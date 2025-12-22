Narychlo ušitý nový Mercedes CLA se spalovacím motorem je z nouze ctnost roku, na semaforech se bude bát i Dacií
Narychlo ušitý nový Mercedes CLA se spalovacím motorem je z nouze ctnost roku, na semaforech se bude bát i Dacií
dnes | Petr Prokopec
Tohle auto v člověku vyvolává touhu asi jako nový mrazák - lacině vyhlížející stroj za absurdní cenu s pohonem vyráběným v Číně opravdu neláká. O to smutnější je, že jde pořád o jedinou skutečně použitelnou verzi, kterou dnes můžete mít.
Pro Mercedes-Benz představuje třetí generace CLA jeden z klíčových modelů. Jakmile totiž skončí výroba tříd A a B, půjde o základní vstupenku do klubu třícípé hvězdy. Němci původně pod vlivem zelených halucinogenů doufali, že nabízet jej budou jen s elektrickým pohonem. Jenže následně zjistili, že v té chvíli by pomalu neměli co prodávat. Došlo tedy na lehčí úkrok stranou, pročež je možné CLA pořídit také ve spalovacím provedení s drobnou hybridní podporou. Otázkou však je, zda nakonec toto provedení Mercedesu ve finále spíše neuškodí.
Hned záhy totiž vyšlo najevo, že automobilka u spalovacích verzí nebude užívat své vlastní motory, nýbrž přeplňovanou jedna-pětku od společnosti Horse Powertrain. Ta ovšem není součástí německého impéria, místo toho v ní 45procentní podíl drží Renault a stejný připadá také na čínské Geely, zatímco zbývajících 10 procent náleží Saudi Aramco. Když tedy šéf Mercedesu Ola Källenius mluvil o „nejlepších čtyřválcích na světě“, v podstatě se chlubil cizím peřím.
Už to samo o sobě nebylo pro třícípou hvězdu dobrou vizitkou. Ovšem s příchodem spalovacích verzí do prodeje se objevily nové informace o pohonné jednotce, které na Mercedes vrhají ještě horší světlo. Německý je u nich totiž pouze interní kód M252, tím to ale končí. Horse Powertrain pak sice vychází z technologických a kvalitativních požadavků třícípé hvězdy, ovšem motory vyrábí v Číně a následně je zkompletované odesílá do Německa.
Agregát M252 přitom disponuje 1,5litrovým objemem, ke kterému se navíc přidává zmíněná drobná asistence v podobě elektromotoru naladěného na 30 koní. Samotná spalovací jednotka pak ve verzi CLA 180 produkuje 136 kobyl, zatímco u variant CLA 200 a CLA 220 lze počítat se 163 a 190 koňmi. Základní provedení za 1 118 040 Kč tedy dočasně disponuje výkonem 166 a stabilně 136 koní, což opravdu nezní přesvědčivě. Zrychlení na stovku za 8,8 sekundy odpovídá.
Za 1 234 200 Kč můžete mít (vážně za stejnou cenu) verzi CLA 200 4Matic nebo CLA 220, vrcholné CLA 220 4Matic pak startuje na 1 294 700 Kč. A to není málo, 1,3 milionu za auto s čínskou jedna-pětkou v základním provedení? Za tutéž verzi v předchozí generaci jste dali o víc než 10 procent míň, navrch jste nad přední nápravou dostali skutečně německou jednotku, a sice dvoulitrový čtyřválec. S tím byla spojena i verze CLA 250, u které vás 224 koní dostalo na stovku za 6,4 sekundy, a to stále levněji než současný mild hybrid.
V tuto chvíli se musíme přesunout k Dacii, která jako dceřiná značka Renaultu používá motory Horse Powertrain též. Duster a Bigster se ovšem dočkaly dokonce 1,8litrového agregátu, který taktéž doprovází hybridní technika. Ústrojí pak sice celkově produkuje „jen“ 156 koní, jenže také neváží 1,7 tuny. A menší SUV s ním pořídíte od 600 900 Kč a to větší od 672 900 Kč. Na semaforech aby se pak kupci Mercedesů báli, neboť cestou z oběda už mohou mít s rumunskými stroji problém, papírová akcelerace na stovku je jen o pár desetin horší.
Skutečně jsou tohle srovnání, kterým německá automobilka chtěla být vystavována? Tohle auto působí jako z nouze ctnost roku, jakési neochotné vyplnění prázdného políčka v tabulce, víc nic. A to je třeba dodat, že jsou to pořád ty nejlépe použitelné verze CLA, které Mercedes nabízí, elektrická alternativa pro většinu lidí vůbec nebude téma k zamyšlení.
Mercedes se s fotkami spalovací verze nového CLA rozhodně nepředal. Nejdřív ukázal tři, ... Foto: Mercedes-Benz
...pak pět. Za auto s cenou od 1 118 040 Kč, za které dostáváte nejslabší verzi čínské jedna-pětky, jako by se styděl. Přitom na fotkách ukazuje zásadně dražší provedení, základ za víc jak 1,1 milionu... Foto: Mercedes-Benz
vypadá takhle. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
