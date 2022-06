Nástupce Škody Superb ukázal svůj možný vzhled, má jít o podstatně jiné auto než dnes před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Novinka má být skutečnou vlajkovou lodí značky a nabídnout docela jiné svezení než níže položená Octavie, což dnes tak úplně říci nejde. A naplní-li se tyto vize, pak docela jinak bude pojatá i vzhledově.

Škoda je jednou z mála automobilek, které zůstávají věrné tradičním karosářským stylům. Je pochopitelně otázkou, jak moc to právě nyní ubližuje jejím prodejům, protože ale nabízí i dost SUV, nejspíše jí to jen pomáhá. Na světě totiž stále existuje spousta zákazníků, kteří nechtějí vlastnit totéž, co devět z deseti sousedů v ulici. A když konkurence tato teritoria opustila zejména ve prospěch už zmíněných SUV, může se klientela obracet pomalu již jen jedním směrem. Není tedy nikterak překvapivé, že v příštím roce dorazí Superb čtvrté generace opět s klasickým pojetím i dvěma karosářskými verzemi

O této novince jsme se zmiňovali již vícekrát, což má mimo jiné spojitost s vývojem, který již nějaký ten pátek probíhá. Chystaný Superb se díky tomu stane vozem, na který ještě před premiérou dohlíželi hned tří šéfové značky. V únoru 2020 o něm totiž hovořil Bernhard Maier, který se dokonce svezl i prototypem. A uvedl, že „půjde o úžasný vůz“. Mimo to dodal, že vlajková loď mladoboleslavské automobilky nabídne daleko víc než Octavia. Proto si oba vozy konečně nebudou krást zákazníky.

O čtyři měsíce později ze sebe ovšem komentáře sypal již Thomas Schäfer, který potvrdil nejen premiéru pro rok 2023, ale rovněž návrat obou karosářských stylů. A dokonce naznačil, že může vzniknout i varianta RS, pokud po ní klientela bude opravdu toužit. Loni pak Schäfer prozradil, že Superb bude vyráběn v továrně Volkswagenu v Bratislavě po boku nového Passatu, který Škoda taktéž vyvíjí. Tím se uvolní montážní linky v Kvasinách, kde tak bude montováno o 150 tisíc exemplářů SUV ročně navíc.

Schäfer nicméně za pár dní předá žezlo Klausi Zellmerovi, který jakožto nový šéf značky Superb v příštím roce odhalí, pokud tedy do té doby firmu sám neopustí. Jeho vizáž zatím mimo značku nikdo neviděl, schopným grafikům však nic nebrání si z dosavadních náznaků zkusit poskládat celý obrázek. Za nejnovějšími ilustracemi stojí ruský magazín Kolesa, který se zjevně nechal inspirovat Škodou Enyaq. A jakkoli je nepravděpodobné, že by produkční ozdobila svítící linka dělící čelní masku, zbytek nemusí být až tak úplně mimo. Inspiraci elektrickým SUV totiž potvrdil i Schäfer.

Superb se tedy sice poveze na revoluční vlně, která dává vale dosavadnímu designovému pojetí značky. A díky ostře řezaným liniím a detailům ovlivněným zmíněnou Škodou Enyaq by měl působit agresivněji než stávající provedení. Pod kapotou pak má nabídnout nejmodernější pohonné jednotky, které velmi pravděpodobně již budou uzpůsobené chystané emisní normě Euro 7. Ta vejde v platnost v roce 2025, tedy až po příchodu Superbu IV na trh, konstruktéři na ni ale budou muset brát ohled, pokud budou chtít životní cyklus vozu patřičně natahovat.

Hovoří se o tom, že v prvé fázi bude k mání pouze verze osazená zcela novým plug-in hybridním ústrojím. To by se přitom v rámci elektrického dojezdu mělo blížit stovce kilometrů, což by Škodě velmi pomohlo při laboratorních testech. Superb by se totiž takto mohl snadno dostat pod litr na sto kilometrů. Samozřejmě jen po stránce papírové, ovšem jak velmi dobře víme, realita Evropskou unii nezajímá.

I kvůli by pak Superb mohl být první Škodou, která již nebude k mání s manuální převodovkou. Passat ji ostatně nedostane stoprocentně, sázka na jedinou volbu má snížit náklady. Navíc jde o obchodní třídu, kde lidé již po trojici pedálů tak moc neprahnou. Rozhodnutí VW Group by tak dávalo smysl, jak tomu ale bude doopravdy, zjistíme až za pár měsíců.

Třetí generace Škody Superb sice v roce 2015 svým designem zaujala, dnes už ale její vzhled až tak atraktivní není. Novinka pak sice bude kráčet evoluční cestou, díky detailům inspirovaným mimo jiné Škodou Enyaq však nabere na agresivitě. Jak by mohla vypadat, můžete spatřit níže na neoficiálních ilustracích. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Kolesa.ru@Instagram

Petr Prokopec

