Naděje pro nadšené řidiče přece jen žije, přichází z těch nejméně pravděpodobných míst

Docela bezútěšný stav nejčastěji v diskuzích provázený slovy „naposledy” či „poslední možnost” obchází auta určená pro ryzí nadšence. Občas se ale přece jen objeví nějaká naděje.

Pokud hoříte pro řízení aut - a náležitě řídit také umíte - vaše srdce nevyhnutelně bije pro auta s atmosféricky plněnými motory a manuálními převodovky. Může jít o předo-, zado- i čtyřkolky, to už nutně nemusí být tak důležité, jen tato kombinace vám ale dodá maximální kontrolu nad vozem pramenící v uspokojení, které vám vozy jiné koncepce nedopřejí. A k tomu přidá zvuk, který je turbomotorům (o elektromobilech ani nemluvě) z podstaty cizí.

Nechápejte nás zle, auto s turbem a automatem vůbec nemusí špatné a už vůbec ne pomalé, je ale rychlost skutečně to, co nadšené řidiče táhne ven? Je to nepochybně jeden z faktorů a zábavný vůz nemůže být vyloženě pomalý, automobily se ale v posledních dekádách staly tak rychlými, že nebudeme úplně věřit tomu, že je pro něčí pocity nějak zvlášť důležité, zda jede na rovince na okruhu 213 nebo 221 km/h a kolo zvládne o 1 sekundu rychleji. Přesto auta zaměřená na entuziasty z nabídek mizí rychleji, než si stačíte uvědomit, že představovaly poslední šanci koupit si něco podobného.

Tento trochu depresivní stav má řadu příčin, od tlaku na snížení normované spotřeby (zde hlavně na straně motorů, ale částečně i převodovek) přes tlak na minimalizaci nákladů (zde hlavně převodovek) až po přirozený vývoj - automat před 30 léty byl vtip, dnes dokáže v leckterém ohledu člověka překonat a méně zdatné řidiče i nadchnout. Ruční řazení tak z vozů mizí, méně jsou s ním konfrontováni děti majitelů takových aut, ti si následně kolikrát ani nechtějí dělat řidičák na vůz s manuálem, automobilky jim pak ani nenabízejí jiné než „automatické” vozy... Je to spirála končící téměř úplným „vyhynutím”.

Zda existuje šance, aby tento vývoj skončil jinak a manuál nezůstal jen pár exkluzivním vozům jako Porsche 911 GT3, které si ale nakonec zdaleka nekupují jen nadšenci, nevíme. Ale víme, jak je to s nadějí - ta umírá poslední a její šance na přežití rostou s tím, čím více lidí se s manuální převodovkou vůbec učit zacházet. Pokud vládu nad světem aut převezmou elektromobily, stanou se manuální převodovky už skutečně mrtvou větví vývoje. A nebo ne?

Ne nutně, jak ukazuje novinka čínského BYD. To představilo elektrický model e3 ve verzi pro autoškoly, který má ruční řazení. Detaily jsou zatím omezené, předpokládáme ale, že vůz používá méně obvyklý stejnosměrný motor, u kterého spojení s převodovkou o více stupních dává smysl. Podstatou existence tohoto vozu je ale dovolit lidem naučit se pracovat s ručním řazením, i když se budou učit na elektromobilu. A to je naděje, zvlášť když přichází z Číny, největšího automobilového trhu světa, vskutku nepravděpodobných míst, kde jinak ručnímu řazení moc nepřejí.

Dodejme, že byť vůz má klasické tři pedály na straně řidiče, pro instruktora je tu jen brzda, neboť s elektromotorem je možné zcela zastavit bez rizika zhasnutí motoru, spojka slouží jen pro změnu převodů za jízdy. Auto jako takové je nabízeno s 38kWh baterií, se kterou má dle čínského testovacího cyklu ujet až 350 km (reálně bude rádo za polovinu) a s manuálem je nabízeno od 131 800 yuanů (429 tisíc Kč). Jeho potenciální morální hodnota minimálně pro nadšené řidiče je ale větší - pokud bude po autech s ručním řazením poptávka v Číně, automobilky s ním hned tak neskončí.

Čínské BYD nabízí elektrický model e3 pro autoškoly i ve verzi s manuálním řazením, to mu dává alespoň jakous takous naději na další existenci. Foto: BYD

