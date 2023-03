Nad evropským rájem elektromobilů se stahují mračna, lidé je stále více odmítají z neřešitelných důvodů před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Měla to být jedna ze zemí, která na elektrický pohon aut kompletně přepne mezi prvními, takhle to ale nepůjde. Hned čtyři z deseti dotázaných vůbec neshledávají bateriový pohon přitažlivým. Zbytek by jej bral, ale jen za podmínek, které snad ani nemohou nastat.

Je vskutku otázkou, co přinese letošní rok. Minimálně zatím se však zdá, že v případě elektromobility půjde o stěžejní období, které naznačí, kam se bude vývoj ubírat v dalších letech. Postupně totiž začíná docházet na snižování dotací, které se silvestrovskou půlnocí zmizí na některých klíčových trzích úplně. Souběžně s tím pak jednotlivé vlády začínají rušit i další zvýhodnění jako třeba rychlejší odpisy, místo toho jsou v platnost uváděny nové poplatky typu vyšší silniční daň. Pořízení elektrických aut tedy již nebude tak levné, kvůli energetické krizi ovšem je pak bezprecedentně drahý i jejich provoz.

Vývoj, který nevede ku prospěchu publika, má nepřekvapivé následky. Asi nejlépe na ně poukázal nový průzkum, který ve spolupráci s agenturou Panel Inzicht uspořádala nizozemská společnost Pricewise. Ta se zeptala tisícovky lidí, nakolik je pro ně elektrický pohon přitažlivý. 41 procent respondentů odpovědělo záporně, a to právě kvůli příliš vysokým nákladům na povoz těchto vozů. Mimo to pak jen 18 procent zvažuje koupi elektrického auta ještě letos, dalších 44 procent to teoreticky připouští v příštích letech.

Zda něco takového bude prakticky schůdné, je ale ve hvězdách. Pokud totiž řadu lidí již dnes odrazují příliš vysoké ceny, a to jak aut, tak energie, nedá se předpokládat, že za pět let tomu bude jinak. Státní kasy totiž začínají vysychat, načež bude třeba nových daní či zvýšení těch existujících. Je přitom prakticky nevyhnutelné, že se vládní aparát zaměří právě na elektromobily a jejich pohon, tedy na elektřinu. Vůbec by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby již za rok neshledávala bateriová auta přitažlivými většina dotázaných.

Mimo to je tu ještě jeden zajímavý aspekt průzkumu. I pro lidi ochotné do elektromobilů jít totiž nová auta začínají být nedostupná, a tak pomýšlí leda na koupi ojetiny. Těch ale na trhu není dost resp. jsou drahé, což čas částečně zhojí, ale do jaké míry? Je třeba si uvědomit, že zatímco životnost konvenčního auta je snadno 20, 30 i více let a jeho cena během té doby klesá, elektromobily mají extrémně drahé baterie, které víc jak 10 let obvykle nevydrží. A buď jsou pak na odpis, nebo vyžadují investici do nového akumulátoru. Kombinace těchto faktorů činí samotnou existenci levných elektromobilů prakticky nemožnou.

Hans de Kok, ředitel společnosti Pricewise, kromě toho poukazuje také na drahé pojištění u bateriových aut kvůli vysokým pořizovacím cenám i drahým opravám. Na jejich kontě se tak začíná kupit stále více negativ. Pokud tedy Evropská unie myslí své plány týkající se boje proti klimatickým změnám myslí vážně, pak konečně musí sundat zelené brýle z očí. Nesmyslným tlakem na jediný pohon totiž dojde pouze k tomu, že převážně spalovací vozový park starého kontinentu pouze zestárne. Nebude tak ani ekologický, ani bezpečný.

Takový Model S je na trhu již od roku 2012, ovšem i tak za nejlevnější kousky dáte přes půl milionu korun. Počítat přitom v té chvíli musíte jak s vysokým nájezdem, tak s nižší kapacitou baterií, které nemusí vydržet ani pár týdnů. A protože jsou dávno po záruce, za jejich výměnu dáte případně víc než za samotné auto. Foto: Tesla

Zdroj: Pricewise

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.