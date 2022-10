Nástupce Škody Fabia už se začíná rýsovat, bude to o stovky tisíc dražší, hůře použitelné auto před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nedá se říci, že by současná Fabia startující na 349 900 Kč s minimální výbavou a slabým tříválcovým motorem bez turba vzbuzovala touhu. Ovšem auto, které ji nahradí, má být skoro dvakrát dražší. A touhy vzbuzovat ještě méně.

Před třemi lety jsem strávil několik dnů za volantem elektrické Škody Citigo a nebyl to úplně špatný zážitek. Dojezd ve městě byl dostačující, navíc jej skutečně šlo i prodloužit změnou stylu jízdy a větším využitím rekuperace. Nevadila mi ani absence zvuku, s cenou jsem ovšem již měl velký problém. Škoda totiž svůj tehdy jediný elektromobil nabízela za půl milionu korun. Tato částka navíc neodrážela veškeré náklady, škodovka na každém autě prodělávala 200 tisíc Kč.

Kvůli ceně nakonec Citigo ode mě dostalo palec dolů a nepomohly ani zkušenosti nabyté při výletu na zhruba 100 kilometrů vzdálenou chatu. I přes plnou kapacitu baterií jsem uprostřed cesty již musel vypnout rádio a klimatizaci, abych se vůbec do cíle dostal. A jelikož pochopitelně nemám garáž osazenou wallboxem, de facto jsem nebyl i přes vůz v ní zaparkovaný mobilní. Citigo jsem v pátek připojil k síti a teprve v neděli baterie hlásila, že bych se opravdu mohl vrátit zpátky domů. A to jsem jel tehdy sám, s dalšími osobami by jen vzrostla hmotnost, a tedy klesl dojezd.

S elektromobilitou mám zkušenosti z pozdější i dřívější doby, ostatně Teslu Roadster jsem řídil již v roce 2008 jako jeden z prvních Evropanů. Od té doby jsem pak usedl za volant mnoha vozů s bateriovým pohonem, ve všech jsem nicméně narážel na výše popsané problémy. Tedy na příliš vysokou cenu a příliš nízký dojezd. Právě z těchto důvodů nicméně nemůžu přistoupit na politický tlak, který je s elektromobilitou spojen. Nejde totiž o technologii, která by vyhovovala většině, vnucována je ale všem.

Evropa ovšem navzdory stávající energetické krizi vidí v bateriovém pohonu spásu a pokud nepoleví, čekají nás jen další ekonomické problémy. Neboť jakmile automobilky nic jiného než elektromobily nebudou nabízet, prodeje aut dál klesnou. Většina lidí totiž již na jejich produkty nebude mít. A pokud ano, pak raději za dané peníze zvolí automobil, který dokáže pokrýt prakticky veškeré jejich potřeby, nikoli pouze omezenou část.

Krk dnes riskuje hlavně koncern Volkswagen, který mimo jiné chystá na rok 2025 menší elektrické SUV, jež má nahradit Polo. Souběžně s ním pak dorazí i varianta s logem Škody, která bude pro změnu nástupcem Fabie. Na tento hatchback si aktuálně musíte připravit minimálně 349 900 Kč, což je v případě 4,1metrového vozu s atmosférickým litrovým tříválcem pod kapotou docela darda. Oproti tomu, co nás ovšem čeká, lze ještě mluvit o láci, na kterou budeme vzpomínat.

VW ID.2 a Škoda Elroq, což jsou momentálně spekulované, ovšem výrobci nepotvrzené názvy, totiž mají startovat někde pod 25 tisíci Eury (cca 615 tisíc korun). To je suma, na kterou by průměrný Čech musel vydělávat dlouhých 16 měsíců. Aby si ovšem koncernový elektromobil mohl koupit, nic z toho by nemohl utratit. Kvůli zmíněné energetické krizi jsou nicméně rozpočty většiny rodin tak našponované, že problémem je i jeden extra víkendový výlet, natož pak nové auto.

ID.2, Elroq a s nimi spřízněná Cupra Urban Rebel pak sice mají do délky narůst na 4,4 metru, přičemž v základu prý nabídnou zhruba 231 koní, to je však jen velmi slabé ospravedlnění příliš vysoké ceny. Zvláště když základní verze by měly disponovat 300kilometrovým dojezdem. Ten je navíc pouze teoretický, praxe bude v nejlepším případě dvoutřetinová.

Koncern sice chystá i verze s dojezdem 400 km, stejně jako u svých budoucích elektromobilů navýší i rychlost dobíjení, ovšem to jsou jen velmi malé krůčky na velmi dlouhé cestě. Za 14 let, které uplynuly od chvíle, kdy jsem řídil zmíněný Roadster, se tedy nezměnilo vůbec nic. A nic se nezmění ani během následujících tří nebo čtyř let, kdy by malá elektrická SUV od VW, Škody a Cupry měla dorazit. A to je něco, s čím by koncern měl ve svých plánech počítat.

Lze už jen dodat, že výše popsaná trojice novinek dostane přední pohon. Verze od Škody má přitom vzhledově vycházet z nedávno představeného konceptu Vision 7S, jen vůči němu bude pochopitelně menší. Výroba pak nemá probíhat v Mladé Boleslavi, nýbrž v továrně Seatu ve španělském Martorellu.

Vision 7S je předobrazem budoucích elektrických aut Škody. S nimi dorazí to, co je u bateriového pohonu problémem již léta. Tedy příliš vysoká cena a příliš nízká použitelnost. Foto: Škoda Auto

