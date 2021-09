Nástupce Fordu Mondeo odhalil detaily, oslňuje interiérem i motorem před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Kdysi veleúspěšný model střední třídy se prodejně propadl až na samé dno a Ford už ani nepočítá s tím, že by se jej pokusil křísit. Nepřímý nástupce ale existuje a nevypadá nezajímavě, jen u nás není k mání.

Pokud se zajímáte o Fordy, nemohli jste nezaznamenat, že modrý ovál se zvláště na starém kontinentu dostal do velkých problémů. Za tím stojí jak sázka na modely, které nejsou zrovna šité na míru starému kontinentu, tak sebevědomí, s nímž automobilka přistupovala k tvorbě cen. Takový Focus je dnes k mání od 533 900 Kč, což je na pětidveřový hatchback s litrovým motorem a šestistupňovým manuálem prostě mnoho. Přičemž situaci již nelepší ani relativně bohatší výbava, ani akční nabídky.

Nejde však pouze o Focus, jehož prodeje za posledních 20 let klesly o dvě třetiny, nýbrž také o Mondeo. Kdysi vlajková loď a pýcha Fordu je na tom ještě hůře, loňské registrace byly totiž 14krát (!) nižší než v roce 2001. Není tedy překvapivé, že automobilka tento model hodlá poslat do důchodu. Co ale již zaskočit může, to je skutečnost, že s náhradou zatím nepočítá, i když nástupce má již hotového a s jeho prodejem odstartuje ještě letos. Ovšem pouze v Číně, kde navíc v nabídce zůstane i starší Mondeo.

Řeč je o Fordu Evos, který se ukázal v dubnu na autosalonu v Šanghaji. Tehdy ovšem značka nedala do placu dostatek informací. Nyní jsme o poznání chytřejší a nutno říci, že i poněkud závistivější. Ač tu totiž máme mix sedanu, kombíku a SUV, který dosud nebyl zrovna zárukou úspěchu, vůz minimálně dle fotek působí přitažlivým dojmem. Zároveň slibuje i dynamiku, o níž si Mondeo mohlo nechat pouze zdát, stejně jako komfort a prostor, za nímž stojí velkorysé rozměry.

Novinka je 4,92 metru dlouhá, Mondeo tak přesahuje o 5 centimetrů. Zároveň disponuje 2,95metrovým rozvorem, vedle nějž působí jako chudý příbuzný i Mercedes-Benz třídy E, kterému mezi přední a zadní nápravou naměříme o 10 cm méně. O platformě se značka zatím nezmiňuje, velmi pravděpodobně však půjde o architekturu CD4, jenž podpírá také čínský Taurus. I ten totiž disponuje 2 949 milimetry rozvoru, přičemž také v jeho případě je partnerem Fordu při výrobě značka Changan.

Podobenství mezi Evosem a klasickým sedanem tím nekončí, dále můžeme poukázat na dvoulitrový motor EcoBoost pod kapotou. Ten byl v případě novinky naladěn na 238 koní a 376 Nm, točivý moment má tedy vyšší než jeho o chlup delší příbuzný. U něj je nicméně možné sáhnout také po šestiválcové dva-sedmě, stejně jako po čtyřválcové jedna-pětce. Evos však bude k mání jen s dvoulitrem, který doplní osmistupňový automat spojený s pohonem předních kol.

I přestože je nabídka motorů skromná, Evos má k dispozici výrazně vyšší výkon, než jakým disponovala jakákoli pohonná jednotka, kterou bylo osazeno Mondeo. Jak jsme tedy zmínili, Číňanům je co závidět. A to nikoliv jen pod kapotou, ale také v interiéru, neboť standardem na všech úrovních výbavy se stává 1,1metrový dotykový panel nahrazující klasickou palubku. Rozdělen je pak na 12,3palcový přístrojový štít a 27palcovou obrazovku multimédií.

Je pochopitelně otázkou, nakolik tento panel ovlivní bezpečnost, zrovna v Číně to ale nejspíše až tak velký problém nebude. Místo toho jej zákazníci budou vnímat jako obrovské pozitivum, zvláště když jej dostanou již u základu, který má startovat okolo 770 tisíc korun. Za takovou sumu přitom Mondeo nabízelo jen 10,1palcovou obrazovku multimédií a dvoulitrový turbodiesel pod kapotou, jenž byl naladěn na nikoli omračujících 150 koní.

Lze už jen dodat, že standardem je také zpětná kamera, přední i zadní parkovací senzory či elektricky ovládaná přední sedadla. Kromě základního provedení pak zákazníci budou moci sáhnout také po variantě ST-Line, která výkon motoru ponechává na 238 koních, ovšem 19palcová kola mění za dvacítky, přihazuje unikátní nárazníky a vevnitř základní klimatizaci nahrazuje dvouzónovou.

Ford Evos se na čínském trhu začne prodávat ještě letos, a to s opravdu bohatou standardní výbavou. Foto: Ford



Varianta ST-Line pak sice výkon motoru ponechá na 238 koních, zvyšuje však vizuální přitažlivost. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec