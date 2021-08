Naděje na zlevnění aut pohasíná, na obzoru je naopak další výrazné zdražení před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je čas smířit se s tím, že ačkoli to tak nevypadá, nejlepší šance na ještě dobrou koupi nového auta je teď. Některé faktory ženoucí ceny výše pominou, jiné ale jen posílí.

Pokud jste nestrávili poslední měsíce mimo civilizaci, nemohli jste si nevšimnout, kam se posouvají ceny nových aut. U nás je to patrné hlavně u Škody, v různé míře ale ceny hrnou výše téměř všichni. Hlavním obecným důvodem je, že přes mizerné celkové prodeje poptávka převyšuje nabídku zejména kvůli nedostatku některých komponentů a to holt mívá na trhu za následek růst cen.

Toto je nepřímý dopad koronavirové pandemie, který je skutečně intenzivní, nebude ale trvat věčně. I když spása není na dosah, dříve nebo později bude některých věcí naopak moc - ekonomiky mají přirozenou tendenci „překompenzovat” nedostatek toho či onoho z řady různých důvodů, třeba už proto, že způsobí právě zvýšení cen, které přiláká nové dodavatele. Ceny pak nevyhnutelně klesnou. Někteří na tohle - teoreticky správně - sází, přesto jsme přesvědčeni, že auta už levnější nikdy nebudou. Protože do hry se najednou vložilo mnohem více faktorů.

Nové vozy začaly rychle zdražovat už dříve, a to zejména kvůli krokům Evropské unie. Ta na jednu stranu přitahuje emisní šrouby spalovacím motorům a na tu druhou tlačí na rozmach elektromobility. Automobilky tak musí investovat do věcí, které trh nechce, tudíž je nezaplatí a kompenzují si to vyššími maržemi na autech, která trh chce a zaplatí. Samotné emisní normy pak znamenají vyšší náklady na anti-emisní systémy, což znamená další nevyhnutelné zdražení. Kombinace těchto dvou faktorů má i podle šéfa Škody během pár let dostat cenu nejlevnějších modelů nad 500 tisíc Kč, to je o statisíce víc než dnes. I když to nakonec nemusí být až tak zlé, co lze v delším časovém horizontu čekat?

Někteří sází na dřívější pokles uklidněním rozbouřených vod. Z diskuze se zástupcem jednoho z velkých českých dealerů koncernu VW během tohoto týdne vyplynulo, že spousta lidí stále nevěří tomu, že auta nejsou a když jsou, tak jsou drahá. A věří, že situace se do konce roku zlepší. Reakce dealera je obvykle nepotěší: Když si dnes objednáváte nový Golf do výroby v květnu 2022, co za zlepšení může dorazit do prosince 2021? Ani poté ale není možné očekávat změnu dosavadního trendu.

Nedostatek komponentů totiž zjevně trvá a platí to zejména o čipech. Jejich největší světový výrobce, tchajwanská firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) tak podle informací The Wall Street Journal chystá jejich podstatné zdražení. Ještě do konce letošního roku - nebo začátkem roku 2022 - má dojít ke zvýšení ceny pokročilých čipů o 10 % plošně a u těch, které jsou používány v autech, dokonce o 20 %. Už teď vysoké ceny tak zamíří ještě výš. A protože čipů jsou dnes v autech desítky a stovky, jejich ceny to požene stejným směrem.

Dokážeme si představit, že příští nebo přespříští rok tento problém zmizí, až živelných tlaků EU absolutně neberoucích ohled na ekonomickou realitu nás ale zbaví jen zázrak. Jeden dominantní vliv tak vystřídá jiný a ceny nových aut poletí stále výš. Neberte to jako finanční poradenství, nýbrž pouhý názor, přesto jsme přesvědčeni, že se nám za pár let bude jen zdát o tom, že si za 400 tisíc šlo koupit pořád zánovní kompaktní ojetinu s pořádným motorem a slušnou výbavou.

Škoda Kodiaq dnes začíná na 818 tisících Kč s motorem 1,5, předním pohonem, manuálem a nezajímavou výbavou. Drahé? Ano, levněji ale bude jen stěží. Foto: Škoda Auto

Zdroj: WSJ

