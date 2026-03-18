Naivní elektrické plány odpískalo už 18 automobilek. Jen čtyři největší z nich úplně zbytečně prodělaly 1,5 bilionu Kč

Nespletli jsme se v nulách ani v pojmech, skutečně se bavíme 1 500 miliardách neboli 1 500 000 milionech Kč. Tolik peněz promrhaly jen Stellantis, Ford, GM a Honda na elektrických projektech, které byly od začátku odsouzeny k záhubě. Dalších 14 firem to mohlo přijít ještě dráž.

Naivní elektrické plány odpískalo už 18 automobilek. Jen čtyři největší z nich úplně zbytečně prodělaly 1,5 bilionu Kč

18.3.2026 | Petr Prokopec

Naivní elektrické plány odpískalo už 18 automobilek. Jen čtyři největší z nich úplně zbytečně prodělaly 1,5 bilionu Kč

Foto: Kia

Nespletli jsme se v nulách ani v pojmech, skutečně se bavíme 1 500 miliardách neboli 1 500 000 milionech Kč. Tolik peněz promrhaly jen Stellantis, Ford, GM a Honda na elektrických projektech, které byly od začátku odsouzeny k záhubě. Dalších 14 firem to mohlo přijít ještě dráž.

Za čtvrtý kvartál loňského roku bylo po celém světě prodáno přibližně 4 miliony nových elektromobilů. To je o jeden milion víc než za celý rok 2020. Globální park aut s elektrickým pohonem by tak nyní mělo tvořit již přibližně 70 milionů vozů, to není úplně málo. S nimi politici spojili klimatickou spásu, pročež by vše mělo být aspoň na správné cestě. Jenže po stránce emisí CO2 bude rok 2025 zřejmě rekordním, ostatně podobně jako prakticky každé předchozí období.

Dochází tedy přesně k tomu, co je z elementárních dat zjevné už dávno. Tedy že i kdyby celá Evropa (zhruba 260 milionů aut) naráz přesedla ze spalovacích aut na ta elektrická, k čemuž pochopitelně nedojde, nestane se prakticky nic. A s celosvětovým autoparkem, což je ještě větší utopie, by to bylo podobné. Dřívější tvrzení o opaku si tak zasazuje do reality víc a víc lidí, čímž elektrická auta ztrácí jeden z kdysi klíčových prodejních argumentů. A ty ostatní padají ve stínu reality podobným způsobem.

Klíčový je aktuálně vývoj v USA, které se znovu staly největším trhem světa - v únoru tam bylo prodáno 1,18 milionu nových aut oproti 1,13 milionům vozů zaregistrovaných v Číně. V Říši středu navíc též ruší umělou podporu elektrických aut, a tak, jak jsme zevrubně popisovali včera, zůstává Evropa ve slepém boji za elektrické zítřky do značné míry sama. A to pro automobilky není dost, aby setrvávaly ve stejně slepé sázce na elektrická auta.

Proto jsme nyní svědky toho, jak globální automobilky začínají od vlastních elektrických vizí ustupovat podobným tempem, s jakým se do tohoto vlaku naskakovaly. Nejviditelněji a nejrázněji to v poslední době udělal Stellantis, který si dokonce troufá říci, že „žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje” a záměry EU se dál řídit nebude. Není v tom ale zdaleka sám.

Jak spočítali kolegové z Autoblogu, své předchozí velmi ambiciózní, ale o to nesmyslnější plány už změnilo, zrušilo nebo jinak významně přehodnotilo hned 18 výrobců. Protože ale často dochází na otočku za pět minut dvanáct, není pro ně návrat zdravého rozumu zrovna levný.

Jak uvádí Auto News, jen zmíněný Stellantis spolu s Fordem, General Motors a Hondou vyčíslily náklady své elektrické naivity na celkem 70 miliard dolarů, což je zhruba 1,5 bilionu korun. Jenže zelené brýle měli po dlouhou dobu nasazené rovněž Korejci. I ti ovšem hází zpátečku, což se týká Hyundai, Kie i Genesis. Dále couvá Dodge, Nissan a dceřiné Infiniti, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Polestar, Ram, Porsche i mateřský Volkswagen. A aby toho nebylo málo, svou budoucnost v elektromobilech jako takových nevidí ani Tesla, která sází hlavně na zbylé oblasti svého podnikání, které se o auta opírají jen v případě autonomního řízení.

V podstatě tedy dochází na slova Akio Toyody, prezidenta Toyoty, který elektrickým autům nedává šanci získat víc než 30 procent trhu, zbytek publika zůstane u čistě nebo dominantě spalovacích aut. Pro většinu majitelů elektromobilů pak důvodem jejich volby není ani tak Green Deal, jednoduše jim totiž takové auto vyhovuje. A není to překvapivé, bateriový pohon jako takový jsme nikdy neodsoudili. Vždy jsme kritizovali jen snahu vecpat ho všem.

Amerika i Čína už pochopily, že to není rozumně možné. Pokud tedy Evropská unie bude lpět na svých záměrech, nedosáhne tím jediného pozitiva. Jen buď donutí řadu výrobců k tomu, aby odepisovali nemalé peníze, nebo starý kontinent opustili. Místo nich tu pak zůstanou pouze čínské automobilky, pro které se kvůli zmenšení domácího trhu stává Evropa zemí zaslíbenou, kde se s nižšími cenami při místní drahotě prosazují až překvapivě snadno navzdory nevalným recenzím.

Seznam automobilek, které už změnily nebo zrušily své elektrické plány

Acura
Dodge
Ford
Genesis
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Kia
Lamborghini
Land Rover
Maserati
Nissan
Polestar
Porsche
Ram
Tesla
Volkswagen


Kia je jednou z těch automobilek, které kdysi vsadily na elektrické modely vše a velmi arogantně nepřipouštěly ani debatu o tom, zda náhodou nedělají chybu. Teď mají to, co chtěly mít. Foto: Dodge

Zdroje: Autoblog, Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.