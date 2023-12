Nástupce Audi A6 byl nafocen ve své vlastní kůži. Je to další klasik, který změní jméno, Audi mu tak kope hrob před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Audi se vydalo velmi kontroverzní cestou, kdy své klasické a žádané modely přejmenuje a jejich jména dá nově pojatým a nevyžádaným vozům, aby se prodávaly lépe. Tradiční A6 bude další obětí - Audi buď bude mít všechno, nebo skončí s prázdnýma rukama.

Za prvních devět měsíců letošního roku dodalo Audi zákazníkům přes 1,38 milionu nových aut. Na plně elektrické modely připadlo 123 tisíc registrací, což je sice více než loni ve stejném období, stále však jde jen o velmi malou část z celého koláče. Jedná se pouze o jednotky procent všech prodejů a na spoustě trhů je to ještě méně - u nás jde o 2,8 procenta. Automobilka se čtyřmi kruhy musí vidět, že sázka na bateriový pohon nevychází tak, jak si představovala, přesto nadále plánuje, že v roce 2025 ukáže svou poslední spalovací novinku a v roce 2032 ukončí výrobu všech takto koncipovaných aut.

Je tedy jasné, že svým dnešním klíčovým modelům musí s jistou elegancí vykopat hrob, protože přejít jedním tahem začátkem příští dekády od dieselů k elektromobilům jednoduše nepůjde. Zvolila tak velmi kontroverzní cestu, která se může ukázat být geniální i úplně hloupou, realitu odhalí jen čas. Půjde o hrátky s názvy klíčových modelů, kdy současné nejprodávanější typy jako A4 a A6 se spalovacími motory přejmenuje a jejich jména dá elektrickým typům. Jistě chápete - prostě A4, A6 a další se stanou elektrickými hned, spalovací ekvivalenty ale budou dál v nabídce - v tomto případě si budou říkat A5 či A7. Audi tak může mít všechno (tedy bude prodávat víc elektromobilů a přesto nepřijde o zákazníky spalovacích variant) nebo nic (elektrickou A6 lidé chtít nebudou a odpovídající spalovací auto s jiným jménem také ne).

Chystanou A5 Avant (jakkoli podivně to zní...) už jsme vidět mohli, teď se špionážním fotografům povedlo zachytit jak i novou A7 Avant. Ze snímků zatím stále maskovaného, ale jinak hotového auta s vlastní karoserií se zdá, že dostalo mnohem zkosenější zadní okno, což mu bezesporu zajistí pohlednější design. Utrpí tím ovšem objem zavazadelníku. Elektromobil by tak mohl hrát v této oblasti prim, neboť má paradoxně vypadat konzervativněji, vše ale bude závislé na veškerých rozměrech. I když se oba modely budou tvářit podobně, elektrický vsadí na platformu PPE, zatímco spalovací zůstane u MLB.

Automobilka nicméně u druhé zmíněné architektury chystá nemalé modifikace, a to hlavně v zadní části, kam se má nastěhovat lithium-iontová baterie o kapacitě 14,4 kWh. Audi totiž u modelu A7 bude klást důraz hlavně na hybridní ústrojí, se který se počítá také u verze RS7. Jak tomu bude s čistě spalovacími motory, je otázkou do pranice, přinejmenším 48voltové mild-hybridy ale k dispozici budou.

Audi zatím neupřesnilo, kdy přesně v příštím roce A7 Avant představí, spíše ale půjde o druhou půli roku. Přičemž méně praktický Sportback by měl dorazit až někdy v roce 2025. To je zároveň období, kdy by měla dorazit varianta RS7 Avant, která bude tím, čím dříve bývala RS6 Avant. A také i RS7 Sportback, který bude tím, čím dříve býval RS7 Sportback. Nevyznáte se v tom? Chápeme, ale právě to zřejmě Audi chtělo - doufá, že si lidé novou elektrickou A6 koupí tak nějak omylem v domnění, že jde pořád o stejnou A6, kterou mají doma. Vskutku kontroverzní záměr.

Oproti současnému Audi A6 Avant se chystaný kombík A7 Avant zřejmě dočká zkosenějšího zadního okna, což by mělo negativní dopad na praktičnost. Špionážní fotky auta s už vlastní karoserií můžete vidět níže. Foto: Audi

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.