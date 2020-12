Nad závody elektrických formulí zachází slunce, opouští je další velká automobilka před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Leckdo by čekal , že na podobným seriálem bude v této době slunce jen zářit, realita je ale přesně opačná. I když automobilky stále více nastupují do elektrického vlaku, současně musí šetřit a motorsport je první na ráně.

Aktuálně neuplyne pomalu ani hodina, natož celý den, kdy by především německé automobilky znovu nezavedly řeč na elektrickou budoucnost. Patří mezi ně i BMW, které doufá, že na konci příštího roku bude mít na kontě již milion prodaných vozů s elektrickým pohonem. Do roku 2030 by pak se pak prodeje měly zesedminásobit, i z toho důvodu chce značka do roku 2025 představit devět novinek s alternativním pohonem, mezi něž bude patřit i elektrické SUV X1 a řady 5 či 7.

S ohledem na tuto expanzi by tedy bylo logické, kdyby BMW zůstalo nedílnou součástí šampionátu Formule E, jehož se účastní již sedm sezón. Nicméně mnichovská automobilka aktuálně oznámila, že na konci letošního roku tuto sérii opustí. Jde tak již o druhého německého výrobce, který elektrickým formulím ukazuje záda, neboť se stejně překvapivým oznámením přišlo před pár dny Audi. Čtyři kruhy přitom v podstatě dělají krok zpátky, neboť se mimo jiné vrací do Le Mans a k hybridům obecně.

BMW oproti tomu v tiskové zprávě žádnou novou závodní sérii nezmiňuje, což dost možná znamená, že automobilku, která se soustavně prezentuje svými sportovními kořeny, příští rok již pomalu závodit neuvidíme. Kromě Formule E jsou totiž mnichovští aktivní hlavně v DTM, tato série ale mění svá pravidla. Stávající BMW M4 navíc nebylo tím nejlepším vozem v poli, přičemž s jeho náhradou se počítá až v roce 2022. M6 GT3 je pak pro změnu již poněkud zastaralým vozem.

Suma sumárum se tedy zdá, že BMW se zcela stahuje ze závodního světa, a to navíc ve chvíli, kdy i v případě DTM se plánuje elektrifikace. Od roku 2023 bude totiž součástí tohoto šampionátu i kategorie s plně elektrickými vozy. Jak jsme tedy naznačili v úvodu, bylo by logické, kdyby mnichovská značka ve svých aktivitách pokračovala, zejména pokud to se svým přechodem na alternativní pohon myslí vážně. To ovšem další detaily tiskové zprávy až tak nepotvrzují.

Automobilka totiž uvedla, že důvodem odchodu z Formule E je v podstatě konec inovací. BMW šampionát užívalo jako výzkumnou laboratoř pro své produkční vozy, přičemž co se naučilo na závodní dráze, to přeneslo na silnici. Nyní ale měl být potenciál série vyčerpán, pročež značka sbalí kufry a chce jen sklízet ovoce, které zasela. To je ovšem hloupá výmluva - evoluce nikdy není u konce, navíc je otázkou, zda vůbec ještě nějaká závodní série slouží jako laboratoř pro vývoj techniky silničních aut.

Je jednak třeba připomenout, že od roku 2022 budou ve Formuli E závodit prototypy třetí generace. Ty se pochlubí nejen vyšším výkonem (350 kW v kvalifikaci, 300 kW v závodě), ale zejména vylepšenou rekuperací. Navíc mají dostat zcela nové baterie, které umožní dobíjení při výkonu až 800 kW. Vůbec poprvé tak bude v šampionátu povoleno „tankování“ během zastávek, což by díky různým strategiím mělo závody zdramatizovat.

Podstatné však je, že pokud výrobci budou chtít zůstat na špici, budou muset přijít se zcela novou technologií, ne přihřívat polévku té staré. Fakt, že BMW v sérii končí, značí jediné - šetří. Na oltář závodních programů vždy padají velké finance, které mají obtížně ospravedlnitelný technický a v případě Formule E i marketingový efekt. Kdo by ale otevřeně říkal, že na ten či onen rozmar už nemá?

Jistotou každopádně je, že BMW uvidíme v sezóně 2021 Formule E naposledy. Značka přitom sérii neopouští se zrovna nejlepším kreditem, neboť v šampionátu skončila nejvýše na pátém místě. Na kontě pak má zatím jen pouhá čtyři vítězství, jichž navíc bylo dosaženo teprve v posledních dvou letech. V Mnichově tak zřejmě opravdu jen usoudili, že pálí hromadu peněz bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku.

Co to bude znamenat pro samotnou Formuli E, uvidíme, podobně jako u Formule 1 ale platí, že bez velkých automobilek za zády nemá šanci přežít na vysoké úrovni. Po odchodu Audi a BMW (a nemusí to být poslední velké jméno) tak nad ní poněkud zachází slunce, a to paradoxně v době, kdy by se měl dít pravý opak.

BMW rovněž opouští šampionát Formule E, prezentovaný důvod značky ale není ničím jiným než výmluvou. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec