Mitsubishi Colt po velkém návratu končí po pouhých dvou letech na trhu, je to zvláštní

včera | Petr Prokopec

Foto: Mitsubishi

Pokud chcete nový Colt, rozhodně si pospěšte, neboť zakrátko už nebudou k mání ani skladové vozy. Auto, od kterého jsme očekávali pobyt na trhu sahající klidně až na konec této dekády, to má spočítané už po dvou letech v prodeji.

V loňském roce Evropská unie přišla s řadou nových pravidel, která upravují podobu nových aut. Ta musí disponovat vyšším zabezpečením kvůli kybernetickému útoku, kvůli čemuž někteří výrobci museli mnohé své vozy přepracovat. Něco takového pochopitelně nebyl levný špás, řada automobilek tedy raději přistoupila k ukončení toho kterého modelu v Evropě. Mezi ně patří i Mitsubishi, které takto poslalo přes palubu Space Star, tedy jedno z nejlevnějších nových aut, která jste si u nás mohli koupit.

Novou základní vstupenkou do klubu tří diamantů se tedy stal navrátivší se Colt, na jehož představení došlo v roce 2023. Přišel tak trochu zničehonic, ostatně Japonci s jeho vývojem neměli moc práce - v podstatě pouze nalepili své logo na pátou generaci Renaultu Clio. Tento krok vypadal jako slušná výhoda, neboť dostali do rukou solidní moderní auto, které zdánlivě mohli nabízet podobně dlouho jako Space Star. Toto očekávání se ale nyní ukázalo být zcela lichým.

Francouzská značka totiž před pár týdny na mnichovském IAA Mobility přišla s novým Cliem, které se zakrátko začne prodávat. Výroba Clia páté generace tím byla logicky ukončena, méně logicky to ale znamená smutnou zprávu právě i pro zákazníky tří diamantů. Spolu s Renaultem totiž končí také Colt, i když se prodával jen dva roky a prodávat se mohl dál. Na rozdíl do francouzského příbuzného ostatně nedostane nové provedení, tedy alespoň zatím. Novým základem u Mitsubishi se tak stává ASX, tedy pro změnu jiným logem a čelní maskou opatřený Captur, na který si musíte připravit minimálně 469 850 Kč. Colt byl k mání od 369 960 Kč a Space Star dokonce od 299 760 Kč.

„V současné době neexistují plány, které by se týkaly pokračování Coltu,“ potvrdil výše zmíněné mluvčí automobilky. Zároveň uvedl, že segment s malými městskými vozy je pro značku klíčový, a proto jej opouští jen dočasně, než v horizontu pár let vyrukuje s ryzí novinkou. Zda půjde o její vlastní produkt nebo o opětovnou spolupráci s Renaultem, zatím není jisté. Pravděpodobné je však použití elektrického pohonu, kterým by mělo disponovat i příští Twingo.

Francouzská novinka se má začít vyrábět na Slovinsku od příštího roku, stát pak bude na modulární platformě AmpR Small. Na délku by mělo měřit 3,75 metru, čímž je blíž Space Staru než Coltu. Protože ale elektrický pohon umožňuje pořádně nafouknout kabinu, mohlo by Mitsubishi jedním modelem nahradit hned dva. Jenže elektrický pohon jistě nemalým způsobem zvedne cenu, takže velký úspěch takovému řešení věštit nelze.

Pokud na něco takového nechcete čekat a láká vás raději spalovací klasika, jen dodáme, že Colt je k mání s atmosférickou i přeplňovanou verzí litrového tříválce. V prvním případě je u toho 67 koní a cena od 369 960 Kč, ve druhém pak 91 kobyl a částky od 417 960 Kč. Mimo to je ovšem možné sáhnout také po hybridní jedna-šestce, která disponuje celkově až 143 koňmi. Do kapsy ale již v takovou chvíli musíte sáhnout pro minimálně 559 960 Kč.


Současný Colt přišel na trh v roce 2023, přesto se aktuálně začíná loučit. Důvodem je Renault, který začíná prodávat nové Clio, a tak to staré končí. Nenechá jej ale dál prodávat ani Mitsubishi, zvláštní. Foto: Mitsubishi

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.