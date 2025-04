Náhle zastavená výroba v Polsku neznamená konec, Stellantis ukázal nový model své levné značky, už 15. včera | Petr Prokopec

/ Foto: Leapmotor

Začne na 300 tisících Kč, za které nabídne 180 koní v autě o délce 4,77 metru na délku. To zní slibně, jenže jsou to v tuto chvíli parametry jen pro Čínu, kde Leapmotor jede dál. Evropská výroba zatím stojí.

Leapmotor je vnímán jako patnáctá značka Stellantisu, byť do něj spadá jen částečně - od roku 2023 drží v čínské automobilce 20procentní podíl. Díky tomu s ní může působit také v Evropě, byť úvod musí řešit zásadní problém v podobě cel na dovoz čínských aut do EU. Sama cla by až takovým problémem nebyla, neboť Stellantis od začátku počítal s místní výrobou, potíž je v tom, že pro jejich zavedení zvedlo ruku Polsko, které se tak v očích čínské vlády stalo jedním z veřejných nepřátel. Politici tak výrobcům doporučili v takových zemích dál investovat, a tak výroba Leapmotorů v polském Tychy náhle skončila.

Ve své domovině ale automobilka dál stoupá ke hvězdám, neboť loni dosáhla už na 294 tisíc prodejů - to je značný posun oproti roku 2019, kdy značka měla na kontě jen tisíc prodaných aut. A protože s jídlem roste chuť, není překvapivé, že si Leapmotor nenechal ujít domácí autosalon v Šanghaji, kde se pochlubil novým sedanem B01. Ten svým vzhledem příliš neohromuje, zároveň však také ničím neuráží. Pravděpodobně tak dosáhne většího úspěchu než pětimetrový sedan C01.

Důvodem naší víry je cena, 4 770 milimetrů dlouhý B01 totiž bude startovat výrazně pod svým příbuzným. Za nejlevnější verze by klientela měla dát 100 tisíc yuanů, za nejdražší pak 150 000 CNY, pohybujeme se tedy v pásmu 300 až 450 tisíc korun. Za to lze počítat se 180 nebo 218 koňmi a bateriemi od společnosti CALB. Jejich kapacita zmíněna nebyla, stejně jako je neznámý i dojezd. Jisté vodítko ovšem poskytuje SUV B10, které dostalo do vínku stejné pohonné jednotky.

B01 tak nejspíše rovněž nabídne dva pakety, kdy menší páruje 56,2 kWh s udávaným dojezdem 510 km, zatímco u většího lze počítat s 67,1 kWh a 600 km. Dobití menších baterií z 30 na 80 procent by přitom díky 800voltové architektuře mělo zabrat 19 minut (to je matematika, že?). Zda jsme ovšem dané parametry trefili správně, se potvrdí až v následujících týdnech. Prodej by pak měl odstartovat v červnu, zatím pochopitelně pouze v Číně. Zda a kdy B01 dorazí do Evropy, není jasné - v tuto chvíli jsou místní aktivity Leapmotoru u ledu, byť konec, jak vidno, neznamenají.

Aktuálně tak už jen zmíníme, že zatímco SUV B10 je k dispozici v pěti úrovních výbavy, sedan B01 zatím počítá se třemi. V základu bude disponovat plechovou střechou, o stupeň výše ale již lze očekávat panoramatickou. Tu u vrcholu doplní i LiDAR. Leapmotor přitom u 4,5metrového SUV, které startuje rovněž na 100 000 CNY, očekává, že měsíčně se prodá okolo 40 tisíc aut. A protože Číňané mají větší slabost i pro sedany, nejen pro SUV, novinka by vážně mohla zabodovat.

Nový čínský sedan B01 se ukázal jak na oficiálních fotkách... Foto: Leapmotor



...tak na snímcích registrovaných u čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií. Z nich je patrné, že světelnou lištu na přídi a zádi dostanou všechny úrovně výbavy, střešní LiDAR však zůstává vyhrazen jen té nejvyšší. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: Leapmotor, MIIT

Petr Prokopec

