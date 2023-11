Nástupce Lamborghini Huracán poprvé před kamerami zažehl svůj motor, na legendární V10 je třeba zapomenout před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Podle slov šéfa Lamborghini značka touto cestou jít nezbytně nemusela a dnes toho zřejmě i trochu lituje, zpátky už to ale vzít nemůže. Ačkoli elektrický sporťák nechystá, hybridní budou všechny její sportovní modely, „nový Huracán” nevyjímaje.

Vývoj automobilového světa poslední asi dekády a půl připomíná relativitu lidského vnímání čehokoli. Stačí, abyste se zděsili negativního trendu nebo mizerných vyhlídek do budoucna a najednou se vám i věci, které byste dříve zarytě odmítali, najednou jeví přijatelnými, ne-li rovnou vítanými.

Svého času byli všichni nadšenci zděšeni tím, že třeba BMW přechází u M3 z atmosféricky plněné 4,0 V8 na přeplňovaný 3,0 R6, v případě em-trojky generace F80 je to jednoznačně největší slabina toho auta. Dnes? Dnes jsou fanoušci rádi za to, že současná M3 G80 má pořád třílitrové šestiválcové biturbo a nic dalšího, zatímco konkurenční Mercedes C63 přešel na dvoulitrový hybridní čtyřválec. Šestiválcové turbo je přitom objektivně pořád stejně problematickým řešením, ale prostě mohlo být i hůř.

Podobnou optikou dnes hledíme na vývoj ve světě superaut. Ferrari už jasně míří elektrickým směrem, a tak jsou nadšenci rádi, že Lamborghini nic takového ani neplánuje. Ani u něj přitom není vše růžové, jak připustil v odkazovaném rozhovoru šéf firmy Stephane Winkelmann. Ten uvedl, že elektřina s ohledem na své technické limity nepřipadá v úvahu a trochu i zalitoval několik let starého rozhodnutí vydat se hybridním směrem. Ale ruku na srdce - dnes jsou fandové ještě rádi, že dostanou motory V12 s elektrickou asistencí, než aby dostali jen tu elektrickou asistenci...

To se ale bavíme o vrcholných typech, co menší Huracán? Ten dosud hostil atmosféricky plněný V10, jeden ze vskutku úchvatných točivých motorů, který jsme několikrát poznali v Audi R8. I s tím je amen, přesto musíme být rádi za to, co dostaneme. Přiložené video ukazuje při testech nástupce Huracánu zatím neznámého jména, který dostane znovu hybridní pohon, desetiválec už u toho ale nebude.

Podle všeho auto dostane (zřejmě přeplňovaný) V8 s elektromotorem a byť na videu můžeme kvůli silnému větru (a také pomalé jízdě obvykle na elektřinu) auto většinou jen vidět, v čase asi 1:13 auto při couvání zažehne svůj spalovací motor a zdá se, že to je pořád ten správný rachot. Podívejte se na to sami a poslechněte si projev jednotky, jako V8 opravdu působí. Z nouze ctnost? V podstatě ano, ale co víc si dnes realisticky můžeme přát?

Současné Lamborghini Huracán do značné míry definuje objemný a přitom točivý motor V10. Nástupce ho nedostane, ale hybridní pohon je asi to nejlepší, co si pro další dekádu můžeme realisticky přát. Níže jej můžete vidět a slyšet v akci. Foto: Lamborghini

Zdroj: NCars@Youtube

Petr Miler

