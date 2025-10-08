Mitsubishi Colt po velkém návratu končí po pouhých dvou letech na trhu, je to zvláštní
Petr ProkopecPokud chcete nový Colt, rozhodně si pospěšte, neboť zakrátko už nebudou k mání ani skladové vozy. Auto, od kterého jsme očekávali pobyt na trhu sahající klidně až na konec této dekády, to má spočítané už po dvou letech v prodeji.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Mitsubishi Colt po velkém návratu končí po pouhých dvou letech na trhu, je to zvláštní
včera | Petr Prokopec
Pokud chcete nový Colt, rozhodně si pospěšte, neboť zakrátko už nebudou k mání ani skladové vozy. Auto, od kterého jsme očekávali pobyt na trhu sahající klidně až na konec této dekády, to má spočítané už po dvou letech v prodeji.
V loňském roce Evropská unie přišla s řadou nových pravidel, která upravují podobu nových aut. Ta musí disponovat vyšším zabezpečením kvůli kybernetickému útoku, kvůli čemuž někteří výrobci museli mnohé své vozy přepracovat. Něco takového pochopitelně nebyl levný špás, řada automobilek tedy raději přistoupila k ukončení toho kterého modelu v Evropě. Mezi ně patří i Mitsubishi, které takto poslalo přes palubu Space Star, tedy jedno z nejlevnějších nových aut, která jste si u nás mohli koupit.
Novou základní vstupenkou do klubu tří diamantů se tedy stal navrátivší se Colt, na jehož představení došlo v roce 2023. Přišel tak trochu zničehonic, ostatně Japonci s jeho vývojem neměli moc práce - v podstatě pouze nalepili své logo na pátou generaci Renaultu Clio. Tento krok vypadal jako slušná výhoda, neboť dostali do rukou solidní moderní auto, které zdánlivě mohli nabízet podobně dlouho jako Space Star. Toto očekávání se ale nyní ukázalo být zcela lichým.
Francouzská značka totiž před pár týdny na mnichovském IAA Mobility přišla s novým Cliem, které se zakrátko začne prodávat. Výroba Clia páté generace tím byla logicky ukončena, méně logicky to ale znamená smutnou zprávu právě i pro zákazníky tří diamantů. Spolu s Renaultem totiž končí také Colt, i když se prodával jen dva roky a prodávat se mohl dál. Na rozdíl do francouzského příbuzného ostatně nedostane nové provedení, tedy alespoň zatím. Novým základem u Mitsubishi se tak stává ASX, tedy pro změnu jiným logem a čelní maskou opatřený Captur, na který si musíte připravit minimálně 469 850 Kč. Colt byl k mání od 369 960 Kč a Space Star dokonce od 299 760 Kč.
„V současné době neexistují plány, které by se týkaly pokračování Coltu,“ potvrdil výše zmíněné mluvčí automobilky. Zároveň uvedl, že segment s malými městskými vozy je pro značku klíčový, a proto jej opouští jen dočasně, než v horizontu pár let vyrukuje s ryzí novinkou. Zda půjde o její vlastní produkt nebo o opětovnou spolupráci s Renaultem, zatím není jisté. Pravděpodobné je však použití elektrického pohonu, kterým by mělo disponovat i příští Twingo.
Francouzská novinka se má začít vyrábět na Slovinsku od příštího roku, stát pak bude na modulární platformě AmpR Small. Na délku by mělo měřit 3,75 metru, čímž je blíž Space Staru než Coltu. Protože ale elektrický pohon umožňuje pořádně nafouknout kabinu, mohlo by Mitsubishi jedním modelem nahradit hned dva. Jenže elektrický pohon jistě nemalým způsobem zvedne cenu, takže velký úspěch takovému řešení věštit nelze.
Pokud na něco takového nechcete čekat a láká vás raději spalovací klasika, jen dodáme, že Colt je k mání s atmosférickou i přeplňovanou verzí litrového tříválce. V prvním případě je u toho 67 koní a cena od 369 960 Kč, ve druhém pak 91 kobyl a částky od 417 960 Kč. Mimo to je ovšem možné sáhnout také po hybridní jedna-šestce, která disponuje celkově až 143 koňmi. Do kapsy ale již v takovou chvíli musíte sáhnout pro minimálně 559 960 Kč.
Současný Colt přišel na trh v roce 2023, přesto se aktuálně začíná loučit. Důvodem je Renault, který začíná prodávat nové Clio, a tak to staré končí. Nenechá jej ale dál prodávat ani Mitsubishi, zvláštní. Foto: Mitsubishi
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
před 7 hodinami
- Nový Duster se začne prodávat i jako Nissan s neobvyklým jménem. Dacii zastíní nejen image, bude i podstatně levnější
dnes
- Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo
včera
Nové na MotoForum.cz
- Bobby Fong s wild card 11:01
- Záhada vyřešena: Kdo bude jezdit na Ducati v Go Eleven 10:00
- V Estorilu pojede také Ivo Lopes 09:00
- Nový týmový kolega pro Ondřeje Vostatka včera 20:31
- Ducati Multistrada V4 Rally 2026: se semiaktivním podvozkem včera 14:40
Nejnovější články
- Základní Fronteře vzali středový displej a nahradili ho tímto. Prý je to zlé, není to ale nakonec jen únik před nechtěnou modernou?
před 3 hodinami
- Nové levné Tesly se budou vyrábět a prodávat i v Evropě, zákazníci už tu jistě nemohou dospat
před 5 hodinami
- Škoda se teď pokouší stavět atraktivitu elektrických aut na základě odporu k nim, to už je vrchol zoufalství
před 6 hodinami
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
před 7 hodinami
- Šéf Audi říká, že nová A4 nakonec bude. A co od ní máme čekat. Firma zmastí snad vše, co zmastit půjde
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva