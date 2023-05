Nástupce Fabie bude dražší než spřízněný VW, přiznal šéf Škody, startovat bude na někdejší úrovni BMW 1 před 2 hodinami | Petr Prokopec

Máte pocit, že Škody za poslední roky zdražily tak moc, že už nemůže být hůř? Omyl, zákazníky nevyžádaný přechod na elektrický pohon přinese další masivní zvýšení cen. Nástupce Fabie tak přijde dokonce na víc než produkční VW ID.2all.

Za loňský rok u nás bylo prodáno pouze 192 087 nových aut. Jde o nejhorší výsledek za posledních devět let, na kterém má velkou zásluhu směsice hned několika faktorů. Zmínit můžeme dozvuky kororavirové pandemie, tedy trhliny v dodavatelských řetězcích a nedostatek některých klíčových komponentů. A opomíjet nelze ani konflikt na Ukrajině, který způsobil problémy hlavně koncernu Volkswagen, jenž měl v této zemi řadu dodavatelů. Není tak vlastně ani překvapivé, že prodeje Škody klesly o více než 11 procent na 62 905 aut.

Na pád mladoboleslavské značky měl nicméně vliv i poměrně dramatický růst cen jejích modelů. Fabia se totiž přiblížila metě 400 tisíc korun, zatímco Octavia dokonce již přeskočila laťku v podobě 600 000 Kč. Když se přitom zadíváme na analytické studie, zjistíme, že většina Čechů je ochotna za auto utratit zhruba 200 až 300 tisíc korun. To je nicméně interval, ve kterém se dnes z nových vozů nenabízí už prakticky nic. Opravdu by tedy nemělo nikoho zaskočit, že přes 60 % kupujících míří do bazarů.

Co již zaskočit může, je absurdní směr, jakým se mladoboleslavská automobilka rozhodla ubírat. Pro Škodu se totiž stěžejní stává elektromobilita, do roku 2026 tak dorazí hned šest nových modelů. Do této skupinky pak sice patří inovovaný Enyaq a Enyaq Coupe, kromě nich ovšem značka chystá také kombík, stejně jako velké, střední a malé elektrické auto. Na poslední zmíněnou novinku se pak dnes zaměříme, více o ni totiž prozradil sám šéf Škody Klaus Zellmer. Pokud jste ovšem dosud neměli v rukou kapesník, nyní přišla ideální doba ho vytáhnout.

Jak je již dobře známo, předzvěstí nejmenšího elektrického modelu značky se stal nedávno odhalený koncept VW ID.2all. Jako klasický hatchback ovšem dorazí pouze německý zástupce, škodovka se bude tvářit jako SUV. Čekejme něco jako Kamiq, lehce přizvednutý hatchback s pohonem jedné osy, ale stejně. Dle Zellmera tak ID.2all bude „menším modelem, neboť v našem případě se jedná o SUV. To vysvětluje, proč Volkswagen bude o trochu levnější.“ Tím se nám zde ovšem vytváří jakýsi historický předěl. Dosud totiž platilo, že německé vozy jsou dražší než ty české, minimálně pak v rámci základních cen. Nově je to nicméně Škoda, kdo má více sebevědomí.

Zatímco tedy duchovní nástupce Pola by měl startovat pod metou 25 tisíc Eur (cca 590 tisíc korun), nástupce Fabie zamíří nad ni. Bavme se tedy o ceně okolo 620 tisíc Kč, což je opravdu bláznivá věc, tolik svého času stálo BMW řady 1. Koho chce škodovka s takovým vozem oslovit?

Česká značka by se tak z hlavní hybné síly trhu mohla přesunout do pozice alternativního hráče. To zjevně vedení značky vyděsilo, proto se v Mladé Boleslavi usilovně pracuje na budoucích strategiích. Dle Zellmera jsou ve hře různé podoby předplatného, platby dle najetých kilometrů, carsharing a podobně. „To bude hrát zásadní roli v nejdostupnějším segmentu. Lidé k nám přijdou hledat mobilitu za dostupnou cenu, přičemž dostanou, co potřebují a kdy to potřebují,“ dodává.

Mladoboleslavští tedy zjevně předpokládají, že když už se u nás má novou normou stát nájemní bydlení, stane se normou i nájemní mobilita. To se ale snadno může obrátit proti nim. Pokud totiž obracíte v ruce každou korunu, pak budete vždy volit ten levnější způsob dopravy, i když to může znamenat různé ústupky. Že by si dnešní klientela Fabie byla ochotna ve velkém koupit o nějakých 250 tisíc korun dražší auto jen proto, že je elektrické, si dovolíme pochybovat. Do bazarů tak zamíří jen víc lidí.

Koncept ID.2all předznamenává nejen elektrické Polo, ale také duchovního nástupce Škody Fabia. Podle šéfa mladoboleslavské automobilky český vůz dostane karoserii SUV, a proto bude dražší. Foto: Volkswagen

