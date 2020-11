Náhrada SUV drahých automobilek se stává realitou, na světě je další mohutné SUL před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aznom Automotive

Drahé automobilové značky dnes nemají lepší prodejní artikl než velká luxusní SUV, to se ale má změnit. Novou módou se mají stát tzv. SUV a Aznom připravuje další z nich.

Co přijde v momentě, kdy móda SUV odezní? To je otázka za milion, na kterou se různé automobilky pokoušejí odpovědět různými způsoby. Německé prémiovky ale podle zákulisních informací v tuto chvíli sází na rozmach tzv. SUL, sportovně-užitkových limuzín, které jsme už mohli vidět ve formě konceptů. A zjevně si to nemyslí samy.

Stejným směrem míří značka italská Aznom Automotive. Ta bude nejspíše známa jen zasvěceným, třebaže v branži se pohybuje již třináct let. Italové se přitom hlavně na zakázkové automobilové kreace, které produkují ve omezeném množství. Před dvěma lety tak kupříkladu přepracovali americký pick-up Ram 1500 na sedan se zvýšeným podvozkem zvaný Atulux. Tato zkratka přitom odkazovala na luxusní užitkový vůz schopný jízdy v jakémkoliv terénu. Pohon pak dostal na starosti 5,7litrový osmiválec HEMI naladěný na 401 koní.

Nyní se rozhodli vydat podobným, ale přece jen trochu jiným směrem. Tento týden postupně odhalují novinku s názvem Palladium, luxusní sedan se zvýšeným podvozkem, přičemž také tentokráte u toho bude osmiválcová jednotka HEMI. Produkovat nicméně má více než 700 koní a 885 Nm točivého momentu, pročež bychom mohli počítat se zajímavější dynamikou než v předchozím případě. Ta ale jistě nebyla prioritou.

Aznom Palladium se totiž hodlá zaměřit především na pohodlí posádky, která bude usazena v naprostém luxusu. Ten zatím odhalují pouze ilustrace, což je ostatně také případ zevnějšku, který velkou měrou připomíná Rolls-Royce. Za tím stojí především tvar čelní masky, nicméně i silueta působí dojmem, jako kdyby vypadla z oka Phantomu. Stejně tak bude možné zaměnit italskou novinku také za ruský Aurus Senat.

Je ovšem třeba dodat, že takto budete smýšlet jen při pohledu na ilustrace či fotografie. Jakmile ovšem Palladium uvidíte naživo, za britskou či ruskou limuzínu ji nezaměníte ani omylem. Dáno je to hlavně výškou, která v tomto případě narostla na neskutečné dva metry - je zkrátka SUL, ne sedan. Na délku pak bude italský vůz měřit takřka 6 metrů, schovat se tak bude moci pouze za kamionem nebo autobusem.

S ohledem na zmíněné rozměry lze očekávat i nemalou hmotnost, a tak oněch více než 700 koní výkonu bude spíše nutností než rozmarem. Další podrobnosti bychom se měli dozvědět zakrátko, pročež aktuálně už jen dodáme, že Palladium vznikne v pouhých deseti kusech a samozřejmě nabídne i pohon všech kol, jako správný sportovně-užitkový model. Karoserie pak má být vyrobena za použití tradičních technik, tedy opravdu náročným ručním vyklepáváním.

Chystané SUL Aznom Palladium se zatím ukázalo hlavně na ilustracích, tento týden však dojde i na slavnostní premiéru zvýšené limuzíny s více než 700 koňmi. Foto: Aznom Automotive

