Nadšenec do detailu nafotil první vyrobené Cybertrucky Tesly. Slícování je tak mizerné, že člověk pochopí Muskovu zoufalost

O nekvalitě Tesel se mluví už roky, přesto jsme nikdy nebyli svědky snahy Elona Muska na tom něco změnit. Teď se činí, protože na Cybertrucku je nekvalita výroby extrémně patrná. A pro Teslu to měl být reprezentativní model.

„Ačkoli Tesla nesčetněkrát otřásla automobilovým průmyslem, soustavně se potýká s otravnými problémy s kvalitou, které prémioví konkurenti jako BMW a Lexus neřeší,” konstatuje americký Business Insider ve svém článku věnovaném autu, který se pro image Tesly může stát další pohromou. Činí tak velmi diplomaticky, jeho slova si lze na základě nesčetných stížností majitelů přeložit do lidské řeči jinak: Tesla si už déle jak dekádu dovoluje předávat lidem jako nová auta šmejdy, na které nenarazíte ani ve skladech Dacie. Ani zdaleka. A to jde o vozy klidně za miliony korun.

S Modely S, X, 3 a Y už Musk nic zásadního neprovede, dramatická změna výrobních postupů by byla složitá a drahá. Nový Cybertruck byl nadějí na změnu k lepšímu a soudě podle Muskova nedávného, poněkud zoufalého vyjádření, kterým chce zajistit výrobu vozu s přesností na 10 mikronů, mu na tom opravdu záleží. Jenže automobilka se chytla do vlastní pasti karoserií z nelakované oceli, proto také vůz ani skoro čtyři roky po premiéře nesjíždí z výrobních linek. Tesla podle dostupných informací bojuje se základními problémy a marně skrývá, že ani Cybertruck kvalitní nebude.

Naděje ovšem umírá poslední, říká se, jenže jak se zahájení skutečně sériové výroby vozu blíží, tím více je patrné, že čekat cokoli převratného není na místě. Člověku, který si na Redditu říká kmraceratx, se podařilo nafotit hned několik čerstvě vyrobených Cybetrucků zblízka a ke kvalitním autům mají opravdu daleko. Sen o přesnosti výroby na 10 mikronů zůstává utopií, 10 milimetrů je tak míra, kterou se Tesla může řídit. Slícování panelů karoserie je tak očividně mizerné, že ani fanoušci Tesly z řad reagujících „redditorů” neskrývají zklamání.

„Je pozoruhodné, že tohle je to nejlepší, s čím dokážou přijít,” říká sám autor fotek. Další uvádí: „Tohle se stane, když jsi mizerný ve výrobě aut a navrhneš takové, které takové nedostatky jen zvýrazňuje,” padá v diskuzi před dalšími kritickými hlasy: „Představte si, že máte peníze a utratíte je za tohle,” uvádí jeden z nich, než jedna z přítomných dam dobije poslední hřebíček do rakve pýchy vozu a glosuje s fiktivním sloganem: „Každé auto Tesly je jedinečné. To vaše bude také.”

Je to smutná ukázka neschopnosti Tesly posunout se vpřed v tak zásadním ohledu - je to problém, se kterým dnes z jakkoli významnějších značek nebojuje v tomto měřítku žádná. Jak padá v citované debatě, povaha Cybetrucku celý problém jen vyzdvihuje. Proč tomu tak je, vysvětluje pro Business Insider Geoff Wardle, známý automobilový designér, mimo jiné autor Tatry 700, který dnes působí na kalifornské ArtCenter College of Design.

„Na hotovém autě uvidíte legrační odrazy,” říká Wardle s tím, že boky auta nevypadají jako soudržný design, ale spíše jako čtyři ploché panely, které spolu náhodou sousedí. Pokud nebudou dokonale přesně lícovat, jakýkoli odraz čehokoli to naprosto jasně ukáže. A není to jediná potíž, jako problém vidí i otisky prstů. „Každý, kdo vlastní ledničku z nerezové oceli, ví, že je magnetem na špínu a její udržování v čistotě je noční můra. Teď si představte tento problém prakticky na každém povrchu vašeho auta, které je běžně vystaveno nepříznivému prostředí,” padá v debatě o designu Cybertrucku.

Přesto autor poslední osobní Tatry nevidí vše jen černě, nadšeným fanouškům Cybertrucku to prý bude fuk. „Možná se zákazníkům i zalíbí, když budou mít auto celé špinavé a dosáhnou vzhledu podobnému rekvizitám z Hvězdných válek. Ale tradičnější klientele by mohlo vadit, že za tohle auto zaplatí hodně peněz a zjistí, že dveře a blatníky vypadají, jako by byly křivé,” říká dále.

Uvážíme-li, jaké výhody sázka na nerezavějící nelakovanou ocel přináší - prakticky žádné - a jaké nevýhody skýtá, je skutečně pošetilé, že se Tesla touto cestou vydala. A riskuje tím víc, než se může zdát. „Tohle auto bude měřítkem přitažlivosti Tesly,” varuje před možnými dopady Sam Fiorani, viceprezident AutoForecast Solutions. Cybertruck přitom podle dosavadních fotek vyrobených aut vypadá jako pojízdné panoptikum se zdeformovaným zrcadly, které vám tu zvětší hlavu, tu prodlouží nohy. Nejsme si jisti, zda o takové měřítko přitažlivosti Tesla stojí...

Na oficiálních fotkách Tesla Cybertruck ještě nějak „vyhladila”, jakékoli „živé” materiály naplno odhalují její nekvalitu. A také viditelnost oné nekvality, však se podívejte na záběry níže. Foto: Tesla

