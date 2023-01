Návrat Wankelova rotačního motoru do silničních aut je definitivně realitou, Japonci dál živí naději před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Už jsme nepočítali s tím, že by se kdykoli mohl vrátit, nikdy ale člověk skutečně nemá říkat nikdy. Je fakt, že způsob jeho současného návrat bude pro některé spíše zdrojem zklamání, naděje na něco lepšího ale dál žije.

V roce 2010 zmizela z evropských trhů Mazda RX-8. Důvodem byly příliš vysoké emise škodlivin, problémem byla ale také spotřeba - v silnější verzi japonské kupé produkovalo až 299 gramů CO2 na kilometr. Zbytek světa nicméně za starým kontinentem příliš nezaostal, 22. června 2012 tak z montážní linky v Hirošimě sjel vůbec poslední exemplář osazený rotačním motorem. Ihned se pak sice začalo mluvit o jeho návratu, ten se však i přes živení naděje ze strany Mazdy nezdá být reálným.

Nyní se nicméně píše rok 2023 a Wankel slaví velkolepý návrat, i když asi jen málokterý z fanoušků propadl v jásot. Potvrdilo se totiž přesně to, o čemž se již nějakou dobu spekulovalo. Tedy že rotační motor bude součástí hybridního ústrojí. Minulý týden pak Mazda oznámila, že nové SUV MX-30 R-EV odhalí na bruselském autosalonu. Tak se i stalo, vůz si tedy můžeme představit pomalu do posledního šroubku. Začneme přitom zmínkou o ceně - ta nakonec nebude vyšší než u ryze elektrického provedení, jak jsme předpokládali, nýbrž stejná.

Za sladěním nabídky stojí fakt, že provedení R-EV disponuje vůči výchozímu elektromobilu pouze polovičním paketem baterií. Jakkoli ale kapacita poklesla z 35,5 na 17,8 kWh, dojezd se zvýšil na 600 kilometrů, akční rádius je ale náhle prakticky nekonečný. Onen Wankel totiž neslouží k roztáčení kol, nýbrž k výrobě elektřiny. A jelikož má k dispozici 50litrovou nádrž, lze jej v provozu udržet poměrně dlouhou dobu. To je koneckonců zapotřebí, neboť elektrifikace zamířila na druhou kolej - verze R-EV tak zvládá dobíjení při výkonu pouze 36 kW místo běžných 50 kW.

Jednorotorový Wankel o objemu 0,8 litru, který váží o 15 kilo méně než předchozí dvourotorová jednotka, přitom nevyrábí jen elektrickou energii, nýbrž umocňuje i napětí v celém ústrojí. Díky tomu může elektromotor produkovat konstantní výkon po delší dobu. Mimo to byl počet koní navýšen ze 145 na 166, a jakkoliv točivý moment poklesl z 271 na 260 Nm, došlo ke zlepšení akcelerace z 9,7 na 9,1 sekundy. Nejvyšší, ovšem na druhou stranu nepříliš oslňující rychlost 140 km/h pak zůstala nezměněna.

Majitelé budou moci volit ze tří jízdních režimů EV, Normal a Charge, stejně jako si mohou nastavit moment, kdy spalovací jednotka naskočí a začne produkovat elektřinu. I v běžném režimu je totiž Wankel mimo hru a zapojuje se pouze ve chvíli, kdy je to skutečně zapotřebí - tedy při nedostatku energie či při ostré akceleraci. Tím nám nicméně novinky končí, po stránce vizuální je jedinou změnou logo rotačního motoru, které se objevuje zvenčí i uvnitř.

České ceny pak zatím nejsou k dispozici, pokud ale bude provedení R-EV stejně drahé jako to ryze elektrické i u nás, bude v Česku novinka startovat na 930 tisících korunách. Prodeje to ale nejspíše nakopne jen stěží, něco takového by zvládl jen o poznání levnější vůz. Zmínit tak lze už jen trvající sen Mazdy o pravověrném návratu Wankelu pod kapotou sportovního modelu. „Rotační motor je naším symbolem. Je snem techniků Mazdy přijít se sporťákem osazeným takovým ústrojím. Jeho čas ovšem ještě nenadešel,“ uvedl Yoshiaki Noguchi, asistent šéfa vývoje pohonných jednotek značky. Nejsme si přitom jisti, zda vhodná doba vůbec kdy přijde, pro Mazdu je nyní stěžejní elektrifikace jejího portfolia.

V roce 2026, tedy rok po zavedení emisní normy Euro 7, navíc dojde ke zpřísnění hlukových standardů. V té chvíli by nicméně nové RX bylo už jen pouhým stínem svých předchůdců, i když by je výkonem mohlo i překonat. Dá se tedy předpokládat, že ona 0,8litrová jednotka naladěná na 75 koní maximálně tak zamíří pod kapotu jiných modelů, kde bude taktéž pouze vyrábět elektřinu.

MX-30 e-SkyActiv R-EV, jak zní celý název vozu, je elektromobilem, jenž využívá jednorotorový Wankel k výrobě energie. Oproti výchozímu provedení se sice dojezd natáhl z 200 na 600 kilometrů a zrychlení kleslo z 9,7 na 9,1 sekundy, za necelý milion korun tu však stále nemáme vůz, který by mohl ohromit davy. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.