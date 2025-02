Námluvy Nissanu a Hondy se zhroutily hned v zárodku. Trochu se opakuje scénář, který vedl k pádu spasitele firmy před 8 hodinami | Petr Prokopec

Vypadalo to jako hotová věc, hned několik věrohodných zdrojů přímo z Japonska ale nyní uvádí, že námluvy jsou u konce. A pokus obou firem o spojení může být odpískán zcela.

O problémech Nissanu si nejspíš už šuškají i vrabci na střeše. Nejde totiž o nic nového, nýbrž o vyústění problémů, jejichž kořeny jsou minimálně dekádu staré. I proto ostatně někdejší šéf aliance Renault-Nissan Carlos Ghosn chystal řadu změn, které by francouzskou a japonskou automobilku více propojily. Jako jedna velká entita by pak aliance dokázala lépe čelit výzvám, které se dnes hromadí a za nimiž stojí politici, čínská konkurence i dogmatismus samotných firem. Nicméně v roce 2018 byl Ghosn zatčen, neboť reakcí na jeho snahu o opětovnou záchranu Nissanu byla nadutost japonských manažerů a jimi zorganizovaný firemní puč.

S automobilkou to od té doby nešlo ani tak od desíti k pěti, ale spíš od pěti k nule. Loni totiž musela přiznat, že její čistý zisk klesl o brutálních 93,5 procenta. I proto se vzápětí začalo v nemalé míře spekulovat o možném spojení s Hondou, za čímž stála vznikající spolupráce mezi značkami. Jakkoli ale v mezičase obě strany jednání o možné alianci potvrdily, nyní se zdá, že námluvy jsou u konce, jak informují rozličná japonská média.

Honda totiž má své vlastní problémy, které sice neohrožují její existenci, převzetí ztrátové automobilky by k tomu ale vést mohlo. A proto si klade neskromné podmínky. Aby Honda spojení posvětila, musel by Nissan do roku 2026 své zisky ztrojnásobit. To zřejmě možné je, ze strany této značky by ovšem muselo dojít na výraznější škrty, než jsou ty zvažované, tedy propuštění devíti tisíc lidí a snížení globální (povětšinou nadbytečných) produkčních kapacit o 20 procent. K čemukoli drastičtějšímu se ovšem Nissan prý nemá, pročež Honda začala zvažovat, že by nedošlo na sloučení, nýbrž na převzetí churavějící automobilky, a to formou odkoupení jejích akcií.

V bledě modrém zde tedy máme vlastně totéž, co plánoval i Ghosn, jen místo Hondy měl figurovat Renault. Není tedy ani zdaleka překvapivé, že manažeři Nissanu již couvají a z plánovaného sloučení tak nejspíše sejde. To by ale pro tuto značku dost možná byl poslední hřebíček do rakve, zvláště pokud nakonec administrativa Donalda Trumpa skutečně přistoupí k 25procentnímu clu, které má být uvaleno na veškeré zboží z Mexika a Kanady, a jež má momentálně odklad.

Nissan totiž celou řadu klíčových modelů jako Sentra, Versa či Kicks vyrábí právě v Mexiku. První dva sedany přitom patří mezi nejlevnější auta ve Státech, což vede k nemalému zájmu. Ten ale zmizí ve chvíli, kdy ceny citelněji vzrostou. Je tedy pochopitelné, proč Honda požaduje nemalé záruky a snahy, jinak o převzetí churavějícího výrobce nemá zájem. Manažeři Nissanu se díky tomu bojí o svou nezávislost, což je ale pochopitelné - navzdory varování ze všech stran si stále jeli svou a směřovali tam, kde slunce nesvítí. Patrně tedy nepůjde o lidi, které by si Honda chtěla ve vedení ponechat.

Problémem pro Nissan však je, že času potřebného k záchraně je stále méně, a jakékoli otálení může urychlit jeho pád. V novém tiskovém prohlášení automobilka uvedla, že více informací o dalším vývoji se dozvíme v polovině února. Nebylo by překvapením, kdyby došlo jen na oznámení, že žádné spojení nebude.

Sentra v USA boduje i díky nízké ceně. Ta však záhy může výrazně vzrůst kvůli clům, což by sedan učinilo obtížně neprodejným. I proto by značka měla být ráda za každou pomocnou ruku, i když to může vést ke konci její nezávislosti. Jenže zjevně není. Foto: Nissan

Zdroj: Kyodo News, Nippon

