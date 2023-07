Totální elektrický propadák Hondy skončí bez nástupce, automobilka přesto odmítá uznat chybu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Není možné pochopit hlavou, jak Japonce vůbec mohlo napadnout, že by takový nesmysl mohli prodat víc než pár lidem. Automobilce se jen vrací špatný úsudek a ignorace reality, sama ale auto prezentuje jako oběť SUV-mánie.

Na úvod kontrolní otázka. Představte si, že nabídnete auto, které na délku měří 3 894 mm, a je tedy o víc jak 20 centimetrů kratší než Škoda Fabia. K tomu jej osadíte elektrickým pohonem s baterií o (použitelné, tedy 28,5 kWh) kapacitě odpovídající ekvivalentu pouhých 7,3 litru nafty v palivové nádrži, který do ní ovšem musíte nalévat způsobem odpovídajícím přenosu paliva v injekčních stříkačkách.

Pak takové auto začnete prodávat za nejméně 939 000 Kč, tedy skoro o 600 tisíc Kč dráž než onu větší Fabii, která s litrovým tříválcovým motorem možná připomíná přerostlou sekačku na trávu, ale její použitelnost je prakticky neomezená, a to i klidně z pohledu menší rodiny. Co se asi stane? Nabízíme tři možnosti:

A) Takové auto si nekoupí skoro nikdo.

B) Takové auto si nekoupí skoro nikdo.

C) Takové auto si nekoupí skoro nikdo.

Tušíme, že jste odpověděli správně, protože... Tohle auto nekupuje skoro nikdo. Řeč je o Hondě e, která podle dat JATO Dynamics letos v Evropě oslovila - a to je skoro k nevíře - 343 lidí. Nechybí nám tu žádné číslo, Honda si připsala pouhých tři sta čtyřicet prodejů. Kdyby každý dealer Hondy v Německu prodal jeden kus, je na tom auto líp, ale ani tak tristní bilanci vůz nemá, má mnohem tristnější.

Není proto divu, že tohle auto skončí bez nástupce. Potvrdila to šéfka britského zastoupení automobilové odnože Hondy ve Velké Británii Rebecca Adamson, podle níž „nepřijde víc aut velikosti Hondy e, mohu to říci s jistotou”. To dá rozum, co ale naopak hlava nebere, jsou výmluvy paní Adamson. Kdyby řekla cokoli jako: „Podělali jsme to, nabídli jsme nesmyslné auto za nesmyslné peníze a teď sklízíme, co jsme zaseli,” smekneme klobouk a pošleme pozdravy na sever. Tak to ale není.

Paní Rebeka říká, že za to můžou SUV. „Poptávka je v sektoru SUV, proto se zaměřujeme právě tam. Naše produktová řada je definovaná trhem. Dokud bude tento trh existovat, i naše nabídka bude tíhnout k SUV,” uvádí.

O tom, že podstatná část trhu tíhne k SUV, není pochyb, ale stejně tak není pochyb o tom, že existuje slušný trh pro malá městská auta. Ale ne za 940 tisíc Kč, proboha! Však stačí přihodit už jen 140 tisíc Kč a máte BMW řady 3, auto úplně jiné třídy, prestiže, použitelnosti, čehokoli. Kdyby nabídka značky byla skutečně definovaná trhem, nic jako model e za 940 tisíc Kč v ní vůbec není, protože trh si o nic takového neřekl a neříká.

Odtržení současného vedení Hondy od reality je nekonečné. Dokud neprozře, realisticky neuzná chybu a nenapraví ji, popř. nebude vyměněno, nemůže značka doufat v cokoli jiného než další pád směrem k prodejnímu dnu. Stejně jako v případě modelu e.

Elektrická Honda e je prodejně naprostý propadák, v celé Evropě ji kupuje pár set lidí za rok. Aby to také bylo jinak, když nabízí minimální použitelnost za cenu mnohem větších a praktičtějších aut. Kvůli tomu končí bez nástupce, ne kvůli SUV. Foto: Honda

Zdroje: Autocar, Data o prodejích: JATO Dynamics

