Nadzvuková dopravní letadla se skutečně vrátí na oblohu, aerolinky už je houfně objednávají

Po konci Concordu to vypadalo jako uzavřená kapitola osobní letecké dopravy, v posledních letech se ale rýsuje jeho náhrada. Ta nyní dospěla do takové fáze vývoje, že si American Airlines objednaly hned 60 exemplářů.

Americké aerolinky American Airlines včera oznámily, že objednávají 60 exemplářů nástupce legendárního Concordu. Ten prozatím nese označení Boom Overture, přičemž za slavnějším strojem bude přeci jen poněkud zaostávat. Jeho maximum totiž činí 2 083 km/h, tedy 1,7násobek rychlosti zvuku. Concorde se nicméně dokázal dostat až na 2 179 km/h, tedy na 2,04násobek. Po dotankování na maximum pak jeho dolet činil 7 222,8 km, zatímco u novinky je možné počítat se 7 870 km.

Při pohledu na tato data tak vlastně není překvapivé, že aerolinky letoun objednaly. Ostatně podobným směrem kráčí i jejich konkurence, ať již jde o společnosti United Airlines, Japan Airlines či Virgin Group. Společnost miliardáře Richarda Bransona pak ostatně byla první, které s firmou Boom Technology uzavřela kontrakt. Nadmíru zajímavé přitom je, že tehdy se psal rok 2016 a stroj vznikl víceméně jen na papíře. Ještě zajímavější ale je, že skutečné letadlo neexistuje dodnes.

Overture dle původních plánů měl měřit 47 metrů na délky, přičemž na jeho palubu by se vešlo pouze 50 cestujících. Něco takového ale nejspíše klientele nestačilo, proto došlo na přepracování designu. Aktuálně se tak počítá s 62metrovou délkou a 65 až 80 pasažéry. Ovšem ani to nemusí být konečná. Původně oznámená premiéra v roce 2023 byla totiž nejprve odložena na rok 2025, nakonec však došlo ještě na další dvanáctiměsíční posun.

Společnost Boom Technology by přitom během následujících tří let ráda uskutečnila více než tisíc testů ve větrném tunelu, kdy bude ještě pilovat design. Ani poté nicméně Overture nezamíří do služby, s komerčními lety se počítá až v roce 2029. Branson tedy nejspíše dostane první kousek až dlouhých třináct let poté, co podepsal úvodní objednávku. Firma navíc předpokládá, že ročně zvládne vyrobit jen 100 letounů, celkově však bylo už teď objednáno 206 kusů.

Aby dostála v úvodu zmiňované rychlosti, zaháčkovala před dvěma lety do svých sítí i Rolls-Royce, který má na starosti vývoj pohonných jednotek. Ty budou celkem čtyři a mají spalovat stoprocentní udržitelné palivo, zatímco současné motory zvládají pouze padesátiprocentní. Jejich zúžení má navíc přispět ke zhruba 20-30procentní redukci spotřeby, nicméně ani přesto všechno nepůjde s ohledem na omezenou kapacitu o ekologický stroj.

Nedivili bychom se, kdyby ve vás právě tyto řádky vyvolaly rozporuplné pocity - jako by cílem politiků ve skutečnosti nebyl boj s klimatickými změnami, ale spíše snaha co nejvíce omezit běžného člověka. Ten by si podle jejich představ v roce 2029 pomalu ani neměl mít možnost koupit obyčejný malý vůz se spalovacím motorem, kterým by obstaral své každodenní potřeby. Pro bohaté tu ovšem nejspíše bude připraveno letadlo, se kterým zvládnou třeba cestu z Los Angeles do Honolulu pod tři hodiny místo současných 5 hodin a 42 minut.

Nechápejte nás špatně, Overture jako takový si rozhodně zaslouží obdiv, ostatně od dob zmiňovaného Concordu zde nic podobného nebylo. Ovšem v době, kdy politici tlačí na redukci emisí ve všech možných ohledech, se letoun pro maximálně 80 vyvolených, pro které lístek za minimálně 100 tisíc korun není problémem, nepůsobí jako citlivé řešení udržitelné mobility, ať použijeme ten správný slovník.

První komerční let si Boom Overture střihne až v roce 2029. Jakkoli má spalovat udržitelné palivo a jeho motory budou efektivnější, stále jde o nemalou ekologickou zátěž, kterou si budou moci užívat pouze ti nejmajetnější. Foto: Boom Technology

