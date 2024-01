Naděje VW na prodejnost jeho elektrického Passatu dál pohasíná, Číňané začali nabízet to samé levněji než základní Octavii před 2 hodinami | Petr Miler

Je to další hřebíček do rakve jeho šancí na úspěch, kterých už bylo v uplynulých měsících zatlučeno dost a dost. Pokud VW nedokáže být konkurenceschopný v Číně ani v momentě, kdy nějaké auto zlevní oproti Evropě o 720 tisíc korun, není to dobré.

Volkswagen loni odhalil model ID.7, který je od počátku zamýšlen jako elektrický nástupce legendárního Passatu. Zatím tak nabízen nebude, oba vozy budou k dispozici bok po boku, je ale jasné, že pokud automobilka chce svému největšímu ID zamést cestu k budoucí prodejnosti, musí mu zajistit úspěch už v této pozici. A od začátku jsme skeptičtí k tomu, jak by to mohla dokázat.

Auto samo o sobě je nezajímavé. Vizuální aspekty posuďte sami, podle nás je to klasická krabička od mýdla na kolech, jak říkají Američané. Prostě pomalu amorfní auto bez výrazu a charakteru, ale zrovna to u VW nemusí být na škodu. Problémem je hlavně elektrická technika s omezenou využitelností, která je v třídě Passatu klíčovým aspektem. A také poměr těchto vlastností k ceně. Za jeho české ceny jsme vůz označili za drahý špás a ani první recenze tuto optiku nemění. Auto nabízí příliš málo za příliš mnoho, u nás je to vůz střední třídy s ekvivalentem 20iltrové nádrže nafty, to za skoro 1,7 milionu korun opravdu nepřesvědčí.

Nedokážeme si představit, jak by tu automobilka s vozem výrazněji zabodovala, vedle Passatu při jeho cenách podle nás ve většině Evropy prodejně shoří jako svíčka. VW ale měl ještě jedno želízko v ohni, Čínu, kde elektrická auta díky tamní podpoře jedou a ID.7 se tam začal prodávat také. Už první reakce trhu ale byla neuvěřitelně chladná vzhledem k tomu, že vůz se tam prodává za míň jak poloviční cenu. To není vtip, čínských 237 700 CNY za ID.7 znamená dnes asi 750 tisíc Kč, přesto se lidé k ID.7 otočili zády a dali přednost soupeřům. Stěží se pak zachovají jinak po příchodu dalšího klíčového konkurenta od dnes už globálně respektované automobilky Geely.

Ta pustila do prodeje svůj nový model Galaxy E8, který je v podstatě tím samým v bledě modré. S délkou 5 010 mm, šířkou 1 920 mm, výškou 1 465 mm a rozvorem 2 925 mm je to dokonce o něco větší auto, které přinejmenším nevypadá hůř. Designový jazyk Geely používaný u elektromobilů také není žádná hitparáda, auto vypadá jako mix Porsche Taycan a několika dalších elektrických vozů používajících stále populárnější tenké světlomety, když už ale nic jiného, aerodynamicky funguje. Koeficient odporu vzduchu u Galaxy E8 činí jen 0,199, takže jde o jedno z nejaerodynamičtějších aut všech dob.

Vůz stojí na platformě SEA, která je i základem elektromobilů Volvo, Lotus u nebo Smartu, takže nejde o žádné technické béčko. Vůz splňuje všechny současné bezpečnostní a jiné standardy a ani výkonově nezaostává za nejlepšími. V základu má jeden elektromotor na zadní nápravě s v výkonem 200 kW (272 koní), kdy na stovku zrychlí na 5,95 sekundy. Verze s pohonem všech kol má dva elektromotory o celkovém výkonu 475 kW (646 koní) a na stovce je za 3,49 sekundy. Baterie mají kapacitu 62 nebo 76 kW, což je bída, ale podobná jako u zmíněného VW (ekvivalenty 16 a 19,5litrové nádrže u dieselového auta).

Uvnitř se auto pyšní obrovskou 45palcovou OLED obrazovkou s tloušťkou jen 10 mm. Zastává roli výstupu palubního systému, který nabízí všechny obvyklé moderní vychytávky, co se do funkcí i konektivity týče. Uvnitř zaujme také nekulatý volant se dvěma paprsky a ploché dno. Volič převodovky se nachází dnes módně pod volantem a středový tunel tak může vypadat jako skříň na šaty. Má ale skrytou přihrádku a nabíjecí prostory pro mobily. Doplňme ještě informaci o zavazadelníku - 420 litrů vzadu a 53 litrů vpředu.

Opravdu nenajdete oblast, ve které by VW ID.7 nabídl podstatně víc, za své služby ale podstatně víc žádá. Nová „galaxie” od Geely startuje s cenou na 175 800 yuanech (asi 550 tisíc Kč), tedy o dobrých 200 tisíc níž než brutálně zlevněné ID.7 a o nějakých 70 tisíc níž než z nás základní Škoda Octavia. I vrcholná verze Performance se zmíněnou dynamikou pak vyjde na 228 800 CNY, což je asi 720 tisíc Kč a pořád citelně míň než základní ID.7 s podstatně horší dynamikou, výbavou, vším.

Jak chce VW vedle něčeho takového v prodeji uspět? Není to možné, prostě není, přitom s prodeji spalovacích obdob Passatu Němci v Číně válí. Jen Sagitaru, Lavidy, přímo Passatu a jeho jinak pojmenovaného dvojčete Magotanu loni do listopadu prodali za velkou zdí 918 097 exemplářů. ID.7 si - pravda jen za chvíli - koupilo 549 lidí. Proč VW pořád buší do vrat, která jsou očividně zavřená, a ignoruje jízdu po cestě, která je jakoby vydlážděná jen pro něj?

Geely Galaxy E8 je problémem hlavně pro VW a jeho ID.7. Prakticky stejné, dokonce větší, výkonnější a vybavenější auto je o statisíce levnější. Šance na úspěch ID.7 nejen v Číně se tím dál rozplývají. Foto: Geely

