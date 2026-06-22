Návrat manuálu od Ferrari má být jedna velká opičárna, automobilka si nechala patentovat stejnou faleš jako Porsche či Koenigsegg
Petr ProkopecUž jsme si mysleli, že Italové prozřeli a svým zámožným klientům prostě dají to, co si přejí. Naděje umírá poslední, pořád se to může stát, vše ale nasvědčuje tomu, že žádné skutečně manuální řazení se do Ferrari nevrátí, bude to jen napodobenina jedné švédsko-německé hry.
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Návrat manuálu od Ferrari má být jedna velká opičárna, automobilka si nechala patentovat stejnou faleš jako Porsche či Koenigsegg
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Už jsme si mysleli, že Italové prozřeli a svým zámožným klientům prostě dají to, co si přejí. Naděje umírá poslední, pořád se to může stát, vše ale nasvědčuje tomu, že žádné skutečně manuální řazení se do Ferrari nevrátí, bude to jen napodobenina jedné švédsko-německé hry.
Zatímco Američané mají 4. červenec spojený s oslavami Dne nezávislosti, Italy v tento den čeká jiná výjimečná událost. Ferrari by totiž za necelé dva týdny mělo přijít s novým speciálním modelem. Podle všeho má jít o manuální verzi dvanáctiválcového 12cilindri, což by pro značku bylo skutečně zásadní - naposledy totiž trojici pedálů instalovala do kabin svých aut okolo roku 2010. Poté ale její silniční i okruhové novinky byly spojeny vždy pouze s automatem.
„Během několika málo týdnů uvidíte něco nového, přičemž se nám povedlo smíchat dohromady minulost a budoucnost,“ uvedl poněkud tajemně na dealerské konferenci v Las Vegas šéf italské automobilky Benedetto Vigna podle The Supercar Blog. Právě jeho slova ovšem poměrně přesně vykreslují, co nás čeká. A nutno říci, že pravověrní řidiči budou zas jednou plakat. Ferrari se totiž zjevně vydalo ve stopách Porsche, kterému ovšem cestu prošlapal Koenigsegg.
Ani Švédové, ani Němci a ani Italové totiž nepočítají s tradičním manuálem, kdy řadicí páka je s převodovkou spojena fyzicky. Místo toho jde jen o imitaci, v podstatě to samé, co máte s lepším příslušenstvím u Playstationu. Řazení bude dál obstarávat automat, vy ale místo pádel pod volantem budete ovládat virtuální spojkový pedál a hýbat s imitací řazení v klasickém „háčku”. Samotný proces změny převodových stupňů ale bude zajišťovat pořád ten samý automat, ať už mu impuls k tomu dá software, vaše ruka nebo třeba duch svatý.
Tento krok se na jedné straně dá pochopit, místo nové manuální skříně automobilce stačí vyvinout nový software a trochu toho palubního hardwaru. Na druhou stranu je to ale to samé, jako když si koupíte VR brýle a lepší gumovou paní - může to působit velmi podobně, ale stejně to není ono. Bude to možná fešný, ale bude to pořád falešný, jak by zapěl jeden bard. Je sice hezké, že takový „manuál” umožní přepnutí do kompletně automatického režimu, ale... je tohle to, po čem někdo prahne?
Ačkoli se pohybujeme v rovině spekulací, plané asi nebudou. Jak vyštrachali lidé z Auto Evolution, Ferrari si takové řešení už nechalo patentovat. A jak je patrné z nákresů, Italové podobně jako Švédové počítají pouze se šesti rychlostními stupni. Na první pohled to může být nelogické, zvláště když všechny současné modely značky užívají osmistupňový dvouspojkový automat. Jenže v rámci ručního řazení rozhodně neplatí, že čím více rychlostí máte, tím lépe. Naopak s každým dalším stupněm přichází větší zmatení, do jaké polohy jste převodovku přepnuli.
Šest rychlostí je dostačujících, zvlášť když chytrá elektronika zajistí, aby změna stupňů proběhla bez komplikací. Jakmile pak majitel nebude chtít přikládat ruku k dílu, může stisknutím příslušného tlačítka celý systém přepnout do plně automatického režimu, kdy bude kvůli maximální efektivitě využito klidně i o pár stupňů více, než bude k dispozici při ručním řazení - ostatně Koenigsegg jich takto nabízí šest resp. devět. Ferrari udělá to samé, skoro se divíme, že si takovou věc dokázalo patentovat, nevymyslelo nic.
„Počkejme si na 4. červenec, který již není daleko,“ říká Vigna. V čistokrevný manuál bychom ale opravdu již nedoufali. I proto, že s novým řešením se lépe slučuje hybridizace. Dá se tedy předpokládat, že po 12cilindri MM, jak se má verze s novou převodovkou jmenovat, dorazí i další manuální Ferrari. To ovšem znamená, že hodnota těch klasických se skutečným „fofrklackem“ poletí ještě výše do nebes, tohle bude zas jednou hlavně reklama na auta, která už automobilka nevyrábí.
Dvanáctiválcové 12cilindri má za necelé dva týdny dorazit ve verzi MM, která se má dočkat manuálu. Ovšem nikoli skutečného. Foto: Ferrari
Místo toho jde o „fejk”, simulaci jako z Playstationu, kterou si už značka nechala patentovat. Foto: USPTO, CC0 Public Domain
Nového na něm ale není nic, přesně tohle už dnes používá sériový Koenigsegg. Foto: Koenigsegg
Zdroj: The Supercar Blog, Auto Evolution
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