Ne že by to VW neměl před očima: Jeho nejprodávanějším autem je teď rodinný vůz větší než Škoda Octavia za 400 tisíc Kč včera

Je fascinující, na jakých záměrech Němci po mnoha letech bušení do zavřených vrat trvají, když mají doslova před očima, s čím dokáží být pořád snadno úspěšní. Jejich vůbec nejprodávanější modelem je dnes vůz, který podstatu značky Volkswagen stále s lehkostí naplňuje.

Německý koncern má za sebou další týden absurdního, až sebevražedně působícího vystupování. Automobilka má stále horší finanční výsledky kvůli sázce na elektromobily a primárně jím vlastněná největší továrna na baterky zkrachovala, firma ale přesto jako svou největší naději odhalí absurdní nové elektrické auto. Je od pohledu naprosto nekonkurenceschopné, přesto kolem něj rozehraje tance, vedle kterých bledne i konfrontace Kevina Costnera s vlky.

Co za komedii předvedl přímo šéf VW jako značky na jeho představení, si vyžádalo vlastní článek, neboť jeho slova byla tak odtržená od reality, až to třískalo dveřmi. I takové vystoupení se pochopitelně od některých dočkalo zastání, ti ale museli jen o pár dnů později spolknout velmi hořkou pilulku, když úplně ten samý člověk při jen o trochu pozdějším komentování téhož zcela popřel to hlavní, co řekl.

Jednání Němců působí zoufale. Vytváří ve veřejnosti dojem, že jim s jejich spalovacím portfoliem teče do bot a musí najednou vymyslet nějaký elektrický hit, aby se konečně dostali z problémů. Pokud se o auta hlouběji nezajímáte, neříkejte, že tento dojem nemáte. Automobilka na něm pracuje už roky a stále jej zintenzivňuje, přitom co má s realitou společného? Vůbec nic.

Už v Evropě resp. v EU, která pro prodeje elektrických aut dělá roky první poslední, její mechanismy fakticky nařizují asi čtvrtinové prodeje elektromobilů, na čemž nic podstatného nezměnila ani její nedává trapná „úleva”, VW s těmito vozy díru do světa nedělá. Jakožto koncern podle čísel Data Force aktuálně prodává víc Golfů, Tiguanů, T-Crossů, Pol, Škod Octavia, Kodiaq, Fabia, Kamiq, proboha dokonce i odpískaného Audi A3 víc než libovolného elektromobilu libovolné značky. Ještě výmluvnější je ale situace v Číně, která pro něj pořád je největším trhem světa.

Prodírali jsme se prodejními výsledky koncernu VW za letošní leden podle čínské asociace CAAM a podívejte se na přehled jeho nejžádanějších modelů v zemi podle množství prodaných kusů:

VW Sagitar

VW Lavida

VW Magotan

VW Passat

VW Tayron

VW Tharu

Audi A6L

VW Tiguan L

Audi Q5

Audi A4L

VW Bora

VW T-Roc

Jetta VS5

VW Golf

Audi A3

To není žádné vyfiltrované pořadí ignorující elektrické typy, až pak za tímhle vším se krčí:

VW ID.3

A pak znovu dlouho nic, dalších 10 (deset!) modelů v pořadí je znovu spalovacích. Jestli je VW v nějaké krizi, pak naprosto umělé tím, že všechna tahle auta vědomě zanedbává na úkor elektrických alternativ, která ale evidentně nedokáže prodat jakkoli většímu počtu zákazníků.

Ale proč brát věci tak zeširoka? Nejvýmluvnější ukázkou toho, co od něj lidé čekají, je prodejní jednička samotné značky Volkswagen. Také pro tu zůstává jasně největším trhem na celém světě právě Čína, třebaže v poslední době jeho prodeje za velkou zdí nejsou zrovna na historických maximech. Doby, kdy Němci prodávali jen v této zemi přes 3 miliony aut ročně, jsou dávno pryč, s 2 012 510 prodanými auty loňský rok je VW o hodně níž. Je to ale pořád hromada aut, takže by mělo smysl pracovat na tom, co tam od něj lidé čekají.

Jak jste pochopili, s elektromobily tam neboduje, i když se nedá říci, že by Němci tamní klientelu odbývali. Aktuálně tam - jako skoro všude jinde - ve velkém tlačí elektromobily, kterých nabízí víc než kde jinde. Je to ale pořádné fiasko, jak jste pochopili, ani modely ID.3, ID.4 X, ID.4 Crozz, ID.6 X, ID.6 Crozz, ID.7 a ID.Unyx (sic) dohromady nestačí na to, aby elektrické typy ve výsledcích cokoli podstatného znamenaly. Jeho největší prodejní peckou je inovovaný Sagitar, který je dnes s 28 326 prodanými auty v lednu (a 258 317 prodeji za loňský rok) nejžádanějším VW vůbec, na celém světě.

Je to zkrátka hit a není se čemu divit, jde o ztělesnění značky Volkswagen. Je to auto na pomezí Škod Octavia a Superb, přičemž blíže má k Superbu. Stojí též na platformě MQB a při délce 4 791 mm, šířce 1 801 mm a výšce 1 465 je to už opravdu velké auto. O tom svědčí i rozvor 2 731 mm, znovu číslo mezi hodnotami definujícími Octavii a Superb. Sagitar alias Střelec je koncipován jako dostupný rodinný model, takže jeho motory začínají na skromném čtyřválci 1,2 TSI s výkonem 85 kW (115 koní), alternativy jsou klasičtější - jedna-čtyřka TSI se 110 kW (150 koní) a jedna-pětka se 118 kW (160 koní). Převodovky jsou k dispozici manuální i automatické (DSG), pohon kol je vždy přední.

Pohonné jednotky se mohou zdát až příliš skromné, uvážíme-li, že jde velikostně skoro o Superb, který s motory začíná tam, kde Sagitar končí. Je ale třeba si uvědomit, že tento vůz váží jen 1 343 kg a díky lehké konstrukci nebude mít ani se 115 koňmi problém pohybovat se po silnici důstojně. Ostatně už základní provedení má maximálku 200 km/h. Uvnitř pojme pětici dospělých a 553 litrů jejich zavazadel, to snadno poslouží i náročnější rodině. Kdo chce víc, alternativy z hlediska dostupných motorů existují.

Výbava je vždy bohatá, i základní provedení skýtá kola mimo jiné z lehkých slitin, panoramatické střešní okno, plnohodnotné LED světlomety, loketní opěrky vpředu i vzadu, pochopitelně spoustu bezpečnostních prvků a k tomu multimédia s 8" displejem, tempomat, permanentní připojení na internet, bezdrátové dobíjení mobilu a řadu dalších prvků. Přesto takto vybavené startuje na 127 900 CNY, tedy asi 400 tisících Kč. Uvážíme-li, že u nás na 570 tisících korunách začíná v podstatě oholená Octavia a na 935 tisících Kč startuje základní nový Superb se 150koňovým 1,5 TS, je to nabídka z říše snů.

I pokud byste ale zatoužili po něčem lepším, i maximálně vybavený Sagitar s motorem 1,5 TSI a automatem stojí jen 172 900 CNY, tedy něco málo přes 540 tisíc korun, pořád míň než základní 115koňová Octavia s manuálem a bez výbavy. Opravdu tedy není divu, že VW s tímto modelem válcuje trh a snadno překonává i všechny elektromobily z vlastní nabídky, podobný poměr hodnoty a ceny lidem hned tak něco nenabídne. Divit se je nutné tomu, že tváří tvář těmto faktům řekne, že budoucnost je elektrická a pokouší se ohromit s prťavým elektrickým ID.1 bez širšího využití za 500 tisíc. Není to absurdní?

Na rodinu se tady vesměs teprve zadělává, ale asi chápete, kam marketéři VW míří. A i oni bodují, nový rodinný VW Sagitar je velký prodejní hit. Vzhledem k tomu, co a za kolik nabízí, to skutečně není udivující. Udivující je reakce VW na tento stav. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM, Data Force

Petr Miler

