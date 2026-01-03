Nad Teslou se smráká. Prodeje dál rychle kolabují, těšit ji může jen to, že soupeři jsou na tom ještě hůř
Petr MilerUž druhý rok po sobě Tesla vykázala nižší prodeje než v předchozím období a propady se výrazně prohlubují. Stárnoucí portfolio a uvadnutí uměle vyvolané elektrické mánie si vybírají svou daň, i tak lze ale automobilku označit za jednookého mezi slepými.
před 7 hodinami | Petr Miler
Kolik aut stačí prodat, abyste byli o parník - ale opravdu o pořádný Titanic - nejhodnotnější automobilovou firmou světa? Řekneme vám to přesně, jde o 418 227 vozů za kvartál a 1 636 129 aut za celý rok. Přesně to jsou čísla, kterými se včera Tesla nenadšeně pochlubila před celým světem. A potlesk to opravdu nevyvolalo.
Roční dodávky představují už druhý meziroční pokles v řadě, což je po letech růstů obvykle v řádu desítek procent studenou sprchou. Navíc propady se zintenzivňují - prodeje za rok 2024 meziročně klesly zcela zanedbatelně, loňský výsledek je už ale horší o 8,5 %. Kolaps se navíc dál prohlubuje - prodeje vykázané za čtvrtý kvartál představují meziroční pokles už o 15,6 %.
A je toho víc. Výroba za poslední kvartál opět výrazně převyšuje prodeje, takže automobilka hrne na trh víc aut, než je schopna na něm - často za cenu slev a dalších zvýhodnění - uplatnit. Firma tak jen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 vyrobila 434 358 elektromobilů, což je o 16 131 víc, než kolik jich ve stejném čtvrtletí prodala.
Ještě jedna od Joba? Může být - prodeje prakticky všech ostatních modelů krom trojky a ypsilonu se ztratily neznámo kam, neboť ve čtvrtém čtvrtletí dodávky všech zbylých typů dohromady činily pouhých 11 642 aut. Tesla je ani nereportuje zvlášť, popisuje je jako „další vozidla”. A ano, uhádli jste, kdysi tak „vyhajpovaný” Cybertruck je mezi nimi. V případě této skupiny hovoříme o meziročním poklesu prodejů dokonce o 50 %.
Lidé, kteří jsou ohledně vyhlídek Tesly věčně optimističtí, jistě řeknou, že to přece není jen automobilka, ale dělá také bateriová úložiště (kde je přidaná hodnota krom značky či jiná konkurenční výhoda?) a až „příští rok” přijde s tím skutečným autopilotem a robotaxíky a androidem pro všechny a vůbec... Bere to ještě někdo vážně?
Těšit firmu může jen tolik, že soupeři jsou na tom ještě hůř. Svá prodejní čísla odhalil i Rivian a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 dodal pouhých 9 745 vozidel, což je ve srovnání s 14 183 vozidly za stejné období roku 2024 prudký pokles o 31,3 %. Za celý rok 2025 pak Rivian dodal 42 247 vozidel, znovu výrazný pokles o 18,1 % z roku na rok. Lucid a další na tom stěží budou líp, jen Číňané tyjí. Ale ti těží hlavně z výrazné domácí poptávky, která sice Teslu živí též, ale domácí jaksi není.
Tesla navzdory tomu opravdu není v dobrém stavu, její automobilový byznys chřadne a nic srovnatelného, co by jej mohlo nahradit, v repertoáru nemá. To jistě neznamená, že je s firmou amen, možná by se ale měla chytit za nos a začít po čase zase něco dělat, neboť věcným pudrováním jednoho typu auta své podnikání opravdu nespasí.
Přesto máme skvělý investiční tip: Co takhle si koupit akcie Tesly? Však za pouhých 438 dolarů za kus jsou plných 40 dolarů a něco pod historicky rekordní cenou! A až velký Elon během příštího týdne zas jednou vytáhne nějakého králíka z klobouku... No, Silvestr už byl, ale jistě chápete náš sarkasmus.
Teslu nikdy není radno podceňovat, s auty se jí ale momentálně nedaří. A popravdě nevidíme důvod, proč by se její situace měla v dohledné době otočit. Foto: Tesla
Zdroje: Tesla, Rivian
