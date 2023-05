Nástupce nejúspěšnějšího moderního Fiatu nafocen bez špetky maskování, dostane i „normální” motory před 5 hodinami | Petr Miler

Mohlo by se zdát, že jde o nástupce nějakého megahitu, prodejní jednička mezi moderními Fiaty je ale spíše jednooký mezi slepými. Z typu 500X se stane nová šestistovka, která bude i elektrická, nebude ale jen elektrická.

Fiat se v posledních letech trápí. Tedy trápí... Ono záleží na úhlu pohledu. Loni se potichu stal vůbec nejúspěšnější značkou koncernu Stellantis, nevděčí za to ale žádnému novému modelu. Paradoxně boduje díky starým dožívajícím typům, které zůstávají klasicky střižené a relativně levné. Nejprodávanějším modelem se tak stala pětistovka s kořeny v roce 2007, jejímuž celkovému odbytu sice pomohl i nový elektrický nástupce, většinu odbytu ale tvoří spalovací klasika. Dvojkou se pak se skoro 125 tisíci vozy prodanými jen v Evropě stala Panda vyráběná v prakticky nezměněné podobě pro změnu od roku 2011. Máme tu tedy 16 resp. 12 let staré modely, takové nelze označit za „moderní” ani při nejlepší vůli.

Chceme-li najít jedničku mezi modernou, musíme upřít pozornost k typu 500X, tedy malému SUV, které si od pětistovky půjčuje jen styl a jméno. S 31 519 loni prodanými auty na starém kontinentu je to ale spíš propadák svého druhu. Proto se Fiat trápí i netrápí - prodává relativně dost na aut, na své budoucnosti ale v posledních letech nepracoval ani trochu a bylo by jen otázkou času, než by nemohl dál žít jen z vlastní minulosti.

To nyní chce mateřský Stellantis změnit, a tak konečně přijde s pár novinkami. Jednou z těch klíčových se stane vůz používající jiné klasické jméno Fiatu, tedy 600. Právě ten dříve nebo později nahradí model 500X vyráběný od roku 2016 coby obdobně pojatý crossover. Že přijde, Fiat neskrýval, jeho vzhled ale ano. Nyní se ovšem vůz podařilo nafotit bez špetky maskování při pořizování prezentačních záběrů, a tak se na něj můžeme pořádně podívat ještě před oficiální premiérou.

Po designové stránce jde o evoluci modelu 500X, která hraje ještě víc na notu líbivosti z pohledu něžného pohlaví. Auto jako by mělo oči, řasy a pusu, tedy alespoň zepředu. Záď je poněkud nenápaditá, znovu ale připomíná dosavadní „iksko”. Po technické stránce půjde o vůz založený na architektuře CMP/eCMP koncernu Stellantis, takže nečekejme žádná velká překvapení ve srovnání s Citroënem DS3, Jeepem Avenger nebo Opelem Mokka. Auto by proto mělo dostat primárně elektrický pohon s výkonem 156 koní, který budou ládovat 54kWh baterie.

Auto ale nevsadí vše na jednu kartu a přinejmenším na některých trzích dostane také „normální” motory, tedy přinejmenším benziny, možná i diesely. Vzhledem k postojům Stellantisu to může být překvapivé, ekonomická realita ale dožene každého a zejména v případě Fiatu to dává smysl - elektromobily se v Itálii ujaly podobně jako u nás, to znamená skoro vůbec. Na další detaily si musíme počkat, dlouho to ale jistě nebude - auto se musí představit co nevidět, do prodeje pak vstoupí ještě letos jako novinka modelového roku 2024.

