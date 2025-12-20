Nástupce Čechy milované Kie má své české ceny, jde přímo po krku Škodě
Petr ProkopecTohle auto může lidem z Mladé Boleslavi způsobit pár těžkých nocí, nakonec to ale může fungovat i úplně naopak. Nabídky nové Kie K4 a v mnoha ohledech srovnatelné Škody Scala jsou si totiž až nápadně podobné.
Evropská unie v poslední dekádě jako by usilovně pracovala na destrukci místní automobilové branže. Brusel se své jednání snaží obhájit bojem proti změnám klimatu, nicméně pokud se starý kontinent na globálních emisích celkově podílí jen zhruba 5 procenty, pak je zjevné, že i kdybychom se všichni spláchli do toalety, nestane se prakticky nic. Pouhá eliminace místní osobní automobilové dopravy by zmohla ještě méně, a protože přechod na elektrický pohon opravdu neznamená nulové emise, byl by efekt ještě menší.
Dosavadní ideologické snahy tedy vedou jen k chudnutí a nekonkurenceschopnosti celého kontinentu. Ostatně v případě Kie zašla až tak daleko, že populární model Ceed musel udělat prostor podivně stylizovanému elektromobilu EV4, který bestsellerem bude jen stěží. A tak pro jistotu nabídla ještě nový spalovací model K4, který se ovšem v Evropě už nevyrábí, místo toho ho Korejci dováží z Mexika. Jsme tedy opravdu zvědavi, kolik lidí bude výhledově třeba pro místní výrobu elektrických modelů.
Právě kvůli svému původu pak ostatně K4 zčásti naplňuje přísloví „mezi slepými jednooký králem“. Kia si za něj totiž hlavně za základ účtuje poměrně rozumné peníze, jak se před časem ukázalo v souladu s odhalením zahraničních ceníků. Nyní tu máme české ceny, které po plošně dostupné slevě 20 tisíc korun startují na sumě 489 980 Kč, což je úroveň, kde ještě před několika málo lety končila druhá generace Cee'du. A apostrof je tentokrát na místě, o ten totiž hatchback a kombík přišly až s příchodem generace třetí.
Co za své peníze dostanete? Je toho víc než třeba u 7 centimetrů kratší Škody Scala, která je k mání od 459 900 Kč, ovšem jen o kousek. Jak český, tak i korejský vůz v základu používají k pohonu litrový tříválec. Zatímco však v Mladé Boleslavi byl naladěn na 95 koní, Korejci vám dodají dodají 115 kobyl. Na přední kola je navíc přenáší manuál šestistupňový a nikoli pouze pětistupňový, jako je tomu u Škody. Jako standard ovšem obě značky užívají 16palcové ocelové ráfky.
V obou případech v základu dostanete také manuální klimatizaci a látkové čalounění. Kia ovšem přihazuje lepší úroveň digitalizace, neboť K4 disponuje 12palcovým přístrojovým štítem a 12,3palcovou obrazovkou multimédií. Oproti tomu oba displeje Škody jsou jen 8palcové. Můžete u ní ale pro změnu počítat s vyhříváním předních sedadel, kterými je K4 osazena až u druhého stupně výbavy, podobně jako litými šestnáctkami. V té chvíli se ale už dostáváte na 509 980 Kč.
Ve prospěch Korejců hraje i to, že výkonnější motor, a to přeplňovanou jedna-šestku se 150 koňmi, dostanete již ve spojení se základní úrovní výbavy. U této verze pak v základu máte i ony 16palcové lité ráfky, nicméně cena činí 594 980 Kč. V té chvíli se ale již Kia K4 dostává na úroveň 1,5litrové Scaly se stejným výkonem, která ovšem na úrovni Top Selection stojí 589 900 Kč a má automatickou klimatizaci. Je tak vlastně otázkou, kdo je tu tím jednookým králem.
Hatchback K4 lze již objednávat na českém trhu, a to od 490 tisíc korun. To není vyloženě nízká cena, jakkoliv za ní vlastně dostanete vše, co je třeba k životu. Posun na úroveň vozu na fotkách je ale již nákladný, načež možná začnete uvažovat o Škodě Scala. Foto: Kia
Zdroj: Kia
