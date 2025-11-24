Nástupce u nás tak populární Kie Ceed se začal prodávat. Jinde šokuje cenami, u nás může též
Petr ProkopecŠokovat může také vzhledem, ale to dnes nechme stranou. Po Ceedu u nás zůstala jen prázdnota, jen s elektřinou ale Kia o kupce podobných aut bojovat nehodlá. Nepřímý nástupce v podobě modelu K4 u nás bude k mání též, jeho ceny ale bude zřejmě provázet řada emocí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nástupce u nás tak populární Kie Ceed se začal prodávat. Jinde šokuje cenami, u nás může též
včera | Petr Prokopec
Šokovat může také vzhledem, ale to dnes nechme stranou. Po Ceedu u nás zůstala jen prázdnota, jen s elektřinou ale Kia o kupce podobných aut bojovat nehodlá. Nepřímý nástupce v podobě modelu K4 u nás bude k mání též, jeho ceny ale bude zřejmě provázet řada emocí.
S koncem léta bylo spojeno loučení nejen s hřejivými slunečními paprsky, ale také s Kiou Ceed. Korejci totiž podobně někteří další výrobci dospěli k názoru, že když jim dnes lidé ochotně platí zhruba půl milionu korun za prakticky nekonečně použitelné auto, příště u nich se stejnou ochotou nechají klidně dvojnásobek za daleko méně využitelný vůz. Ceed tedy musel montážní linky ve slovenské Žilině opustit a udělat místo elektrickému nástupci. Jeho tržní potenciál je ale nepochybně zlomkový, a tak se Kia mezeru v nabídce po jednom ze svých evropských bestsellerů rozhodla zaplnit i jinak.
Kromě modelu EV4 tak na trh dorazí i hatchback K4. Ten disponuje délkou 4 440 milimetrů a rozvorem 2 720 mm, čímž poslední Ceed překonává. Podobně je na tom také se šířkou 1 850 mm, při výšce 1 435 mm je ovšem nižší. Máme zde tedy trochu jinak pojatý vůz s velmi kontroverzním designem, který by ale měl nabídnout víc prostoru pro posádku i její zavazadla. Hlavně jde al o auto, které budou dál pohánět spalovací motory.
Hatchback K4 už dorazil na americký trh, kde podle kolegů z Autoblogu šokuje nízkými cenami. Ty jsou pro nás irelevantní, prodávat se ale začal také v Německu a na Slovensku, ze kterých si můžeme o místním ceníku udělat lepší obrázek. A nějaký ten šok to může přinést i zde, jen trochu jiný.
V českém případě se dá předpokládat suma podobná té slovenské, kde je K4 k mání od 22 590 Eur neboli od 546 tisíc korun, v Německu totiž Kia chce za tohle auto až šílených 29 990 Eur, tedy víc jak 725 tisíc Kč. Ani slovenské ceny ale nejsou taková nádhera jako v USA, jak si hned rozebereme.
V USA je totiž na spodku nabídky atmosférický dvoulitrový čtyřválec produkující 150 koní, což při ceně ještě nižší než na Slovensku (cca 520 tisíc Kč v přepočtu) opravdu není zlé. To v Evropě je základní jednotkou litrový tříválec, jehož 115 koní přenáší šestistupňový manuál. Všude je pak vrcholem přeplňovaná jedna-šestka, nicméně zatímco Američané si ji mohou pořídit se 193 kobylami, u nás bude podobně jako v dalších evropských zemích motor posílat na přední nápravu 150 či 180 koní.
Pokud pak zatoužíte po čemkoli jiném než po tříválci, pod 25 790 Eur (624 tisíc Kč) nekoupíte nic. A budete-li chtít 180 koní a aspoň prostřední výbavu Sport, jste na 30 690 Eur (742 tisíc Kč). To už tak dobře nezní, vrchol je navíc se základní cenou až za hranicí 800 tisíc Kč.
Ve srovnání s Kiou Ceed tedy novinka nenabrala pouze na rozměrech, ale také na ceně, a to o dost. Byť na stávající evropské poměry nejsou místní částky vyloženě nestoudné. Dá se proto předpokládat, že K4 bude válcovat i žilinské EV4. Slovenští dělníci z toho ale radost jistě mít nebudou, neboť spalovací model vyrábět nebudou, o to se postarají jejich kolegové v mexickém městě Pequería. Pro Kiu je to s ohledem na místní mzdy či energetické náklady vlastně výhra.
Nástupce oblíbeného vozu tak podobně jako řada dalších automobilových novinek jen deklaruje, že na evropském kontinentu je toho opravdu mnoho špatně. A stopy skoro ve všech případech vedou do Bruselu. Ten má ještě letos přehodnotit zákaz prodeje nových spalovacích aut - o co, že to neudělá, i kdyby trakaře padaly?
Hatchback K4 na Slovensku startuje od asi 550 tisíc Kč, lepší specifikace chtějí aspoň tři čtvrtě milionu korun. Není to nestoudné, šok z nízkých cen jako v USA tu ale asi nikdo nezažije... Foto: Kia
Zdroje: Kia, Autoblog
Bleskovky
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
před 2 hodinami
- Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
včera
- Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců kusů „vysoké”. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici
23.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Triumph Trident 800 2026: tříválcové potěšení včera 13:55
- Ogura je sebekritický: „Musím se zlepšit ve všech oblastech“ 23.11.2025
- Marc a Alex slavili 23.11.2025
- Místo Schleizu bude v ESR North West 200 22.11.2025
- Velká japonská naděje Taiyo Furusato 22.11.2025
Nejnovější články
- Další majitel poznal skrytou cenu elektromobility, za opravu ťukance mu servis naúčtovat přes 460 tisíc
před hodinou
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
před 2 hodinami
- Centrální plánování 2.0 selhává stejně jako to první, nafouklá bublina baterek pro elektromobily se blíží prasknutí
před 3 hodinami
- Porsche zkouší vykopat spalovací auta z hrobu, jeho nové řešení motorů má dál vyšponovat jejich efektivitu
před 5 hodinami
- James May prodává další ze svých aut a je to hotový řidičský ideál, Češi a Slováci na něm ale vadu najdou
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- BMW Divize 11.25. 14:51 - pavproch
- VZKAZY 11.24. 16:45 - pavproch
- Servisní manuál a další literatura na Corvette C5 11.24. 10:56 - Jenyk
- Onboard videa 11.23. 11:53 - brnenska.odchytova
- Motor 1,6 55kw nestartuje za vlhka Felicia Octavia 11.22. 18:21 - audis
- Lampárna (stěžovatelna) 11.21. 13:06 - Brus
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 11.21. 11:34 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 11.21. 11:14 - pavproch