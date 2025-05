Návrat levné jugoslávské klasiky je blíž, než se zdálo. Firma už ukázala zmenšený model, do dvou let chce prodávat před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Yugo, tiskové materiály

Pokus o jakousi druhou balkánskou Dacii není jen plácnutím do vody, nabírá velmi reálných rozměrů. Navíc nepůjde v poněkud nemocném duchu doby, cílem snah je dostat na trh dostupný spalovací hatchback.

Oživovat dříve zaniklé značky není v posledních dekádách nic neobvyklého, ostatně už na počátku tohoto milénia nám podobným způsobem koncern Volkswagen vrátil Bugatti, třebaže zrovna to tou dobou dlouho mrtvé nebylo. V jeho případě byl úspěch spíš jen otázkou odhodlání, neboť tento krok dirigoval Ferdinand Piëch, který byl schopný manažer i technik, a jím řízená automobilka byla v té době silná jako málokterá jiná.

Značka z Molsheimu tak rovnou zamířila zpátky na automobilový Olymp. A zůstává na něm dodnes, jakkoli se v mezičase dočkala řady nových soupeřů. Podobným způsobem by rádi uspěli i jiní, obvykle to ale mají složitější - druhý Ferdinand Piëch se zatím nenarodil a jeho zázemí za sebou ti, kteří by rádi zopakovali jeho úspěch, teprve nemají.

Dá se to říci i o pokusu o další comeback, o kterém jsme poprvé psali na sklonku letošního února. Tehdy byla vytažena z hrobu značka Yugo a její stejnojmenné auto u nás známější spíš jako Zastava Yugo nebo Zastava Koral. Staronová firma chce navázat na původní hatchback, který v letech 1980 až 2008 produkovala nejprve jugoslávská a posléze srbská automobilka z tamního Kragujevaca. Během této éry vzniklo necelých 800 tisíc aut, z nichž část se dostala dokonce do Spojených států. Stejně jako v Evropě pak sice byly kritizovány hlavně kvůli špatné bezpečnosti a nízké kvalitě, přesto se z nich ale stal kult svého druhu.

Právě to vedlo ke znovuzrození, přičemž práva na použití názvu Yugo získal univerzitní profesor Alexandr Bjelič, který se spojil se srbským designérem Darko Marčetou. Na konci února přitom tato dvojice představila světu první ilustrace, nyní přišla i se zmenšeným skutečným modelem. Ten rozhodně nepůsobí marně, byť návaznost na původní tvary až tak moc nevidíme. Svým světelným podpisem na přídi nové Yugo daleko více připomíná Dacii Sandero.

Rumunský hatchback ostatně bude největším soupeřem novinky, která dle Bjeliče „neslouží jen jako historická připomínka, ale zároveň podtrhuje i dostupnost a sportovnost“. Vůz zatím nebyl pojmenován, navíc je titulován jako koncept. Srbové ale doufají, že během dvou let vše dotáhnou do produkčního konce. Dokonce již mají naplánováno, že 15. května 2027 u příležitosti výstavy Belgrade Expo ukážou funkční prototyp. A jen pár měsíců na to chtějí rozjet prodej i výrobu.

Letos 15. září se pro změnu má ukázat sportovní derivát vozu, stejně jako by měly zaznět nějaké bližší informace technického rázu. Jsme přitom zvědavi, zda Yugo přistoupí ke spolupráci s nějakou zavedenou automobilkou, jejíž platformu využije, nebo se hatchback zrodí z čistého listu papíru. Jeho přední kola by měly roztáčet atmosférické i přeplňované spalovací motory spojené s manuály i automaty, Srbové však nevylučují ani elektrickou verzi.

Plány znovuzrozené značky jsou ovšem mnohem širší, neboť pokud se skutečně povede rozjet výrobu, pak by z montážních linek měly vedle hatchbacku sjíždět i další karosářské varianty. Pokud u toho přitom budou cena a kvalita na úrovni Dacie, pak by Yugo mohlo zabodovat daleko víe než kdysi. Dostupná auta se totiž z Evropy jedno za druhým vytrácí, zájem o ně ale naopak narůstá. I proto se ostatně Sandero loni stalo králem starého kontinentu.

Srbové se zatím vytasili se zmenšeným modelem svého chystaného hatchbacku. V roce 2027 by ovšem měl dorazit jak plně funkční prototyp, tak se počítá i se zahájením výroby sériové verze. Foto: Yugo, tiskové materiály

Zdroje: Yugo, Car

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.