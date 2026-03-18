Naivní elektrické plány odpískalo už 18 automobilek. Jen čtyři největší z nich úplně zbytečně prodělaly 1,5 bilionu Kč
Petr ProkopecNespletli jsme se v nulách ani v pojmech, skutečně se bavíme 1 500 miliardách neboli 1 500 000 milionech Kč. Tolik peněz promrhaly jen Stellantis, Ford, GM a Honda na elektrických projektech, které byly od začátku odsouzeny k záhubě. Dalších 14 firem to mohlo přijít ještě dráž.
Naivní elektrické plány odpískalo už 18 automobilek. Jen čtyři největší z nich úplně zbytečně prodělaly 1,5 bilionu Kč
18.3.2026 | Petr Prokopec
Nespletli jsme se v nulách ani v pojmech, skutečně se bavíme 1 500 miliardách neboli 1 500 000 milionech Kč. Tolik peněz promrhaly jen Stellantis, Ford, GM a Honda na elektrických projektech, které byly od začátku odsouzeny k záhubě. Dalších 14 firem to mohlo přijít ještě dráž.
Za čtvrtý kvartál loňského roku bylo po celém světě prodáno přibližně 4 miliony nových elektromobilů. To je o jeden milion víc než za celý rok 2020. Globální park aut s elektrickým pohonem by tak nyní mělo tvořit již přibližně 70 milionů vozů, to není úplně málo. S nimi politici spojili klimatickou spásu, pročež by vše mělo být aspoň na správné cestě. Jenže po stránce emisí CO2 bude rok 2025 zřejmě rekordním, ostatně podobně jako prakticky každé předchozí období.
Dochází tedy přesně k tomu, co je z elementárních dat zjevné už dávno. Tedy že i kdyby celá Evropa (zhruba 260 milionů aut) naráz přesedla ze spalovacích aut na ta elektrická, k čemuž pochopitelně nedojde, nestane se prakticky nic. A s celosvětovým autoparkem, což je ještě větší utopie, by to bylo podobné. Dřívější tvrzení o opaku si tak zasazuje do reality víc a víc lidí, čímž elektrická auta ztrácí jeden z kdysi klíčových prodejních argumentů. A ty ostatní padají ve stínu reality podobným způsobem.
Klíčový je aktuálně vývoj v USA, které se znovu staly největším trhem světa - v únoru tam bylo prodáno 1,18 milionu nových aut oproti 1,13 milionům vozů zaregistrovaných v Číně. V Říši středu navíc též ruší umělou podporu elektrických aut, a tak, jak jsme zevrubně popisovali včera, zůstává Evropa ve slepém boji za elektrické zítřky do značné míry sama. A to pro automobilky není dost, aby setrvávaly ve stejně slepé sázce na elektrická auta.
Proto jsme nyní svědky toho, jak globální automobilky začínají od vlastních elektrických vizí ustupovat podobným tempem, s jakým se do tohoto vlaku naskakovaly. Nejviditelněji a nejrázněji to v poslední době udělal Stellantis, který si dokonce troufá říci, že „žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje” a záměry EU se dál řídit nebude. Není v tom ale zdaleka sám.
Jak spočítali kolegové z Autoblogu, své předchozí velmi ambiciózní, ale o to nesmyslnější plány už změnilo, zrušilo nebo jinak významně přehodnotilo hned 18 výrobců. Protože ale často dochází na otočku za pět minut dvanáct, není pro ně návrat zdravého rozumu zrovna levný.
Jak uvádí Auto News, jen zmíněný Stellantis spolu s Fordem, General Motors a Hondou vyčíslily náklady své elektrické naivity na celkem 70 miliard dolarů, což je zhruba 1,5 bilionu korun. Jenže zelené brýle měli po dlouhou dobu nasazené rovněž Korejci. I ti ovšem hází zpátečku, což se týká Hyundai, Kie i Genesis. Dále couvá Dodge, Nissan a dceřiné Infiniti, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Polestar, Ram, Porsche i mateřský Volkswagen. A aby toho nebylo málo, svou budoucnost v elektromobilech jako takových nevidí ani Tesla, která sází hlavně na zbylé oblasti svého podnikání, které se o auta opírají jen v případě autonomního řízení.
V podstatě tedy dochází na slova Akio Toyody, prezidenta Toyoty, který elektrickým autům nedává šanci získat víc než 30 procent trhu, zbytek publika zůstane u čistě nebo dominantě spalovacích aut. Pro většinu majitelů elektromobilů pak důvodem jejich volby není ani tak Green Deal, jednoduše jim totiž takové auto vyhovuje. A není to překvapivé, bateriový pohon jako takový jsme nikdy neodsoudili. Vždy jsme kritizovali jen snahu vecpat ho všem.
Amerika i Čína už pochopily, že to není rozumně možné. Pokud tedy Evropská unie bude lpět na svých záměrech, nedosáhne tím jediného pozitiva. Jen buď donutí řadu výrobců k tomu, aby odepisovali nemalé peníze, nebo starý kontinent opustili. Místo nich tu pak zůstanou pouze čínské automobilky, pro které se kvůli zmenšení domácího trhu stává Evropa zemí zaslíbenou, kde se s nižšími cenami při místní drahotě prosazují až překvapivě snadno navzdory nevalným recenzím.
Seznam automobilek, které už změnily nebo zrušily své elektrické plány
Acura
Dodge
Ford
Genesis
Honda
Hyundai
Chevrolet
Infiniti
Kia
Lamborghini
Land Rover
Maserati
Nissan
Polestar
Porsche
Ram
Tesla
Volkswagen
Kia je jednou z těch automobilek, které kdysi vsadily na elektrické modely vše a velmi arogantně nepřipouštěly ani debatu o tom, zda náhodou nedělají chybu. Teď mají to, co chtěly mít. Foto: Dodge
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” ukázalo svou dynamiku v praxi. I v rukou amatérů je tak rychlé, že mu nestačí ani skutečné Bugatti
včera
- Překvapení roku tu máme už v březnu, Elon Musk 14 dnů před premiérou znovu zrušil odhalení nové Tesly Roadster
18.3.2026
- Nové Lamborghini potvrdilo svou marnost, podlahu s ním vytřel „americkej kýbl” za míň než polovinu, ač vše hrálo proti němu
17.3.2026
Nejnovější články
- Audi už zkouší dojit svou účast ve Formuli 1, první pokus je hodně, hodně laciný
před hodinou
- Šéf Rolls-Roycu odepsal plány na přechod jen na elektrický pohon, jeho komentář k věci je ale naprosto směšný
před 2 hodinami
- BMW říká, že světlo je nový chrom a svá auta zaplevelí ještě většími nesmysly. Mohlo ale být i hůř
před 4 hodinami
- Mercedes okopíruje recept Audi na snížení snížení nákladů a urychlení vývoje nových aut, je to bomba
včera
- Mechanik koupil nejlevnější Bentley s motorem W12 v Evropě a ukázal světu, proč dnes tahle auta stojí pakatel
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva