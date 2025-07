Nádrž mu sluší. Spalovací Fiat 500 je tady, aby zachránil už pět let (ne)prodávaný elektrický propadák před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Muselo se to stát a zarážející je snad jen to, jak daleko nechal Fiat situaci dojít, než konečně zasáhl. Teď svému živořícímu bestselleru hází nejlepší záchranné lano, které si mohl přát - už skoro nikým nekupovaná elektrická varianta dostala spalovací alternativu.

Pět let. Tak dlouho šijeme do Fiatu kvůli tomu, že novou generaci klíčového modelu 500 nabídl jen jako elektrické auto. Už v roce 2020 jsme uvedli, že se automobilka pouští na tenký led a prodeje vozu tím může poslat ke dnu a od té doby napsali snad sto článků, které predikci takového vývoje dále zpřesňovaly či právě takový vývoj popisovaly. Až docela nedávno se ale Italové rozhodli tnout do živého.

Prodeje jednoho ze svých největších bestsellerů bohužel museli nechat nejprve padnout až na dno. Jak je zřejmé z výše řečeného, úspěchu tohoto auta s elektrickým pohonem jsme nikdy nevěřili - a popravdě řečeno nevěříme ani tomu, že byl kdy kdokoli soudný skutečně přesvědčen o opaku -, i my jsme ale překvapeni tím, jak málo lidí jej nakonec kupuje. Podle údajů Data Force si elektrický Fiat 500 koupilo letos v květnu už jen 1 208 lidí v celé Evropě, za skoro celý půlrok je jich pak pouhých 7 331. To jsou neuvěřitelně nicotná čísla na vůz, který se se spalovacím pohonem léta prodával po statisících.

Přišlo tak nevyhnutelné a automobilka před pár měsíci s pomocí sady svérázných upoutávek potvrdila, že to samé auto na těch samých základech dostane spalovací motor zpátky ještě letos. Teď je to realita a ukazuje nejpravděpodobnější cestu, jak od začátku absurdní pokus o politicko-korporátně vynucenou „elektrickou revoluci” skončí. Nečekejte, že někdo odvolá tetu Uršulu, na její místo dosadí třeba strýčka Fida, který změní nějaké politické rozhodnutí a nad Evropou vyjde slunce. To se téměř zcela jistě nestane, už vzhledem ke „schopnosti” institucí typu EU rychle reflektovat realitu. Stane se to tak, že prostě přijdou podobné náhrady, které budou diametrálně úspěšnější než električtí mazánkové a pravidla se realitě přizpůsobí kdykoli později, kdy už se změna tak jako tak dávno odehraje.

Ať už to ale bude jakkoli, spalovací Fiat 500 je definitivně tady, aby zachránil už pět let prodávaný elektrický propadák v jeho boji o klienta. Morálně je to významnější krok než fakticky, neboť vůz jinak není nový v podstatě v ničem. Fiat 500 Hybrid nebo Ibrida, jak si spalovací verze říká (je to mild-hybrid, takže spíš žádný hybrid, jemně-hybridní je dnes prakticky každé nové auto), totiž vypadá stejně jeho elektrický bratr. Největším vizuálním rozdílem je malý otvor navíc pro chlazení na přídi a víčko palivové nádrže na boku. Co nádrž živí? Motor 1,0 zvaný FireFly, který známe už z předchozího „pětikila”. Měl by mít znovu výkon 70 koní (zatím nebylo potvrzeno) a je opět spojen primárně s manuální šestistupňovou převodovkou.

Interiér novinky je též stejný jako u 500e, přičemž největším rozdílem je přítomnost řadicí páky ve spodní části palubní desky. Jinak je to prašť jako uhoď, i 10,25palcová obrazovka infotainmentu a 7palcový digitální přístrojový panel jsou totožné, jen částečně ukazují trochu odlišná data - třeba vás nebudou děsit dojezdem na jedno nabití, ale spíš těšit dojezdem na jedno natankování.

Podstatné rozdíly nebudou ani jinde, z čehože je zjevné, že to Fiat s novou spalovací 500 myslí smrtelně vážně - k dispozici bude znovu jako u 500e jak třídveřová verze, tak i model 3+1 a kabriolet. Prodej začne před koncem letošního roku, kdy v továrně v Mirafiori bude vyrobeno 5 000 aut. Pak jich má být 100 000 za rok. Sto tisíc. Aktuální prodeje elektrické verze nemíří ani k 20 tisícům aut ročně. A je docela dobře možné, že je přítomnost spalovací varianty v nabídce pošle dál ke dnu. Případný masivní úspěch Fiatu s tímto krokem může změnit celý automobilový svět - nikdo soudný nebude nečinně přihlížet úspěchu konkurenta s něčím, co může nabídnout také.

Spalovací Fiat 500 je zátky. A chce být znovu hitem, má se ho prodávat asi šestkrát víc než elektrického provedení. Foto: Fiat

Zdroje: Fiat, Data Force

Petr Miler

