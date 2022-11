Nečekaný automobilový miláček Čechů definitivně unikl bankrotu, plány do budoucna ale vzbuzují obavy před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jen zřídka se stává, aby nějaká zahraniční značka na českém trhu prospívala tak moc, že tvoří podstatnou část jejích celoevropských prodejů. V tomto případě to ovšem platí, a tak i Češi mohou být rádi, že SsangYong je venku z problémů. Otázkou ale je, na jak dlouho.

SsangYong na českém trhu nikdy nepatřil mezi stěžejní hráče, spíše šlo o několikátou alternativu k zaběhnutým značkám. V poslední době nicméně Korejci neskutečně válí. Jen za letošek mají na kontě 1 930 registrací, což je mezi výrobci řadí na velmi slušné osmnácté místo. To je na dostřel Mazdy, nedaleko Citroënu a dokonce o 210 aut před Volvem či 448 vozů před Suzuki. Pro ještě lepší srovnání - Honda má na kontě už jen 845 registrací, Nissan 574, Fiat 562. Hvězda SsangYongu navíc neskutečně stoupá, Korejci mají letos na kontě 113procentní růst v momentě, kdy celý trh i většina konkurentů klesá.

Pozoruhodnější je to tím spíš, že SsangYong válí hlavně u nás. Není to tedy tak, že by značka zažila nějaké globální znovuzrození - její letošní evropský odbyt se dosud zastavil na 12 640 vozech, takže český odbyt tvoří na jejích celkových prodejích o dost více jak desetinu. Něco takového platí jinak možná o Škodě, o jakékoli zahraniční značce ani omylem. SsangYong zůstal i ve složitých časech předchozích let relativně levný, navíc měl auta. Na to Češi slyšeli a zjevně si jej zamilovali, jakkoli nečekané to mohlo být.

Jakkoli by ovšem takové výsledky měly být důvodem k oslavám, na otevírání šampaňského dosud nedocházelo. Nad automobilkou se totiž houpal Damoklův meč v podobě hrozby definitivního konce. Prakticky přesně před dvěma lety totiž mateřský koncern Mahindra zastavil financování korejské značky, jenž nastřádala nemalé dluhy. Závazky po splatnosti totiž k 21. prosinci 2020 činily 315,3 miliard wonů (cca 5,6 miliardy korun).

V důsledku této situace SsangYong zamířil pod nucenou správu. Loni v říjnu se pak začalo mluvit o tom, že automobilku by od Indů měl převzít výrobce elektrických autobusů a náklaďáků, společnost Edison Motors. Ta počítala s expanzí do Spojených států, kde SsangYong dosud svá auta nenabízí, stejně jako s elektrifikací nabídky. Spojení požehnaly letos v lednu i úřady, již v květnu ovšem dohoda byla v troskách. Společnosti Edison Motors totiž zřejmě též vyschla kasa.

Letos v létě se nicméně na SsangYong konečně po delší době usmálo štěstí. Korejský soud totiž akceptoval nabídku korejského konglomerátu KG Group, jenž se specializuje na chemikálie a výrobu oceli. Tato firma nyní přebírá 58,85procentní podíl ve firmě za 335 mld. KRW (5,95 mld. Kč), přičemž se zavázala, že do automobilky dále napěchuje přinejmenším 564 mld. KRW (10,02 mld. Kč), což má zafinancovat její další aktivity. Otázkou nicméně je, zda Korejci nyní mohou slavit.

Také KG Group má totiž stejně jako Edison Motors elektrické ambice. Kde ovšem druhá zmíněná společnost počítala se zachováním nabídky spalovacích motorů a na bateriový pohon jako jedinou možnost chtěla vsadit jen v případě, že tak rozhodnou zákazníci, tam první zmíněná firma příliš neváhá. Místo toho do budoucna počítá pouze s elektrifikací, která má vést k návratu do černých čísel. Pochybujeme o tom i v globálním měřítku, minimálně v Česku by ale taková cesta byla pro SsangYong rozsudkem smrti.

Je totiž třeba si uvědomit, že za své působivé registrace vděčí SsangYong velmi příznivým cenám. Korando jakožto firemní bestseller startuje na 539 900 Kč, pročež opravdu není překvapivé, že lidé mohou dealerům utrhat ruce. Máme zde totiž větší a pro leckoho pohlednější SUV, než jakým je Škoda Karoq. Ta je navíc o 100 tisíc korun dražší, i když pod kapotou nabízí jen litrový tříválec a 110 koní. Oproti tomu Korando dostalo motor 1,5 Turbo naladěný na 163 koní.

V současné době tak Korejci pomalu nemají konkurenci, a pokud by zůstali u strategie vytyčené firmou Edison Motors, nejspíše by na tom byli do budoucna ještě lépe. Sázka pouze na bateriový pohon se oproti tomu zdá být až přespřílišným riskem - v Česku je najednou ve hře pouze 2procentní podíl na trhu, který navíc téměř bezezbytku okupují firemní dodávky nepostavené zrovna kolem racionálního kalkulu. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se vše vyvine. Aktuálně nicméně zůstává tou nejdůležitější zprávou fakt, že korejský soud k 11. listopadu nucenou správu zrušil, a SsangYong se tak konečně může svobodně nadechnout.

Zatím poslední novinkou značky je velké SUV Torres, které se představilo v červnu. K mání je zatím pouze s přeplňovanou benzínovou jedna-pětkou, společnost KG Group však chce již příští rok představit elektrickou verzi. Do budoucna pak nový majitel značky s ničím jiným než s bateriovým pohonem nepočítá, což značku může v Česku poslat ke dnu stejně rychle, jak v posledních letech vystoupala ke hvězdám. Foto: SsangYong

