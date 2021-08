Náskok Tesly je mýtus, ve srovnání si ji namazali na chleba slabší němečtí soupeři před 5 hodinami | Petr Prokopec

Byly doby, kdy Tesla neměla ve sprintech konkurenci, ať už šlo o jakýkoli model z její nabídky. Model S ze středu nabídky se nyní postavil německým sokům a byť na papíře stále vládl, v praxi vždy prohrál.

Tesla před pár měsíc začala prodávat Model S Plaid. Tedy vrcholné provedení svého nejstaršího vozu, které již disponuje třemi elektromotory. Rádo by zamířilo na úplnou špičku potravinového řetězce, ostatně kalifornská automobilka o něm mluví jako o nejlépe akcelerujícím voze světa. Rimac Nevera už ale i na americké půdě předvedl, že je mnohem rychlejší. Pravda, je o poznání dražší a daleko méně praktický, nicméně o tom řeč nebyla - Tesla zmínila pouze akceleraci a v ní musí Rimacu koukat na záda.

Stále více se tak ukazuje, že největší síla kalifornské automobilky leží v marketingu, což je největší Muskovo mistrovství. Ten tak dlouho přesvědčoval svět o nadřazenosti a náskoku Tesly, až to většina lidí začala brát jako fakt. Realita je ale jiná, jak ukázala už řada srovnání. A dnes tu máme další.

Nejnovější srovnání britského Carwow budou možná fanoušci Tesly považovat za zmanipulovaný, ale na to už jsme zvyklí. Tesla v tom totiž nejenže nezvítězila vůbec v ničem, v jedné disciplíně dokonce prohrála i s novým Mercedesem EQS v základním provedení, který do klání jako jediný dorazil pouze s jedním elektromotorem místo dvou a byl tu spíše jako novinka do počtu. S hmotností 2 480 kilogramů je ostatně i daleko nejtěžší, Tesla Model S je oproti němu o nemalých 190 kilo lehčí, navíc o 276 koní silnější. Jde tedy o nesrovnatelné soupeře, což bylo v rámci zrychlení potvrzeno. Ale jen proti Mercedesu.

Jak v případě akcelerace z místa, tak v případě pružného zrychlení vládli jiní Němci, konkrétně Porsche Taycan 4S a Audi RS E-tron GT. To jsou pro Teslu Model S 100D srovnatelní soupeři, dokonce jsou papírově slabší - Porsche má o 34 a Audi dokonce o 82 koní méně. Přesto byly tyto stroje rychlejší. Ve finále testu pak přišla řada na brzdy, tedy na úplné zastavení z rychlosti 110 km/h. A to už Tesla prohrála na celé čáře, když potřebovala nejen větší vzdálenost než lehčí Audi e-tron GT RS a Porsche Taycan 4S, ale rovněž větší než obézní Mercedes.

Suma sumárum tak Tesla nedominuje ani v oblasti dynamiky, ani v oblasti brzd. Není pak dokonce ani nejlevnější, v tomto ohledu ji překonává Audi. A už vůbec tu nemáme nejkomfortnější vůz, tato pocta připadá na EQS. Přesto se jistě i nadále najde spousta lidí, která bude tvrdit, že Tesla je mnohem dál než zbytek světa.

Mercedes EQS se zúčastnil prvního srovnávacího testu. S ohledem na jeden motor vůči dvoumotorovým soupeřům neměl šanci, i přes nejvyšší hmotnost ovšem dokázal porazit Teslu Model S na brzdách. Ta pak ostatně ve sprintu dostala naloženo i od Porsche Taycan 4S, zatímco Audi e-tron GT RS je vůči ní levnější. Ilustrační foto: Automobilky

Petr Prokopec