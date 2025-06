Návrat uměle zaříznutých osmiválců ukazuje sílu trhu, auta jimi vybavená dostanou nový znak jako symbol vzdoru včera | Petr Prokopec

Říkáme to roky - proti vůli zákazníků můžete jít jen do chvíle, dokud to dělají všichni. Jakmile někdo v pomyslném kartelu není, stane se takový stav neudržitelným. Ram zůstal bez motorů V8 sám mimo hru, nyní se vrací. A celému světu to dává najevo i pomocí nového emblému.

„Ram to podělal, když skončil s motorem HEMI,“ řekl tento týden s nebývalou upřímností šéf americké automobilky Tim Kuniskis. A jedním dechem dodal, že „jsme vše už napravili“. Zákazníky vyhledávaný motor je totiž zpátky v nabídce, přičemž klientela si za něj bude muset připlatit mrzkých 1 200 dolarů, tedy zhruba 26 tisíc korun. Počítat navíc může se sportovním výfukem, který 5,7litrový atmosférický agregát doplňuje. S jeho pomocí pak ostatně osmiválec produkuje 400 koní výkonu a 555 Nm točivého momentu.

Kuniskis přitom dodal, že automobilka „slyšela hlasité a jasné nářky od zákazníků, že neexistuje náhrada za ikonický Hemi V8“. A právě to jí přimělo ke zvrácení původního rozhodnutí. Pokud totiž sledujete seriály hlavně z prostředí amerických rančerů, pak jistě víte, že majitelé velkých pick-upů jsou nesmírně loajální. Pokud tedy nemají opravdu velmi pádný důvod k přechodu od jedné značky ke druhé, pak s nimi nepohne nic. Ba co víc, jejích láska je přenášena na další a další generace.

Konec osmiválcového motoru ovšem oním pádným důvodem rozhodně byl, a jak Kuninskis poznamenal, „na konci každého měsíce počítáme, kolik aut prodáme zákazníkům, ne statistikům či ideologům“. Ram si tak uvědomil, že svým rozhodnutím může vehnat mnoho lidí do náruče Fordu a General Motors, jejichž pick-upy u osmiválce setrvaly. Bylo proto rozhodnuto, že se HEMI musí do nabídky vrátit, a to co nejrychleji. Přesto však tato mise zabrala dlouhých 18 měsíců, než byla zakončena úspěchem.

Pokud jste si přitom článek o návratu osmiválců nenechali ujít, možná jste si na fotkách povšimli i jednoho detailu - přední blatníky Ramu 1500 už nezdobí nápis HEMI, místo toho se na nich objevilo nové logo. To automobilka nazvala Symbol of Protest neboli Symbol protestu či odporu, vzdoru, přičemž po stránce grafické došlo na spárování hlavy berana (v překladu ram, čímž je odkázáno na název značky, také jde o symbol tvrdohlavosti), bloku motoru a výfukových svodů. Tento emblém nyní dostane každá osmiválcová verze.

Čemu ale Ram vzdoruje? To už automobilka v oficiálním komuniké nezmiňuje, zjistit se to nepovedlo ani žádnému z amerických kolegů, půjde ale zřejmě ale hlavně o politické tlaky - vně i uvnitř firmy -, které byly proti motorům V8 namířené. Podstatné ovšem je, že Ram hodlá tímto emblémem osadit pomalu veškeré své propagační materiály, k vidění bude i během závodů NASCAR. To je velmi chytrý tah, neboť značka tím skutečně dá pomalu celé Americe najevo, že osmiválec je zpátky.

Může se zdát, že jde o přehnanou péči týkající se jednotky, která se vrátila do nabídky po relativně krátké prodlevě a navíc se stejnými specifikacemi, s jakými byla spojena v roce 2023. Nicméně symbolicky to znamená velmi mnoho. Ukazuje to celému světu, že pomyslný krok zpět - i směrem k zákazníkům - lze udělat. Kolik dalších značek by potřebovalo úplně stejnou léčbu na svá nedávná selhání? Teď mají inspiraci...

Osmiválcový Ram 1500 se chlubí původní 5,7litrovou atmosférickou jednotkou a novým emblémem Symbol of Protest na předních blatnících. Je to symbolická nápravy řady špatných kroků, které jsou s automobilismem posledních let spojovány. Foto: Ram

