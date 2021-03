Náhrada zrušeného voliče řazení v Teslách je ještě větší absurdita, než kohokoli napadlo před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Jsou věci, které v autech není třeba inovovat, neboť fungují dobře a způsob zacházení s nimi chápe každý, aniž by s tím kterým vozem jel. Pokud se ovšem hlavním motivem stane úspora nákladů, pak může být i volič automatu nahrazen tímto.

Tesla na konci ledna odhalila faceliftované Modely S a X a šokovala jejich pojetím. V centru pozornosti se ocitl absurdní nový volant, jak se ale později ukázalo, jeho pojetí zastínilo další chybějící prvky. Jednou z nich jsou páčky pod volantem včetně voliče jízdních režimů, které má po novu probíhat namátkou. Ne, vážně, sám Elon Musk řekl, že podle situace v okolí vozu, navigačních map či chování řidiče bude auto hádat, kam vlastně chcete jet.

Leckdo si v tu chvíli položil otázku, co bude dělat v momentě, kdy se auto splete, na to ale Musk kontroval tím, že v autě bude možnost vůli Tesly přemoci dotykovým ovládáním. Když jsme později spatřili testovací prototyp s dotykovými ploškami na středovém tunelu, mysleli jsme si, že toto bude ono alternativní ovládání, což by nebylo až tak problematické. Ale ouha, alternativou bude ovládání přes palubní displej a nyní konečně můžeme vidět, jak funguje.

V tomto kontextu nešlo čekat nic moc chytrého, realita je ale ještě větší hloupost, než by kohokoli soudného mohlo napadnout. Z videa a fotky zveřejněných na Twitteru je patrné, že celé alternativní ovládání jízdních režimů je soustředěno do prťavého autíčka v levé horní části displeje. S tím můžete „popojet” dopředu nebo dozadu a podle toho se změní zvolený směr jízdy.

Je to absurdita non plus ultra. Nikde ani nevidíme, jaký je výsledek této operace, ale možná na přístrojové desce bude podle této operace svítit D nebo R. Ovšem to je to nejmenší - dát tak důležitý prvek na plochu asi 2x1 cm na dotykovém displeji, jeho ovládání udělat posuvné, což jej jen komplikuje, naprosto neintuitivní (kdo by takovou věc čekal zrovna zde bez jakéhokoli označení?) a samo o sobě nevracející žádnou zpětnou vazbu (auto se vždy vrátí do stejné polohy bez čehokoli dalšího), je prostě hloupost. A podívejte se na fotce níže, jak zvolíte neutrál - musíte kamsi do menu a zmáčknout tlačítko neutrálu.

Jistě se najde dost lidí, kteří budou hájit cokoli, co Tesla vymyslí, z podstaty. Ale pokud patříte mezi takové, zkuste se nad tím zamyslet. Komu takováto věc vychází vstříc? Pro co je dobrá, co usnadňuje nebo vylepšuje, co dává na druhou misku vah při poměřování se zjevnými nevýhodami? Podle nás to lze shrnout jedním slovem, alespoň z pohledu zákazníka: Nic. I kdyby Tesla chtěla, aby její vozy hádaly směr jízdy, pořád to není důvod eliminace srozumitelného a snadno ovladatelného voliče rychlosti.

Jediným důvodem, proč se automobilka vydala touto cestou, jsou peníze. Je to relativní malichernost, ale sebrat autům páčky pod volantem a pár kabelů k nim vedoucím ušetří při objemu produkce, jaký Tesla dnes má (i když ne v případě Modelů S a X) nějaký ten dolar. To nakonec dělají všichni, nedovedeme si ale představit, že by jakýkoli rozumný a odpovědný výrobce riskoval diskomfort v některých případech i bezpečí svých zákazníků kvůli úspoře zrovna za takovou věc. Nakonec, podívejte se sami níže, jak funguje či spíše nefunguje.

Interiér inovovaných Tesel šokoval hned, málokoho ale tehdy napadlo, že to malé autíčko v rohu palubního displeje je celé řešení voliče jízdních režimů. Je to absurdita neuvěřitelného kalibru, níže můžete vidět, jak se s ní pracuje a kde je volba neutrálu. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler