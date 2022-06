Nástupce Volkswagenu Passat byl předčasně odhalen zvenčí i zevnitř, působí mdle už před premiérou před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Po strhnutí plachty z jakékoli nové generace Passatu dav nikdy nezašuměl překvapením a ani chystaný nástupce zjevně nebude trhat partu. Vizuálně i technicky je to průměr mezi průměrem.

Vůbec bychom se nedivili, kdyby napříč koncernem VW v současné chvíli zavládlo menší zděšení. Německá automobilka se již nějakou dobu hlásí k úplnému přechodu na elektrický pohon, ovšem německá vláda nyní oznámila, že nesmyslný návrh Evropské unie neschválí. I některým politikům tak zjevně došlo, že v současnosti nelze nařizovat razantní na 13 let dopředu jen na základě víry. Stejně jako to, že sázkou na jedinou kartu by byly zcela potlačeny jakékoliv inovace mířící jiným směrem. I kdyby tedy někdo přišel s lepším řešením, měl by smůlu, neboť Brusel by jej předem zakázal.

V případě Němců jde o zásadní obrat, ještě donedávna se totiž zdálo, že hodlají být zelenější než Evropská unie a spalovacím modelům ukončí život dokonce s předstihem. Rostoucí ceny energií je ale nejspíše vytrhly ze snění o papírově čisté budoucnosti. Nově tak politici začínají mluvit i o syntetických palivech či vodíku. A vlastně by nás ani nepřekvapilo, kdyby náhle začal být ve hře i návrat k dieselům.

Pokud skutečně vláda zavelí k diverzitě, bruselský návrh poputuje rovnou do koše. V důsledku toho bychom mohli očekávat mnohé změny ve strategiích mnoha výrobců, nejen Volkswagenu. Byť se dá předpokládat, že elektromobily budou touto značkou i nadále vynášeny do popředí. Investice do jejich vývoje byly totiž enormní, řada novinek je pak navíc již na cestě. Jednou z nich je i nástupce sedanu Passat, který si zatím říká ID.Aero.

S tímto označením nicméně vůz do prodeje v příštím či přespříštím roce nejspíše nedorazí, místo toho se mluví o použití označení ID.7. Automobilka aktuálně začala odhalovat jeho předprodukční verzi s pomocí vágních ilustrací, kolegové z Auto Bildu ale zřejmě nechtěně pustili ven oficiální snímky hotového konceptu, který se navíc od finální produkční varianty příliš lišit nemá. Počítat tedy můžeme s poměrně dlouhou přední kapotou a krátkými převisy. Zadní zavazadelník přitom nepůsobí zrovna objemně, načež je otázkou, zda nebude další i vepředu.

Vůz bude postaven na modulární platformě MEB, která je určena právě elektromobilům. Baterie se tedy nachází v podlaze a mají nabídnout kapacitu 82 kWh. V základu budou spojeny s elektromotorem u zadní nápravy naladěným na 279 koní, zatímco vrchol nabídky bude tvořit verze s přidaným 102koňovým elektromotorem vpředu. Ta by měla nabídnout celkový výkon 340 koní a dojezd 590 km, zatímco u zadokolky má jít dokonce o 700 km.

Oba údaje nicméně vychází z laboratorního cyklu WLTP, realita tak bude o poznání horší. Ostatně taková Škoda Enyaq se stejnými bateriemi a dvěma pohonnými jednotkami nezvládne při běžném komfortu a dálničním tempu ani zpáteční cestu z Prahy do Brna. Nabízí se tak vlastně otázka, jak chce VW přetáhnout zákazníky třeba od Tesly, která se chlubí vyšším dojezdem i výkonem, a tedy také lepší dynamikou. Zvláště když uvnitř ID.Aero kráčí toutéž cestou.

Stejně jako americké elektromobily, i ten evropský totiž hodlá vsadit především na 15,6palcový centrální displej. Tomu pak bude společnost dělat ještě malý přístrojový štít přímo za volantem, ten však ukáže pouze základní údaje. Zbytek dat, třeba těch navigačních, bude mít řidič před sebou v rámci head-up displeje. To je ovšem řešení, které nevyhovuje všem, stejně jako interiér, který se již musí obejít zcela bez tlačítek - i na volantu jsou totiž jen dotykové plošky.

Více si řekneme 27. června, kdy VW představí předprodukční verzi nadále zvanou ID.Aero se vší parádou. Byť s ohledem na zmíněné v úvodu se dá předpokládat, že úsměvy Němců budou spíše strojené. Bez politické tlačenky totiž tento vůz skutečně nemá šanci okouzlit davy, rozhodně ne davy zákazníků dieselového Passatu. Jeho hlavní předností byla totiž každodenní použitelnost všemi a všude. To novinka nemá šanci zvládnout.

Elektrická novinka Volkswagenu zatím nese označení ID.Aero, do prodeje by však v příštím roce měla dorazit pod označením ID.7. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

