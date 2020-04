Nad Renaultem Mégane zachází slunce, po současné generaci má skončit bez nástupce před 4 hodinami | Petr Miler

Svého času jeden z fenoménů evropských prodejů nových aut zachází stále více na úbytě. Pro Renault tak už nemá být dostatečně zajímavý, uvažovaná nepřímá náhrada ale stěží rozbije bank.

Tradiční karosářské typy aut to v posledních letech nemají lehké. Sedany míří do zapomnění, kombíky se zuby nehty drží při životě jen díky Evropě a ačkoli hatchbackům se v rámci menších tříd stále daří dobře, ani ony nemají na růžích ustláno. Důvod jste uhádli - má tři písmena, začíná na S a končí na V. Je celkem jedno, na jakou třídu aut se podíváme, SUV vypalují rybník všemu a všem. Prodávají se dobře jako malá i velká, levná i drahá, slabá i výkonná, je to úplně jedno.

S poklesem prodejů se tak musí potýkat i takový fenomén, jako je Volkswagen Golf, nadále nejprodávanější auto Evropy. Možná si nyní říkáte, že trend není vše a Golf si stěží může na cokoli stěžovat. A možná máte pravdu. Někdy je ale třeba podívat se „za Golf”, tam se situace pro obdobné kompaktní modely stává pomalu neudržitelnou. Kdysi prodejní pecky jako Opel Astra, Ford Focus nebo Renault Mégane míří dlouhodobě ke dnu a právě poslední jmenovaný možná počítá své poslední roky.

Zmiňují to kolegové z britského Auto Expressu po rozhovoru s šéfdesignérem Renaultu Laurensem van den Ackerem. Podle něj Francouzi přemýšlí o realokaci vývojových zdrojů potřebných na nový Mégane směrem k jiným modelům. A při pohledu na prodejní čísla vlastně ani není divu.

Ještě v roce 2004 prodal Renault skoro 466 tisíc Méganů jen v Evropě, loni? 129 tisíc. To je pořád spousta aut, jenže na automobilku, která bývala evropskou jedničkou, je to bída s nouzí. Považte, že třeba v roce 2011 prodal Renault přes 33 tisíc Méganů jen ve verzi Coupe, aktuálně je ani ne na čtyřnásobku se všemi karosářskými variantami, to je ústup ze slávy nevídaných rozměrů.

Chtít Renault místo Méganu nabídnout asi 75. SUV, pochopili bychom to, van den Acker ale říká, že nepřímou náhradou tohoto modelu má být elektromobil. Tedy auto, které v dohledné době nemá na trhu absolutně žádnou šanci dosáhnout ani současných prodejů Méganu, natož pak vyšších. Van den Acker je ale optimistou: „Nevyhnutelně, jakmile jednou začneme do naší nabídky přidávat plejádu elektromobilů, budou ji muset jiné modely opustit, neboť si nemůžeme dovolit vyvíjet všechny najednou. Mégane je v segmentu, který je pod stále větším tlakem. Musíte dát peníze tam, kde je budoucnost trhu,” říká

Elektrická budoucnost automobilového trhu je ale i v Evropě pouze v hlavách politiků, aktivistů a bruselských mocipánů. Ve skutečnosti se elektrická auta prodávají alespoň trochu dobře jen tam, kde jejich odbyt podporován obrovskými a z podstaty dlouhodobě neudržitelnými dotacemi, jinak jde o nezajímavou alternativu z hlediska ekonomické efektivity i praktické použitelnosti. Na straně Renaultu bychom se tedy snažili raději držet Méganu, pokusili se učinit jej lepším a byli rádi za 129 tisíc prodaných aut za rok. Protože nepřímý elektrický nástupce se může obtížně prát i o srdce 12 900 zákazníků za stejné časové období...

Renault se prodeje současného Méganu opakovaně snaží nakopnout různými specialitami, zde třeba luxusním provedením Akaju. Velký úspěch to nepřináší a nad budoucností tohoto modelu se tak stahují mračna

Zdroj: Auto Express

Petr Miler