Nástupce Simsonu zkusil s novými stroji přejít na elektrický pohon a selhal. Firma spadla do insolvence, bankrot je na dohled
Petr ProkopecAni v této sféře nedává elektrický pohon velký smysl. Uživatelsky nezvládá mnoho, což by nutně nemuselo vadit, nabízí to ale velmi draho. Firma Govecs se s těmito kartami pokusila vzkřísit slavný Simson, selhala ale na celé čáře.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nástupce Simsonu zkusil s novými stroji přejít na elektrický pohon a selhal. Firma spadla do insolvence, bankrot je na dohled
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Ani v této sféře nedává elektrický pohon velký smysl. Uživatelsky nezvládá mnoho, což by nutně nemuselo vadit, nabízí to ale velmi draho. Firma Govecs se s těmito kartami pokusila vzkřísit slavný Simson, selhala ale na celé čáře.
Značku Simson nejspíš budete znát, její motorky a mopedy byly za dob Československa skoro modlou a žádoucí byly i dlouho po pádu železné opony. Mohly působit jako „komunistický vynález”, realita je ale jiná. Její kořeny sahají až do roku 1854, kdy bratři Löb a Moses Simsonovi odkoupili třetinový podíl v ocelárnách v německém Suhlu a začali podnikat ve zbrojařství. Posléze svůj záběr rozšířili nejprve o parní motory, následně o jízdní kola a ve finále také o automobily. Protože však byli Židé, museli v roce 1936 opustit Německo. Jejich firma pak byla zabavena, přičemž nejprve pod nacistickou a posléze komunistickou kontrolou došlo na její několikeré přejmenování.
Historie této značky se přestala psát v roce 2002, kdy došlo na její bankrot. O sedm let později však její zbytky převzala společnost Govecs, která je jejím duchovním nástupcem. Ta se též soustředila na jednostopé stroje, vsadila ale na elektrický pohon. Už v roce 2010 získala podporu konglomerátu Bosch, který měl obstarávat servis. Dva roky na to pak začaly firemní pokladnu plnit nemalé investice. Bránu její továrny, která se kvůli nižším mzdovým nákladům nacházela v polské Varšavě, pak pro změnu opouštěly první e-skútry.
Govecs předpokládal, že ročně bude vyrábět až 20 tisíc strojů. Z toho důvodu expandoval nejen do 17 evropských zemí, ale také do Spojených států. Dnes je ale jisté, že si ukousnul větší sousto, než dokázal pozřít, navíc s poněkud nepřesvědčivým chrupem. Jak informuje Wirtschaftswoche, firma s ústředím v Mnichově spadla do insolvence. Na přímý dotaz Govecs tento stav nepotvrdil, na své webové stránce však informuje, že „v současné době nelze skrze e-shop učinit žádnou objednávku“. Ve standardním chodu tedy aktivity firmy rozhodně nejsou.
Důvod jejího úpadku je prostý a veskrze tradiční - elektrický pohon. Takto koncipované skútry byly spojené s poměrně vysokými cenami, za základní provedení inspirované právě někdejším Simsonem (v provedení skútr, u nás byly častěji k vidění jiné verze) si firma účtovala lehce přes 193 tisíc korun. To je opravdu nemalá suma na jednostopý prostředek, který zvládá dosahovat maximálně 45 km/h. Vrcholná úroveň L3e se pak sice dokázala rozjet na dvojnásobek, ovšem její cena se již blížila čtvrt milionu korun. Není tedy divu, že počet objednávek postupně mířil do kopru.
Němci svou svízelnou situaci tajili, poslední známé ekonomické výsledky se totiž vztahují k roku 2022 a publikovány byly teprve nedávno. Z nich vyplývá, že firma v daném období prodala pouze 2 250 e-skútrů, načež dosáhla ztráty přes 300 milionů korun. To ještě ustála, pozdější propady už ne. Víc nám snad řekne insolvenční správce, který již měl být jmenován.
Němci nabízeli retro design spojený s moderními technologiemi. Kdyby u toho byl jiný pohon a nižší ceny, mohli i uspět. Takto zřejmě brzy už podruhé v posledních 25 letech skončí. Foto: Govecs, tiskové materiály
Zdroje: Wirtschaftswoche, Govecs
Bleskovky
- Muž najel s novým kupé Bentley s motorem W12 za pár let neuvěřitelné kilometry, jen za benzin zaplatil tolik, kolik jste vy dali za několik aut
před 7 hodinami
- Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne
26.11.2025
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
25.11.2025
Nejnovější články
- VW v Číně vyvíjí, vyrábí i prodává svá auta za míň než polovinu. Do Evropy je dovážet odmítá, jinam už je ale dodává
před 47 minutami
- Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant
před 2 hodinami
- Další automobilky narychlo vrací spalovací motory původně jen elektrickým modelům, sázka na jednu kartu je přivádí ke krachu
před 3 hodinami
- Audi odhalilo nový šestiválcový TDI v A6 s velmi sebekritickou registrační značkou. Vrací se do firmy smysl pro realitu?
před 5 hodinami
- Nástupce Simsonu zkusil s novými stroji přejít na elektrický pohon a selhal. Firma spadla do insolvence, bankrot je na dohled
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Rychlodotazy 11.28. 16:06 - Snowman000
- Lampárna (stěžovatelna) 11.28. 12:25 - Zajda
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 11.28. 08:39 - abgx1
- Přituhuje 11.27. 19:25 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 11.27. 19:23 - řidičBOB
- VZKAZY 11.27. 17:04 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 11.27. 11:00 - pavproch
- dopsání pneu do TP 11.27. 05:02 - pumr