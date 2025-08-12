Nástupci nechtěných elektromobilů Fordu jsou u ledu, dědicové firmy ale přesto dál blouzní v elektrické křeči
Petr ProkopecFakt, že se modrý ovál dál nechce hnát s těmito auty za každou cenu proti zdi, lze vnímat jako krok správným směrem. Ale přečtěte si, jak to potomci zakladatele firmy komentují. Tohle nejsou poučení lidé ani omylem.
Ford F-Series nejspíš ani letos neopustí americký automobilový trůn. Za první půlrok se prodalo takřka 400 tisíc exemplářů tohoto modelu, tedy o 17 procent víc než za leden až červen 2024. Pro modrý ovál je to pochopitelně dobrá zpráva, neboť mnoho jistot už této automobilce nezůstalo. V roce 2021 totiž vsadila prakticky vše na elektrický pohon, na jehož oltář položila nejen většinu investic, ale i osud velké části tradičních modelů. To vedlo mj. ke zhoršení kvality veškeré produkce, načež se Ford stal smutným králem svolávacích akcí, což ho stojí akorát další peníze.
Pokud by elektrická část nabídky generovala firmy vysoké zisky, nejspíš by proti popsanému postupu nešlo mnoho namítat. Jenže realita je úplně jiná, firma prodělá na každém takovém autě víc než milion. A nejde jen o ekonomickou bilanci, tristní jsou i prodeje. Elektrický F-150 Lightning totiž za první letošní půlrok dosáhl pouze na 13 029 registrací, což v celkové bilanci Fordu neznamená skoro nic. Za stejným obdobím loňského roku tím zaostal o 17 procent a dostává prodejně na zadek i v době, kdy měl mířit opačným směrem.
Ve světle těchto informací není ani v nejmenším překvapivé, že Ford začíná řadit zpátečku, jak zjistili kolegové z Autoblogu. Nová generace F-150 Lightning je tak u ledu a pokud někdy dorazí, nebude to dřív než v roce 2028. Dřív pak nedorazí ani nový E-Transit, jehož premiéra se původně plánovala na příští rok. Ovšem ani tento model nebudí silný zájem publika (letos jen 4 174 kusů, o 34 procent méně než loni).
Trochu se divíme, že Ford o nějakých nástupcích vůbec přemýšlí, podle nás jsou zralí na ručník. Automobilka nicméně situaci vnímá docela jinak, dle oficiálního prohlášení značky „je F-150 Lightning nejlépe prodávaným elektrickým pick-upem Ameriky a E-Transit pokračuje v plnění potřeb současných zákazníků“. Nejspíš i proto se značka těchto bateriových propadáků drží, třebaže už ne jako klíště. A peníze do nových generací, které ji stejně jako ta stávající nejspíš nevydělají ani dolar, vráží dál, jen pomaleji.
Do správného kontextu zasazuje tento postup rozhovor Autocaru s předsedou představenstva a dědicem firmy Billem Fordem a jeho dvěma syny, dnes už též manažery Fordu. Pravnuk zakladatele automobilky totiž kolegům sdělil, že elektrifikace pro něj osobně je velmi důležitá. Proto předpokládá, že „do budoucna bude v oblasti dopravy hrát velmi důležitou roli“, ačkoli současný vývoj ničemu takovému dál nenasvědčuje. Ale budiž, tohle může být jeho názor stejně jako slova o tom, že spalovací motory stejně nikam nezmizí a situace se bude vyvíjet odlišně trh od trhu. Jeho další vyjádření jsou ale ryzím pokrytectvím, v nejlepším případě
„Ve finále záleží hlavně na zákaznících. Ti zkrátka něco chtějí a naším úkolem je jim to dodat,“ uvedl Ford tak, jako by jím a jeho rodinou ovládaná firma dělala všechno skvěle a problém byl jinde. To jen potvrzují slova: „Co se pokazilo, to je fakt, že regulátoři byli o krok před zákazníky.“ To je ale ryzí lež.
Ford tu rozhodně roky nenásledoval přání a zákazníků a nenechal se regulacemi ubít k něčemu, co sám nechtěl, ani náhodou. Byla to naopak tato firma, která požadavky regulátorů předcházela a stanovovala si ještě ambicióznější cíle. Pokud tedy regulátoři byli o krok před zákazníky, pak Ford byl napřed o kroky dva. Však právě modrý ovál je tou značkou, která na klientelu nebrala prakticky žádný ohled a rozhodla se jí co nejdřív vnutit elektrická auta, ať už chce cokoli. Pokud Bill F. zapomněl, my ne - byla to mj. jeho firma, která hystericky volala po zachování zákazu spalovacích aut v Británii v momentě, kdy byl odložen. A podobně se Ford odkopal mnohokrát.
I z posledních slov Billa Forda a jeho synů je zjevné, že se Ford nijak nepoučil a rodina majitelů dál věří v elektrickou budoucnost aut jen na základě svého vlastního přesvědčení. Přes jejich totální prodejní fiasko do nich investuje další peníze, vidí v nich budoucnost i v absurdních sférách a zákazníky si nepředchází, pouze se jimi nechá dotlačit k racionálnějším krokům, předchází si ony regulátory. A pak na ně něco svádí? Je smutné, v jaké kondici firma 78 let po smrti svého zakladatele je, na tak iracionální jednání a pohrdání klienty by se podle nás nevydržel dívat ani minutu.
F-150 Lightning má za první letošní pololetí na kontě pouhou jednatřicetinu registrací svého spalovacího příbuzného. Tragédií je pak i E-Transit, načež se ukazuje, co si klientela o elektrických vozech značky myslí. U nových generací tak sice dojde na odklad, ale ne víc, majitelé firmy dál blouzní v elektrické křeči o budoucnosti plné bateriových aut. Foto: Ford
