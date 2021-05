Nechtěná a popravdě nehezká Toyota po mnoha letech trápení končí bez nástupce před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Má pohon, který se do dnešní doby hodí, pohybuje se ale v obecně nežádané třídě a její od počátku kontroverzní design jí na atraktivitě také nepřidá. U nás už jí nekoupíte dávno, teď končí všude.

Toyota Prius je jasně nejznámějším hybridním vozem světa. Japonská automobilka přišla s jeho první generací již v roce 1997, přičemž zpočátku nabízela pouze čtyřdveřový sedan. Ten byl nicméně o šest let později v druhé generaci nahrazen pětidveřovým hatchbackem, kterým Prius jako takový zůstal dodnes. Nabídka se pak začala zahušťovat a v roce 2011 dorazil také Prius Plus, známý na některých trzích jako Prius V, k němuž se přidal také Prius C. A aby toho nebylo málo, o pouhý rok později Toyota přišla ještě s plug-in hybridní variantou.

Takto květnaté portfolio je ovšem minulostí, neboť Prius Plus alias V se kvůli slabému zájmu začal postupně z nabídky vytrácet. Nejprve se přestal v roce 2017 nabízet ve Spojených státech, o dva roky později pak na americkém trhu skončilo i „Céčko“, a to ze stejného důvodu. Oba vozy zmizely i z českého trhu a z Austrálie nyní přichází zpráva, že po dalších letech trápení končí nejen tam, ale na celém světě.

Ve výsledku to není překvapivé, neboť jakkoliv se jedná o nadmíru praktický automobil, jde v podstatě o MPV, což je dnes obecně nežádaná třída aut. I tak se některé vozy do ní zapadající dokáží prosadit, to ale musí alespoň trochu atraktivně vypadat, což i Priusu neplatilo nikdy. A sedmimístná verze laděná ve stylu MPV vzhledu vozu skutečně nepřidala, právě naopak.

Praktický Prius nedostane žádného přímého nástupce, nepřímo jej ale - znovu nepřekvapivě - zastoupí SUV jménem Kluger, které již dorazilo do Evropy s označením Highlander. Podobně nepřímá rošáda je spojena i s Toyotou Prius C, kterou si protinožci mohli naposledy koupit loni. Nyní ovšem již v nabídce figuruje Yaris Hybrid. Může se tedy zdát, že Prius jako takový má na kahánku, nicméně o základní hatchback rozhodně nemusíte mít strach, je to to ikona svého druhu, s níž Toyota nekončí a neskončí.

Kromě toho je třeba dodat, že Japonci reagují čistě pragmaticky. Prodeje obou výše zmíněných variant totiž klesly na takovou úroveň, že automobilka na nich začala prodělávat. Šlo tedy čistě o finanční rozhodnutí. Podobně ostatně Japonci zareagovali již dříve, přičemž v roce 2014 dokonce poslali k ledu celou značku Scion. Ta totiž původně měla oslovovat mladé, zatímco Toyota by hrála na konzervativní strunu. Nakonec však začala sedět jednou zadnicí na dvou židlích.

Můžeme pak už jen dodat, že na evropském kontinentu se Prius Plus také prodává, ovšem celkové registrace za první letošní čtvrtletí jsou nižší než za loňský leden. I proto bude konec auta celosvětový, což ostatně platí i o „Céčku“. Zejména u menších vozů je totiž soustavně navyšován tlak na maximální efektivitu výroby. A pokud Toyota v daném segmentu nabízí více aut, je zkrátka jisté, že někdo musí z kola ven.

Toyota Prius Plus (známá na některých trzích jako Prius V) končí. Důvodem je mizivý zájem, ostatně v celé Evropě bylo za první čtvrtletí prodáno méně kusů než za loňský leden. Foto: Toyota

Zdroj: Car Advice

Petr Prokopec