Nástupce Rapidu je pro Škodu stále větší zklamání, i letos se situace jen zhoršuje včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

O letošním roce si můžete myslet kde co, prodeje nových aut ale staví díky loňským propadům do dobrého světla. Ne však automaticky, už tak neúspěšný lék Škody na malé prodeje modelu Rapid míří dokonce dolů.

Kdy naposledy Škoda stvořila nějaký prodejní propadák? Pomineme-li některé specifické verze, jako Octavii I s motorem „z Favoritu”, bude to hodně složité pátrání. I omezeně úspěšné modely, jako byl Roomster nebo Yeti, si nakonec získaly svou stabilní klientelu a dostaly úspěšnější přímé nebo nepřímé nástupce. Nyní tu ale máme vůz, který na nijak zvlášť úspěšný model navázal, je na tom ještě hůř a sám prodejně klesá. To už propadákem zavání.

Řeč je o modelu Scala, který jednoznačně nemůže naplňovat očekávání Škody. Jde o nástupce Rapidu, který už není k dispozici jako liftback a snaží se bodovat jen jako prodloužený hatchback. Špatně nevypadá, řekli bychom, a praktičnost mu též nechybí. Na rozvoru 2 650 milimetrů staví auto klidně pro čtyři dospělé a 467 litrů jejich zavazadel - to je více než VW Golf, oproti němuž je Scala pochopitelně levnější.

Na papíře tak vypadá Scala jako atraktivní zboží, evropské prodeje ale malují trochu jiný obrázek. Už start měla rozpačitý, když si v Evropě za rok 2019 našla 38 062 zákazníků. To je na „český Golf” velmi málo - tolik Octavií se v průměru prodá za dva až tři měsíce. A ani ve srovnání s předchozím Rapidem moc nebodovala - kdysi nepříliš nadšeně přijatý model si za první celý rok na trhu našel 38 442 klientů, tedy více než Scala. Druhý rok ale už šel s prodeji skoro na 77 tisíc aut, ani to Scala nevyrovnala, když oslovila 53 156 kupců. Jasně, koronavirus, takže letos to muselo přijít. No, nepřišlo.

Nebo alespoň zatím nepřichází. Ze zvědavosti jsme se podívali na evropské prodeje Scaly od ledna do dubna a jsou docela tragické. Prodalo se jen 14 049 aut, což oproti 16 254 vozům prodaným za stejné období loni představuje razantní propad. A to prosím v době, kdy prodeje prakticky všeho rychle rostou, neboť loňská omezení staví i ne až tak vysoká letošní čísla do dobrého světla. Ne v případě Scaly, přitom Octavie jde meziročně nahoru o 20,3 procenta. Scala o 13,6 procenta klesá, to je obrovský, 34procentní rozdíl.

Toto musí být pro Škodu traumatizující - s Rapidem v podstatě dobrovolně vyklidila pole mezi velkými a levnými auty s tím, že není dostatečně úspěšný a se Scalou chtěla výš. Chyba lávky, zamířila níž a minimálně optikou jejích cen se nedivíme. 407 900 Kč za základní, 95koňový tříválec bez výbavy? Za to šlo kdysi koupit jeden z už velmi dobře vybavených Rapidů se silnější jedna-dvojkou TSI, jaký jsme kdysi dlouhodobě testovali. To pro Scalu skutečně dobře nevyznívá.

Škoda Scala musí být pro značku stále větší zklamání. Prodává se hůř než předchozí Rapid a prodává se nyní i hůř než loni, když prakticky všichni míří nahoru. Foto: Škoda Auto

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler