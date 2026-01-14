Nástupce miláčka Čechů se ukázal i jako velký kombík, vypalovat rybník bude hlavně Slovákům
Petr Prokopec
Nástupce miláčka Čechů se ukázal i jako velký kombík, vypalovat rybník bude hlavně Slovákům
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Je v podstatě pořád překvapivé, že se tohle auto dostalo i k nám, tím spíš pak zaskočí, že bude k mání také jako pouze Evropany vyhledávaný kombík Sportswagon. Pikantní v tomto kontextu je, kde se bude vyrábět, neboť tam mání vůbec nebude.
Kia vstoupila na český trh jako jeden z prvních zahraničních výrobců, stalo se tak už v roce 1993. Tehdy tu ovšem byla spíše do počtu, čemuž se nelze divit. Nešlo ani v nejmenším o zavedenou značku, jakou byl třeba Ford či Volkswagen, její vozy jako třeba Sephia první generace pak nebyly zrovna vrcholem evoluce. I když tedy byly relativně levné, cestu k zákazníkům si prorážely jen s obtížemi. Zlom přišel až v letech 2006 a 2008, kdy byly otevřeny továrny v Žilině a Nošovicích a Kia spolu s mateřským Hyundai začaly nabízet vozy ušité na míru evropskému publiku.
V tomto ohledu lze poukázat hlavně na Cee'd, jehož název na starý kontinent dokonce odkazoval - písmena ED jsou zkratkou pro Evropský Design. Kia s ním bodovala od samého počátku, prodeje totiž od roku 2007, kdy se tento model objevil, nikdy neklesly pod 70 tisíc kusů ročně. V rámci třetí generace se navíc objevilo provedení Xceed, které zájem ještě umocnilo - v roce 2024 se tak celá modelová rodina dostala na takřka 140 tisíc registrací, i když za sebou již měla šestileté působení na trhu. A už jsme zmínili, jak výjimečná byla pozice tohoto modelu v Česku?
Ani takové výsledky nicméně Korejce nepřiměly k tomu, aby zákazníky upřednostnili před ideologií. Výroba Ceedu tak byla loni ukončena bez nástupce a montážní linky v Žilině si pro sebe zabral elektromobil EV4. Ten ale na podobné registrace jako spalovací předchůdce dosáhne jen stěží, ostatně je třeba si uvědomit, že takový 4 430 milimetrů dlouhý hatchback startuje na 939 980 Kč. Za to pak sice dostáváte 204 koní, ovšem rovněž také baterie o kapacitě 58,3 kWh, které jsou ekvivalent 15litrové nádrže na naftu.
Něco takového lze za lákavou nabídku považovat jen stěží. Proto se ostatně Kia rozhodla, že Ceed nahradí rovněž spalovacím modelem K4. Ten byl dosud k mání pouze jako hatchback, který se do délky natáhl na stejných 4 430 mm jako EV4. Ve srovnání s elektromobilem je ale nesrovnatelně dostupnější, startuje na 489 980 Kč. Za to pak sice lze počítat jen se 115 kobylami a ani 47litrová palivová nádrž není žádná bomba, v kombinaci se zhruba 6litrovou průměrnou spotřebou ovšem pořád neznamená obavy z použitelnosti.
Jak jsme ale zmínili, Kia K4 byla dosud k mání jen jako hatchback, za Ceed tedy zaskakovala pouze částečně. Nyní ovšem automobilka přišla také s kombíkem, což je docela překvapivý krok. Ten měří 4 695 mm, jeho rozvor 2 720 mm je však stejný jako u hatchbacku. Veškeré prodloužení jde tedy na konto zadního převisu a zavazadelníku, který pobere 604 litrů v normálním stavu a 1 439 litrů při sklopených zadních sedadlech. U mild-hybridních verzí ale bude třeba počítat jen se 482 a 1 317 litry.
Po stránce motorické ale již kombík bude zcela kopírovat nabídku hatchbacku. Základní verze tedy dostane pod kapotu litrový tříválec naladěný na zmíněných 115 koní. S tímto výkonem pak bude spojena i mild-hybridní varianta této jednotky. Nad ně se poté postaví přeplňovaná jedna-šestka produkující 150 nebo 180 kobyl. Manuální převodovka je přitom určena pouze základnímu tříválci, ve všech ostatních případech jsou přední kola roztáčena skrze sedmistupňový automat.
Na změny nedojde ani v interiéru, tedy pokud pomineme více místa pro hlavy na zadních sedadlech. Základní úroveň výbavy tedy počítá s 12palcovým přístrojovým štítem a 12,3palcovou obrazovkou multimédií, které doplňuje manuální klimatizace. Pokud ale zamíříte o stupeň výš, můžete už počítat s automatickou dvouzónovou, k jejímuž ovládání slouží separovaný 5palcový displej. Dále pak nechybí ani lité šestnáctky či vyhřívání sedadel a volantu.
Bližší informace včetně cen si řekneme nejpozději při uvedení vozu na trh. S tím Kia zjevně nehodlá otálet, ostatně na webu místního zastoupení již odkaz na kombík svítí. Jakákoli delší prodleva po konci Ceedu by se ostatně Korejcům nevyplatila. Pikantní na celé věci je fakt, že stejně jako hatchback se ani praktičtější verze nebude vyrábět v Evropě, tedy v místě svého prodeje, nýbrž v Mexiku. Tam se ale vůbec prodávat nebude.
Není to pozoruhodný vývoj? Dřív se výroba Kie stěhovala do Evropy, aby se tu automobilce víc vyplatilo auta prodávat, dnes se musí stěhovat z Evropy, aby tu automobilka dostupná auta vůbec mohla nabízet, protože už se tu levně vůbec vyrobit nedá. Srovnatelný předchůdce tak byl Slovákům vodou na mlýn, K4 SW jim ale spíš bude vypalovat rybník. Vývoj nezastavíte, že?
Svým vzhledem si K4 Sportswagon asi každého nezíská, ostatními parametry - a zejména cenou - by mohl. Nepochybně bude generovat nesrovnatelně vyšší prodeje než elektromobil EV4, který nevypadá lépe ani v nejmenším. Navíc je dražší a obavy z hlediska použitelnosti jsou u něj na místě. Foto: Kia
Zdroj: Kia
