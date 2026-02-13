Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny

Je to něco, co byste čekali v Dubaji, tohle ale vzniká v Moskvě. Půjde o dva propojené mrakodrapy, z nichž ten vyšší bude měřit 395 metrů. Ponesou jména Aurus Residences a ve svých podzemních patrech kromě parkovacích míst nabídnou i patřičně noblesní myčku aut.

Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Strana Development, tiskové materiály

Je to něco, co byste čekali v Dubaji, tohle ale vzniká v Moskvě. Půjde o dva propojené mrakodrapy, z nichž ten vyšší bude měřit 395 metrů. Ponesou jména Aurus Residences a ve svých podzemních patrech kromě parkovacích míst nabídnou i patřičně noblesní myčku aut.

V posledních letech je docela obvyklé, když automobilky začínají fušovat do řemesla developerům. Tedy nikoli tím způsobem, že by odvolali své dělníky z fabrik a poslali je vozit kolečko s betonem někam na stavbu. Místo toho dostávají extra práci hlavně jejich designéři, kteří mají do fasády, interiérů a vlastně i konstrukce jako takové vdechnout trochu ikonického DNA svého chlebodárce. Pokud tedy chcete a máte dostatek peněz, můžete v takovém Astonu Martin, Bentley či Porsche nejen jezdit, ale i bydlet. A to nezřídka i s autem ve „vedlejším pokoji”.

Jak se ovšem říká, s jídlem roste chuť. Někteří výrobci se proto už nespokojí s jednou budovou, ale rovnou plánují rozsáhlý rezidenční komplex (Mercedes-Benz) či dokonce celé město (Toyota). Tak daleko prozatím ruský Aurus, automobilová značka zatím proslulá hlavně jako výrobce Putinovy limuzíny, zajít nehodlá, místo toho bude jeho vstup na pole realitní limitován dvěma navzájem propojenými mrakodrapy. Obyčejné ale nebudou.

Nové věžáky vzniknou v obchodním centru Moskvy ve druhém městském obvodu, a to pod názvem Aurus Residences. Logo automobilky by se na nich ale objevit nemělo. Zatím není zřejmé, kdy bude projekt otevřen, nicméně jakmile k tomu dojde, budou Aurus Residences nejvyšším obytným komplexem Evropy. Jedna z věží se totiž bude tyčit do výšky 395 metrů a počítá s 96 patry, zatímco u té druhé půjde o 343 metrů a 83 pater. Celkově se v nich pak bude nacházet 1 774 apartmánů, jejichž celková podlahová plocha přesáhne 137 tisíc metrů čtverečných. Celkově ovšem komplex počítá s 316 200 metry čtverečnými.

Nadmíru zajímavá je jeho spodní část, která je určena pro kanceláře a obchodní centra. Na výšku má 28 metrů, přičemž její střecha poslouží jako prostor pro relaxaci a oddech. Půjde tak v podstatě o privátní park plný zeleně. Chybět zde ovšem nebudou ani bazény, vířivky či sauny, stejně jako wellness centra. Zároveň zde pak bude vybudováno i fitness centrum s rozlohou 3 tisíc metrů čtverečních, zatímco do pěti podzemních pater se vejde 619 aut a soukromá myčka na patřičné úrovni.

Za výstavbu projektu je zodpovědná společnost Strana Development, která pozemek získala v aukci již v roce 2024. Aurus Residences jsou pak součástí mnohem širšího projektu, který má proměnit druhý moskevský obvod prakticky k nepoznání - nové výškové budovy totiž vzniknou na ploše 2 milionů metrů čtverečných. Součástí modifikací bude i veškerá infrastruktura, kromě nových silnic se tak rezidenti budou moci těšit i na dobíjecí stojany pro elektromobily.


Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 1 - Aurus Residences 2026 vizualizace 01Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 2 - Aurus Residences 2026 vizualizace 02Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 3 - Aurus Residences 2026 vizualizace 03Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 4 - Aurus Residences 2026 vizualizace 04Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 5 - Aurus Residences 2026 vizualizace 05Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 6 - Aurus Residences 2026 vizualizace 06Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 7 - Aurus Residences 2026 vizualizace 07Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 8 - Aurus Residences 2026 vizualizace 08Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny - 9 - Aurus Residences 2026 vizualizace 09
Při pohledu na vizualizace Aurus Residences se nezdá, že by Rusko bylo ekonomicky nebo jinak na dně. Na druhou stranu ale zatím chybí jasnější časová osa. Foto: Strana Development, tiskové materiály

Zdroj: RIA Novosti

