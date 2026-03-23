Návrat motorů V8 do menších Mercedesů bude obrovské zklamání, to snad automobilka dělá schválně
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Zdálo se, že Mercedes přišel k rozumu, když se rozhodl odpískat čtyřválcové hybridní C63 AMG a vrátit i do ostrých modelů této třídy motory V8. Skutečně to udělá, v tom problém není, přinejmenším první vlaštovka ale vznikne jen tak, aby se neřeklo, reálné využití jí nehrozí.
V roce 2019 prodal Mercedes-Benz rekordních 2,46 milionu nových aut. Pro třícípou hvězdu šlo tehdy o devátý rok v řadě, kdy laťku posouvala jen a pouze směrem nahoru, a také poslední rok, kdy ve vedení firmy figuroval Dieter Zetsche. Poté přišel jeho odhod a také sešup, který nelze svést jen na koronavirus a vše, co jej obcházelo. Byli jsme tehdy svědky řad špatných manažerských rozhodnutí, z nichž většina souvisela se sázkou firmy na elektrický pohon. Tím měla být už v roce 2030 osazena všechna prodávaná auta, přinejmenším v Evropě tomu tak mělo být bez výjimky.
Pohled na data z loňského roku ovšem jasně ukazují, jako moc absurdní cíl si Němci dali. Celkem loni prodali 2,16 milionu nových aut, přičemž pouze 168 823 z nich (!) disponovalo elektrickým pohonem. A nejde pouze o evropské prodeje, ale o ty celosvětové. Klientela tedy dala jasně najevo, co od Mercedesu nechce. A stejně tak ukázala, po čem touží - třída G totiž loni zažila rekordní rok, neboť prodáno bylo 49 700 kusů. Většinu z nich přitom pohání motor, s nímž chtěla značka skoncovat, tedy osmiválec.
Mercedes proto už nějakou chvíli vysílá do světa jeden signál za druhým, že se se spalovacích motorů nevzdá. A v posledních měsících má i plná ústa vé-osmiček, které prý modernizoval natolik, že bez problémů splní i budoucí emisní normy. To je hezké, jenže zbývá dořešit ještě jednu otázku - budou je chtít Němci také prodávat? A tady už je odpověď složitější.
Jedna věc je jistá už teď - Mercedes rozhodně nenabídne osmiválcové modely a basta. Tyto verze opravdu dorazí, jenže jejich prodej bude v některých případech omezen tak moc, že budou nevyhnutelně obrovským zklamáním. Budou víc než co jiného připomínat virtuální realitu - auto, o kterém se někde píše, ale nikdo ho nikdy neviděl.
Něčím takovým se má stát 655koňový Mercedes CLE 63 ze série Mythos. Ty jsou vždy limitované, navíc co si budeme povídat, jakékoli ostré osmiválcové provedení podobného ražení bude mít na světě (za adekvátní cenu) nanejvýš pár tisíc kupců, tak tomu vždy bylo a nejspíš i vždy bude. Jenže Mercedes, jak informují Auto News, nabídne CLE 63 pro celý svět jen ve 30 kusech. A to je prostě výsměch.
Omezenost nabídky takového modelu chápeme, BMW vám také neprodá nekonečné množství takové M3 CSL a ani M3 CS už si v březnu nemůžete pro letošek ani nakonfigurovat, ani ho teď nenajdete u jediného dealera na skladě, automobilka předem avizovala, že víc než 1 700 až 2 000 aut lidem neprodá. To je na jednu stranu daň za exkluzivitu a také jistě obava z toho, že skoro 1,5 milionový příplatek za pár úprav oproti standardnímu provedení víc lidí nezaplatí. Proč ne, to je byznys, i tak CS na silnici občas potkáte. Ale 30 aut? Třicet? Pro celý svět? To je jako neprodat nic a nenabízet nic, protože je to v podstatě nic.
A nelze to nazvat ani standardem či tradicí. Když o sobě divize Mythos dala v roce 2024 vědět poprvé roadsterem PureSpeed, který přišel o střechu i čelní okno, automobilka ho nabídla ve 250 kusech. To nebyl problém chápat. Pouhou třicítku vyrobených CLE 63 coby symbol návratu motorů V8 do menších Mercedesů ale lze označit jen za marketingové plácnutí do vody.
Náhoda to nebude, automobilka to tak dělá schválně. Na jednu stranu chápeme, že se bojí nabídnout ve větším počtu cokoli, co by zatížilo její flotilové průměry emisí CO2, ale takhle daleko snad zacházet nemusí, i stovky prodaných aut by ve svých flotilových průměrech sotva poznala. Doufáme tedy, že přijdou i další osmiválcové varianty, které tak omezené nebudou, v případě menších model zatím ale Mercedes nic neslibuje - nástupcem zpackaného hybridního C63 od AMG se má zatím stát jen C53 od AMG s šestiválcovým motorem.
Vyloženě zdravý rozum se tedy do Stuttgartu stále ještě nevrátil, spíše jen tu a tam trochu prosvitne skrze zelenou kůru mozkovou, pak ale musí rychle zpátky do hajan. Proč tomu tak je, opravdu nechápeme, neboť začíná být zjevné, že elektromobilita si více než pár desítek procent globálního trhu neukousne a po autech s velkými motory je mezi nadšenci obrovský hlad. Mercedes by ho mohl snadno „monetizovat”, raději ale hraje u zdi a zkouší být kamarád se všemi. To nebude fungovat, takhle si spíš všechny znepřátelí.
Návrat osmiválců pod kapotu Mercedesů láká, o tom žádná. Foto: Mercedes-Benz
Jenže takové CLE 63 se jej dočká v pouhých 30 kusech. Při předpokládané šílené ceně a sběratelské hodnotě bychom se nedivili, kdyby žádný z nich na silnici či okruh ani nevyjel, to je přece k ničemu. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Auto News, Mercedes-Benz
