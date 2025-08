Nahrazení žádaného spalovacího auta elektrickým nástupcem poslalo prodeje dolů o 89,3 %, tolik k „elektrické revoluci” včera | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Propad prodejů je tak mohutný, že automobilka nejenže vrátila do nabídky spalovací pohon, ale elektrickou novinku může přestat prodávat už po dvou letech v prodeji. O smysluplnosti obdobných kroků napříč automobilovým světem to říká vše.

Kolikrát už nějaká automobilka přišla s nápadem, že ten či onen populární spalovací vůz nahradí novinkou s elektrickým pohonem a bude z toho hit? A kolikrát se to skutečně stalo? Spočítat to přesně by zabralo chvíli času, ale když od boku střelíme poměr 100:0, nebudeme daleko od pravdy. A zejména tou nulou jsme si zatraceně jisti.

Je úplně jedno, na jaký segment trhu - ať už velikostně, zaměřením nebo cenově - se podíváme, dopadne to vždy velmi podobně. Výlučně elektrického nástupce měl dostat třeba Fiat 500. A jak to dopadlo? Fiasko. Jen elektrickým nástupcem VW Golf měl být model ID.3. Je to fiasko. Volvo chtělo klíčové SUV XC90 nahradit elektrickou EX90. Fiasko. Porsche zkusilo na elektrický pohon přejít u klíčového Macanu. Fiasko. Také první elektrické Ferrari je podle všeho fiasko předem a elektrické Pagani bylo dokonce takové fiasko, že ho ani nezačali prodávat.

Nenapadá nás jedna jediná výjimka, kdy by to vyšlo, nenapadá nás ani jeden případ, kdy by příchod elektrického nástupce aspoň nechal hořet plamen v krbu prodejů přibližně stejným způsobem, bavit se můžeme pouze o různých mírách nezdaru. V některých segmentech jsou pak neúspěchy větší než v jiných, to když vůz má nabídnout něco víc než jen přesun z místa A do místa B někomu, kdo se zajímá o víc než výši měsíční platby za operativní leasing.

Jedněmi z takových aut byly Dodge Charger a Challenger, tedy klasické americké muslce cary, které jsou v posledních letech dost často k vidění i u nás. Svou popularitu si získaly obecně jednoduchou konstrukcí (a z ní pramenící nízkou cenou) v kombinaci s plnotučnými, hlavně pak osmiválcovými motory. Co se pak asi může stát, když takové vozy zkomplikujete, zdražíte a seberete jim nejen osmiválce, ale veškeré jednotky s vnitřním spalováním?

„A jsou možnosti?” zeptali by se asi svého času šéfové Dodge. No jistě, jsou:

a) Nikdo je nebude kupovat.

b) Nikdo je nebude kupovat.

c) Nikdo je nebude kupovat.

I modré nutně zaskočí, že všechny možnosti jsou správně, protože tato auta skutečně téměř nikdo nekupuje. A po pár měsících prodejů, kdy se nezájem postupně vyjevoval, si můžeme udělat velmi konkrétní obrázek o tom, co to znamená.

Dodge se podělil o svá prodejní čísla za první letošní pololetí, ve kterých svítí - a držte si tankovací pistole - skoro neuvěřitelných 4 299 Dodgů Charger Daytona, tedy elektrického nástupce obou výše zmíněných modelů (místo dvou jinak pojmenovaných vozů je tu jeden ve dvou karosářských verzích). Je to tak strašně málo, že elektrický Charger prodejně málem překonaly 19 měsíců (!) nevyráběné spalovací verze předchozího spalovacího provedení morálně z roku 2008 (!) dostupné pouze ze zbývajících skladových zásob (3 131 aut). A lépe šlo na odbyt i jiné prodejní fiasko jménem Dodge Hornet (5 647 aut).

Nejvýmluvnější je ale nakonec jiné srovnání. Za první loňský půlrok se prodalo 48 093 kusů spalovacích verzí předchůdce, i když už se nové též měsíce nevyráběly. Jinými slovy tu máme meziroční pokles prodejů o 89,3 % a další ztvrzení zkraje zmíněného. Přitom kolik „hypu”, reklamní podpory, dotací atp. se novinka dočkala? A co kdo řekl pěkného o předchůdci?

Říká se „chytrému napověz, hloupého trkni”. Kolik nápověd už dostala vedení automobilek, aby došla k závěru, že tahle strategie prostě nefunguje? Že lidé nebudou akceptovat jim z řady důvodů méně vyhovující zboží za větší peníze? A kolikrát se stejně znovu a znovu pokouší o totéž? Takový Mercedes, o kterém dnes ještě řeč nebyla, buší do stejných vrat znovu a znovu až do sebezničení, i když si opakovaně nabíjí ústa sám.

Pokud nepomáhají takové nápovědy, čím takové lidi trknout? Titanikem? Asi pro tento účel postavíme Trkanik a začneme s ním objíždět ústředí jednotlivých automobilek, aby konečně prozřela, jednou to přece musí přijít. I když u Dodge už to asi přišlo, obvykle dobře informovaný Butter da Insider mluví o tom, že s elektrickou verzí je amen a spalovací alternativa ji do roku 2027 zcela nahradí. To by také bylo výmluvné. A snad i poučné...

Elektrický Dodge Charger Daytona je totální prodejní fiasko. Foto: Dodge



Ještě letos tak dostane spalovací verzi s šestiválcovým motorem a spekuluje se o tom, že ta elektrická do dvou let skoční úplně. Foto: Dodge

Zdroje: Dodge, Butter da Insider

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.