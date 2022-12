Nabídku aut v Evropě opouští řada někdejších bestsellerů, čistky se dotknou i Škody a Volkswagenu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Automobilové modely se rodily a umíraly podobně jako lidé, nyní ale ve světě aut přestává rozhodovat zájem publika a daleko větší vliv mají politici. Změny v nabídce aut tomu odpovídají - končí i auta, která by jinak dál měla na trhu slušné zastání.

Pokud jste si v poslední době procházeli nabídky ojetých aut, možná jste chvílemi upadali do mdlob. Ceny jsou obecně vysoké, ale o tom dnes mluvit nechceme, v bazarech se pořád dají najít dobrá auta za dobré peníze. Problém je v tom, že jakmile si vymyslíte cokoli alespoň trochu specifického, k čemu nejsou milosrdné současné evropské normy a z trhu to více nebo méně zmizelo, okamžitě to stojí „ranec”.

Starší auta se zajímavými motory bez turba, verze s manuálními převodovkami, varianty bez filtrů pevných částic, zašlapané karosářské verze... Skoro cokoli, co zašlo na úbytě kvůli vývoji automobilového světa poslední dekády, dekády a půl, má najednou cenu. Jako vrány jsme s kolegy koukali třeba na to, jak strašně drahé jsou dnes zachovalé exempláře posledních evolucí německých aut se šestiválcovými diesely a ručím řazením. I to je dnes něco jako sběratelská rarita.

Jistě, nikdo nezakázal taková auta prodávat a zájem o ně byl omezený už dříve, automobilky je ale nabízely a věděly, proč to dělají. Později s tím nepřestaly proto, že kupci podobných specifických modelů vymřeli, vysoké ceny ojetin potvrzují přetrvávající zájem, ale proto, že regulací spojených s automobily je stále více a dostát jim je stále dražší. Musíte tak vyrábět velké množství toho či onoho, aby se to vůbec vyplatilo protáhnout celým regulačním sítem. A jakmile to nejsou aspoň desítky procent nabídky, prostě to nenabídnete.

Proto jsou si nabízená auta stále podobnější cokoli zvláštního zachází na úbytě. Že umřely silné naftové čtyřkolky s manuály asi tolik lidí nemrzí, čistky v nabídkách ale zachází dál a dál. Tak daleko, že končí relativně úspěšné modely či jejich verze - proto, že ani jejich desítky tisíc kupců nejsou dost na to, aby se je vyplatilo udržet v nabídce. A i na takové vozy se dnes chceme s koncem roku 2022 podívat.

U nás je asi nejznámější obětí Škoda Fabia Combi, která ve čtvrté generaci již nedorazí. Automobilka s autem původně počítala, prodejně nikdy nebylo neúspěšné, nakonec ale oznámila, že problémem jsou jak emise, tak snaha snížit náklady, tedy víceméně průsečík obojího výše zmíněného. Ač tedy prodej Facie Combi IV měl začít příští rok, nakonec byl celý projekt pět minut před dvanáctou odpískán.

Evropská unie v mezičase přišla s ještě přísnější emisní normou Euro 7, než s jakou se počítalo. Z Mladé Boleslavi tak začínají prosakovat názory, že spočítané to má i hatchback. Aby totiž mohl plnit nové standardy, došlo by u něj ke zdražení výrazně nad půl milionu korun. Za takovou cenu by si jej ovšem již prakticky nikdo nekoupil. Zajímavé přitom je, že jakkoli je ještě vyšší cena spojována s elektrickým nástupcem, Škoda již pochybnosti nemá, třebaže půjde z hlediska použitelnosti jen o horší, a tedy hůře prodejné auto.

Jen u mladoboleslavské automobilky se ovšem zastavit nechceme. Rozloučila se nebo rozloučí i řada dalších aut, která jsme považovali za stálice. Ford již poslal do důchodu Mondeo, přičemž v řádu několika měsíců jej budou následovat Fiesta, Galaxy a S-Max. Koupit zcela nový si však již nemůžete ani Opel Insignia či Renault Talisman. Obě značky se přitom rozloučily se sedanem i kombíkem. A končí i VW Passat - jako sedan úplně, jako kombík Variant ve své osmé generaci.

Ze hry jsou rovněž MPV či dodávky jako Renault Scénic a Dacia Lodgy. A kupodivu i elektrifikovaná nebo ryze elektrická auta. Takové BMW i3 totiž přišlo na svět již v roce 2013, Hyundai Ioniq se pak objevil o tři léta později. Čistky v nabídkách tedy nejsou spojené s jednou značkou či jedním důvodem. A nejsou koneckonců ani ničím novým. Nové je jen to, že dříve odcházely na věčnost výlučně modely, kterým se na trhu nedařilo. To dnes prostě není rozhodující.

Nebo snad někdo může říci, že Fabia Combi nebyla dlouhodobě úspěšná? Nebo že Ford Fiesta nebyl dlouhodobě jedním z nejprodávanějších malých aut kontinentu? Nakonec i VW Passat sedan stále oslovoval desítky procent kupců. Přesto je i s ním konec. Nikdy nic není černobílé, misky vah ale obvykle převáží zákulisní tlaky, které nemají s preferencemi zákazníků nic společného. A to prostě není dobře.

S malými kombíky je definitivní konec, Fabia byla posledním vozem svého druhu. Od jara se nicméně nevyrábí. Foto: Škoda Auto



Konec je i s VW Passat, ale jen jako sedanem. Kombi se dočká i nové generace, zřejmě poslední a velmi drahé - to aby cena vykompenzovala stále vyšší náklady spojené s anti-emisními systémy vyžadovanými EU. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.