Nastal začátek konce, nejlepší motory Mercedesu už se objevují v autech s adekvátními jmény před 7 hodinami | Petr Prokopec

Při podobných příležitostech je těžké nebýt sentimentální. Mercedes byl poslední evropskou značkou vyrábějící víc než pár aut, která lpěla na obřích motorech prakticky ve všech podstatných modelech. Teď už se s nimi loučí i ve velké třídě E.

Již příští rok bychom se měli dočkat nové generace Mercedesu třídy E. Ta stejně jako Céčko přijde s velkými změnami pod kapotou, jakkoli v tomto případě by čistka neměla být až tak drastická. Kromě čtyřválců by totiž nabídka měla zahrnovat rovněž šestiválce. Automobilka zatím nepotvrdila, zda verze AMG přijde o osmiválec, i pokud by mu ale zůstal, bude stejně jako zbylé pohonné jednotky výrazně elektrifikován. Znamená to tedy, že současné provedení E63 je tím vůbec posledním, u kterého lze počítat jen v objemným spalovacím agregátem.

Mercedes přitom již dříve uvedl, že původně zvažoval zástavbu integrovaného startéru-generátoru, ovšem ten je součástí klasického automatu s konvertorem točivého momentu. A jelikož třícípá hvězda kladla daleko větší důraz na systém launch control a rychlé řazení, nakonec použila převodovku s elektromechanickou spojkou. I mild-hybridizace tak rázem byla ze hry, o to výjimečnější však motor se dvěma turbodmychadly je. Naladěn přitom byl na 571 či 612 koní.

Že to podobné motory mají v Mercedesech spočítané, ukazuje i to, že se automobilka rozhodla s ryzím osmiválcem oficiálně rozloučit. Do prodeje tak míří typ E63S Final Edition, u kterého je možné počítat s vyšším výkonem a tedy se zrychlením na stovku za 3,4 sekundy. Nejvyšší rychlost pak nejspíše bude omezena až po dosažení magické třístovky, neboť finální edice disponuje hlavně rozsáhlou standardní výbavou. Z ní byl ale zatím potvrzen pouze tzv. Night Package.

Je tedy dost možné, že výbava se bude lišit v závislosti na trhu. O tom nechceme spekulovat a necháme se překvapit, v jaké formě dorazí tento vůz do Česka. Nyní tak jen dodáme, že zákazníci budou moci dále počítat s 20palcovými kovanými koly, za nimiž se skrývají ocelové brzdy s červeně lakovanými třmeny. Ty ovšem bude možné vyměnit za karbon-keramické kotouče se zlatými třmeny.

Další novinkou jsou boční grafické polepy či logo značky na koncovém sloupku. To je nicméně v rámci interiéru vše, přesunout se tak můžeme dovnitř. Kabina standardně počítá s titanově šedou kůží Nappa, které společnost dělají karbonové dekory a oranžové kontrastní prvky. Nechybí přitom ani sportovní sedadla a volant. To je ale vše, ve výsledku by se tak mohlo jednat o mnoho povyku pro nic, kKdyby tu ovšem nebyly spekulace.

Britský Autocar už nějaký čas naznačuje, že příští E63 vsadí stejně jako C63 na čtyřválec spárovaný s plug-in hybridním ústrojím. To by nicméně z třícípé hvězdy udělalo tak trochu otloukánka, neboť i příští BMW M5 bude stejně jako to stávající používat osmiválec, jen taktéž doplněný elektromotorem. Pokud tomu tak bude, pak je Mercedes-AMG E63S Final Edition jen o to zajímavější nabídkou.

Mercedes představil vůbec poslední E63 s ryzím osmiválcovým motorem. U příští generace se již počítá s plug-in hybridem, který může být jen čtyřválcový. Začátek konce tak či onak nastal. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.