Nad Mercedesem visí obrovský problém, kvůli jeho vlastnické struktuře mu hrozí úplný zákaz prodeje v USA
Petr MilerVětšině lidí nepříliš známý stav vrhá světlo i na rozpačité počínání společnosti v posledních letech. To se v případě konce v USA může stát ještě rozpačitějším, neboť tento jediný trh se stará o pětinu až šestinu veškerých prodejů automobilky.
dnes | Petr Miler
Je to věc, o které se moc nemluví, i když ji nelze označit ani za včerejší zprávu. Mercedes sice je německá firma, její vlastnická struktura ale moc německá není. Už od roku 2019 usilovali o moc nad firmou Číňané, kteří jí od roku 2022 fakticky vládnou. Majitel Geely Li Shufu spolu s koncernem BAIC vlastní skoro pětinu všech akcií, tak velký podíl ve společnosti žádné jiné jednotlivé subjekty zdaleka nemají.
Důvodem je, že zatímco jiné dva velké německé automobilové koncerny, Volkswagen Group a BMW Group, drží v rukou stále rodiny zakladatelů či lidí, kteří se zasadili o jejich rozkvět s veškerými blokovacími právy, Mercedes „nepatří nikomu”. Téměř veškeré jeho akcie jsou volně obchodovatelné, a kdo si jich tedy „koupí dost”, bude firmě vládnout. Němcům nastalý stav chvíli vadil, časem se s ním ale smířili. Kdo se s ním nyní ale smířit nechce, jsou Američané.
Důvodem není specifický zájem Američanů o Mercedes jako takový, zase tak starostliví nejsou, ale návrh zákona, který má za cíl zamezit přítomnosti čínských automobilových firem ve Spojených státech. Američané dlouhodobě bojují proti tomu, aby se automobilky z Říše středu mohly v USA jakkoli prosadit, a nyní se bojí toho, že i když jim to zakážou či jinak znemožní přímo, v Americe začnou působit nepřímo skrze jiné lokální nebo zahraniční „nečínské” subjekty. A Mercedes do této množiny spadl tak trochu mimoděk.
Podle informací CNBC se legislativci skrze zákon zvaný Motor Vehicle Modernization Act snaží zakázat výrobcům aut s vazbami na definované zahraniční nepřátelské vlády vyrábět, dovážet nebo prodávat auta v USA. Nejde tu jen o Čínu, pokud by zákon tak, jak je navrhován, byl přijat, po dobu nejméně pěti let by ve zmíněném omezoval společnosti přímo nebo nepřímo spoluvlastněné subjekty zejména z Číny, Ruska a Severní Koreje.
Mercedes se touto optikou zdá být „v suchu”, v Americe působí dlouhodobě a dokonce od roku 1997 vyrábí řadu svých modelů v závodě v Tuscaloose v Alabamě. Jenže optikou zmíněného zákona je to pořád Číňany do značné ovládaná firma - jak už padlo, čínská státní automobilka BAIC drží v Mercedesu 9,98% podíl, zatímco zakladatel Geely, Li Shufu, vlastní 9,69 % prostřednictvím své investiční firmy. Dohromady oba podíly činí 19,67 %, což překračuje 15% hranici definovanou navrhovaným zákonem.
Případný odchod Mercedesu USA by měl zásadní důsledky pro jeho globální konkurenceschopnost - USA jsou momentálně jeho druhým největším trhem po Číně, které se jistě zákon nebude zamlouvat. Pokud ale bude takto přijat, museli by Číňané buď opustit Mercedes, nebo by Mercedes musel opustit USA. Třetí cesta se nezdá být na stole.
Návrh zákona ale zatím nebyl schválen a pouze prošel výborem Sněmovny reprezentantů. Nová legislativa tedy stále může být změněna. Mercedes-Benz se jistě stal nezamýšleným cílem návrhu, ale nějakou hranici zkrátka definovat musí a 15 procent se zdá být rozumnou mírou. Leda by byla po řádném lobbyingu zvýšena třeba na 20 %...
Mercedes má dnes dost problémů sám se sebou i bez dalších negativních novinek, třeba model EQB v USA skončil úplně pro nezájem. Nyní může v USA skončit i celý Mercedes... Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: CNBC
