybridním GLC 63 od AMG absurdně s dvoulitrovým čtyřválcem, který za bombu platí ještě méně. Také ten ale skončí, ze stejného důvodu. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Elektroauto-News, Mercedes-Benz, Autoforum.cz
